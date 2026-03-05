গরমে ঘুরতে যাওয়ার আগে জেনে নিন

ফাল্গুন শেষ হতে কয়েক দিন বাকি। এ সময় রোদের তীব্রতা ধীরে ধীরে বাড়বে। এই ঋতু ভ্রমণের জন্য আদর্শ হলেও এ বছর গরম বেশি পড়বে বলে আগাম সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। তাই গরমে ভ্রমণের আগে কিছু বিষয় অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হবে।
এখনকার শুষ্ক আবহাওয়ায় ঘুরতে গিয়ে অনেকে অসুস্থ হতে পারেন। এ সময় দেখা দিতে পারে ঠান্ডা-জ্বর-কাশির মতো রোগ। আবার আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে অনেকের বমি হতে পারে। তাই ব্যাগে জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, স্যালাইন, গ্যাসের সমস্যার ওষুধ সঙ্গে রাখতে পারেন।
এ সময় ভ্রমণে বন-জঙ্গল এড়িয়ে চলুন, ট্রেকিংয়ের সিদ্ধান্ত না নেওয়াই ভালো। আবহাওয়ার কারণে পড়তে পারেন পানিশূন্যতায়। তা এড়াতে সঙ্গে পানি ও তরল খাবার রাখুন।
গরমের হাত থেকে বাঁচতে ভ্রমণে আরামদায়ক পোশাক নিন। এতে আপনি ঘুরতে-ফিরতে স্বচ্ছন্দবোধ করবেন।
ভ্রমণের দিনগুলোয় প্রতিদিন গোসল এবং পর্যাপ্ত পানি পান করুন। সুস্থ থাকুন।
সঙ্গে রাখুন মোবাইল ফোনসহ বিভিন্ন ডিভাইস চার্জ দেওয়ার জন্য চার্জারসহ পাওয়ার ব্যাংক। বারবার মুখ, গলা, ঘাড় মোছার জন্য সঙ্গে রাখা জরুরি ছোট রুমাল কিংবা গামছা।
সঙ্গে সানগ্লাস ও সানস্ক্রিন রাখতে হবে। মুখ-হাত ধোয়ার জন্য ফেসওয়াশ ও হ্যান্ডওয়াশ রাখুন। একেবারে না পারলে ওয়েট টিস্যু রাখুন অন্তত। স্বাস্থ্যবিধির কথাও এই ঋতুতে মনে রাখা চাই।
সূত্র: ওয়াকার ফ্যামিলি কেয়ার ও অন্যান্য
ইরানি নারীদের নিখুঁত ও উজ্জ্বল ত্বক বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত। তাদের এই নজরকাড়া সৌন্দর্যের মূলে নেই কোনো দামি ও রাসায়নিকযুক্ত কৃত্রিম প্রসাধনী; বরং যুগ যুগ ধরে তাদের মূল ভরসার জায়গায় রয়েছে বিভিন্ন ভেষজ ও প্রাকৃতিক উপাদান। বংশপরম্পরায় চলে আসা ঘরোয়া পদ্ধতিগুলোই তাদের ত্বক রাখে সতেজ, প্রাণবন্ত ও দীপ্তিময়...১০ ঘণ্টা আগে
সংক্রামক ব্যাধি বা সাধারণ ঠান্ডা জ্বরে আমরা অনেক সময় সরাসরি ওষুধের ওপর নির্ভর করি। কিন্তু প্রকৃতি আমাদের এমন কিছু বিস্ময়কর খাবার উপহার দিয়েছে, যা ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও ফাঙ্গাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সক্ষম। ওষুধের ওপর নির্ভরতা কমাতে এই খাবারগুলোর বিষয়ে জেনে রাখা ভালো। তাতে একদিকে যেমন ওষুধ কেনার...১৭ ঘণ্টা আগে
রমজান মাসে ইবাদত-বন্দেগির পাশাপাশি ঘরের পরিবেশ নির্মল ও সুগন্ধময় রাখা গুরুত্বপূর্ণ। রমজানের পবিত্র দিনগুলোতে আমরা বেশির ভাগ সময় ঘরে কাটাই; বিশেষ করে ইফতারের রান্নাবান্নার পর ঘরে নানা রকম গন্ধ তৈরি হয়, যা অনেক সময় অস্বস্তির। সারা দিন রোজা রাখার পর ইফতারের সুবাস যেমন মন ভালো করে দেয়, তেমনি ঘরের...১৯ ঘণ্টা আগে
আরব্য সাজ মানেই চোখের গভীর চাউনি—আইশ্যাডোতে বোল্ড রং আর লিপস্টিকে আভিজাত্য। এ দুইয়ের সমন্বয়ে সৌন্দর্যের এক চমৎকার বহিঃপ্রকাশ। আরব নারীরা তাঁদের চোখের সাজে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, যা তাঁদের ব্যক্তিত্বকে আরও রহস্যময় ও আকর্ষণীয় করে তোলে। তবে সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ক্ল্যাসিক্যাল সাজে এসেছে...২১ ঘণ্টা আগে