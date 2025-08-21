অতিরিক্ত লাগেজ ফি এড়ানোর উপায়

ফিচার ডেস্ক
ভ্রমণের সময় ব্যাগের অতিরিক্ত ওজন অনেকের জন্য ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে বিমানবন্দরে বাড়তি চার্জ দিতে হয়। এতে খরচও বাড়ে। এ জন্য কিছু সহজ কৌশল মেনে চললে এই খরচ এড়ানো যায়।
আগে থেকে অতিরিক্ত ওজনের জন্য টাকা দেওয়া
অনলাইনে কিংবা আগেভাগে অতিরিক্ত ব্যাগ বুক করলে খরচ বিমানবন্দরে দেওয়া ফির চেয়ে কম হয়। বাজেট এয়ারলাইনসে ১০ থেকে ১২ ডলার প্রতি কেজি অতিরিক্ত ওজনের জন্য চার্জ দিতে হতে পারে। আর উন্নত এয়ারলাইনসে প্রায় ৫০ ডলার পর্যন্ত চার্জ করা হয়। এই অতিরিক্ত ওজন আগে থেকে অনলাইনে কিনে নেওয়া যায় কিছু কম খরচে।
প্যাক করার সময় ব্যাগের ওজন যাচাই
বিমানবন্দরে পৌঁছানোর আগে ঘরে ব্যাগের ওজন পরীক্ষা করা জরুরি। আর এটা করতে পারেন ডিজিটাল লাগেজ স্কেল ব্যবহার করে। যদি দেখা যায় ব্যাগ অতিরিক্ত ভারী, তবে অপ্রয়োজনীয় জিনিস বের করে ফেলুন। যেমন অতিরিক্ত জুতা অথবা কিছু পোশাক কমালেই দেখবেন, ওজন কমে গেছে।
ব্যাগের ওজন ভাগাভাগি
যদি একসঙ্গে পরিবারের অনেকে কিংবা কয়েকজন বন্ধু মিলে ভ্রমণ করেন, তাহলে ব্যাগের ভার ভাগাভাগি করতে পারেন। অনেক এয়ারলাইনস একই বুকিংয়ের যাত্রীদের ব্যাগ একসঙ্গে ওজন হিসাব করে। ফলে একই ফ্লাইটের যাত্রীরা একে অপরের ব্যাগে কিছু অতিরিক্ত জিনিসপত্র রাখতে পারেন।
হালকা ব্যাগ ব্যবহার
ব্যাগের নিজস্ব ওজনও বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। হালকা ব্যাগ বা ক্যানভাস ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করলে ওজন কমানো যায়; যা অতিরিক্ত চার্জ এড়াতে সাহায্য করে।
কাঁধের ব্যাগের সুবিধা পুরোপুরি ব্যবহার করা
মূল লাগেজ ছাড়া উড়োজাহাজে কাঁধের ব্যাগ নিতে পারবেন। সেখানে অতিরিক্ত জিনিস নেওয়া যায়। প্রায় সব এয়ারলাইনসের কেবিনে একটি বা দুটি ব্যাগ রাখার সুযোগ থাকে। তবে ১০০ মিলিলিটারের বেশি তরল বা ধারালো জিনিস হ্যান্ড লাগেজে নেওয়া যাবে না।
এয়ারলাইনসের নিয়ম জানা
প্রতিটি এয়ারলাইনসের ব্যাগ বহনের নিয়ম ভিন্ন। ওজন, সংখ্যা এবং ব্যাগের আকারের নিয়ম আগে জানা থাকলে বিমানবন্দরে অপ্রত্যাশিত খরচ এড়ানো সম্ভব। বুকিং করার সময় ওয়েবসাইট বা কাস্টমার সার্ভিসের মাধ্যমে সব নিয়ম যাচাই করুন।
সূত্র: স্কাই স্ক্যানার
