তালের আইসক্রিম

ভাদ্রের এই গরমে মাঝেমধ্যে আইসক্রিম খেতে মন চাইতেই পারে। তালের রস বাড়িতে থাকলে তা দিয়ে আইসক্রিম তৈরি করে নিতে পারেন। আপনাদের জন্য তালের আইসক্রিমের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খান মুক্তা।
পাকা তালের ঘন রস ১ কাপ, ফ্রেশ ক্রিম ১ কাপ, ঘন দুধ বা কনডেন্সড মিল্ক আধা কাপ, গুঁড়া দুধ ৩ থেকে ৪ টেবিল চামচ, চিনি স্বাদমতো।
প্রথমে একটি সসপ্যানে তালের রস মাঝারি আঁচে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভালো করে জ্বাল দিয়ে ঘন করে নিন। জ্বাল দেওয়ার ফলে তালের কাঁচা গন্ধ ও তেতো ভাব চলে যাবে। পরে পাতলা কাপড়ে বেঁধে ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা রেখে সম্পূর্ণ ঠান্ডা করে নিন। একটি বড় পাত্রে ঠান্ডা হুইপিং ক্রিম নিয়ে ইলেকট্রিক বিটার দিয়ে মাঝারি স্পিডে ২ থেকে ৩ মিনিট বিট করে ফ্লাফি করে নিন। এবার বিট করা ক্রিমের মধ্যে ঠান্ডা করে রাখা তালের রস, কনডেন্সড মিল্ক এবং গুঁড়া দুধ যোগ করুন। সব উপকরণ স্প্যাচুলা দিয়ে আলতো হাতে মিশিয়ে নিন যাতে ক্রিমের ভাব নষ্ট না হয়। মিশ্রণটি মসৃণ হয়ে গেলে ছোট মাটির হাঁড়িতে ঢেলে নিন। আইসক্রিমের ওপর যাতে বরফ না জমে, সে জন্য ফয়েল পেপার দিয়ে হাঁড়ির মুখটি ভালো করে আটকে দিন। তারপর ডিপ ফ্রিজে অন্তত ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা বা সারা রাত রেখে দিলে তৈরি হয়ে যাবে আইসক্রিম।
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