কেবল শখ নয়, বেকিং হতে পারে মানসিক থেরাপি

কেবল শখ নয়, বেকিং হতে পারে মানসিক থেরাপি
রান্নাঘরের আবহ, ওভেনের মৃদু উষ্ণতা আর বেকিংয়ের সময় চারপাশে ছড়িয়ে পড়া মিষ্টি সুবাস; এই সুবাস অনেকেরই মন ভালো করে দেয়। কেক, কুকিজ কিংবা পাউরুটি বানানোর এই কাজকে আমরা এত দিন কেবলই একটি শখ কিংবা সুস্বাদু খাবার তৈরির উপায় হিসেবে দেখে এসেছি। কিন্তু আপনি কি জানেন, প্রিয় কোনো খাবার বেক করার পেছনে লুকিয়ে রয়েছে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের এক দারুণ চিকিৎসাগুণ? মনোবিজ্ঞানী ও গবেষকদের মতে, বেকিং কেবল একটি শখ নয়। এটি আমাদের মানসিক চাপ দূর করা থেকে শুরু করে নতুন আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার এক চমৎকার মাধ্যম। তাই জেনে রাখুন বেকিং করে কীভাবে আমাদের মন ও শরীরের যত্ন নেওয়া যায়।
মানসিক চাপ দূর করার সহজ উপায়
সারা দিনের ক্লান্তি বা মানসিক বিষণ্নতা কাটানোর দারুণ এক উপায় হতে পারে বেকিং। খামির বা ডো মাখানোর মাধ্যমে মনের জমানো ক্ষোভ বা বিরক্তি বের করে দেওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে, শিল্পভিত্তিক বা সৃজনশীল কাজে যুক্ত থাকলে আমাদের শরীরে ’কর্টিসল’ নামের স্ট্রেস হরমোনের মাত্রা কমে আসে। এই হরমোন কমলে কেবল মানসিক চাপই কমে না, বরং রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে, ঘুম ভালো হয় এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধক্ষমতাও বাড়ে।
মন ভালো রাখা ও মনোযোগ বৃদ্ধি
একটি নির্দিষ্ট রেসিপি অনুসরণ করে মেপে মেপে উপাদান মেশানো এবং পুরো প্রক্রিয়ায় চোখ রাখার জন্য বেশ মনোযোগের প্রয়োজন হয়। এই মনোযোগ আমাদের অপ্রয়োজনীয় চিন্তা থেকে দূরে রাখে এবং বর্তমান মুহূর্তে স্থির থাকতে সাহায্য করে, যা অনেকটা ’মাইন্ডফুলনেস’ বা ধ্যানের মতো কাজ করে। এ ছাড়া পুরো কষ্ট শেষে যখন সুন্দর একটি কেক বা কুকিজ তৈরি হয়ে সামনে আসে, সেই অর্জনের আনন্দ নিমিষেই মন ভালো করে দেয়।
ইন্দ্রিয় জাগ্রত করা ও খাওয়ার রুচি বাড়ানো
বেক করার পুরো প্রক্রিয়াটিতে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়—স্পর্শ, গন্ধ, দৃষ্টি, শব্দ ও স্বাদ একসঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এই অনুভূতিগুলো মানসিকভাবে বেশ শান্তি দেয়। যাঁদের মানসিক অবসাদ বা অন্য কোনো কারণে খাওয়ায় অরুচি তৈরি হয়, বেকিংয়ের চারপাশের চমৎকার সুবাস ও দৃশ্য তাঁদের রুচি ফিরিয়ে আনতেও সাহায্য করে।
সম্পর্ক জোরদার ও সামাজিক মেলবন্ধন
পরিবারের সদস্য কিংবা বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে বেকিং করা নতুন স্মৃতি তৈরির চমৎকার এক মাধ্যম। নিজের হাতে বানানো একটু কেক বা কুকিজ পাশের বাসার প্রতিবেশী বা পরিচিতদের উপহার দেওয়া নতুন কথোপকথন শুরুর দারুণ এক উপায় হতে পারে। যেসব মানুষ পরিবার ও সমাজের মানুষের সঙ্গে মানসিকভাবে বেশি যুক্ত থাকেন, তাঁদের মানসিক স্বাস্থ্য অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি ভালো থাকে।
প্রসেসড ফুড এড়িয়ে পুষ্টিকর খাবার
দোকান থেকে কেনা বেকারি খাবারে অনেক সময় অতিরিক্ত মাত্রায় স্যাচুরেটেড ফ্যাট, লবণ, কিংবা কৃত্রিম চিনি থাকে, যা অতিরিক্ত খেলে ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ বা স্থূলতার ঝুঁকি বাড়ে। ঘরে বেক করার সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো, আপনি নিজের পছন্দমতো স্বাস্থ্যকর উপাদান (যেমন কম চিনি বা মাখনের বদলে বিকল্প উপাদান) ব্যবহার করতে পারছেন, যা আপনাকে অতিরিক্ত প্রক্রিয়াজাত খাবার থেকে দূরে রাখে।
দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ানো
রান্নাঘরে নানা রকম ফ্লেভার নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা আমাদের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সৃজনশীলতাকে বাড়িয়ে দেয়। সঠিক পরিমাপ, সময় ব্যবস্থাপনা ও কোনো সমস্যা সমাধান করার যে বাস্তব দক্ষতা বেকিংয়ের মাধ্যমে তৈরি হয়, তা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রেও কাজে লাগে। যখন একজন ব্যক্তি নতুন একটি রেসিপি আয়ত্ত করে সফলভাবে কোনো খাবার তৈরি করতে পারেন, তখন তাঁর আত্মবিশ্বাস বহুগুণ বেড়ে যায়।
বেক করা মানে কেবল সুস্বাদু খাবার খাওয়া নয়। এটি ডিজিটাল দুনিয়ার স্ক্রিন থেকে নিজেকে দূরে রেখে স্বস্তি পাওয়ার এক দুর্দান্ত উপায়। এমনকি অল্প খরচে বাল্ক বা একবারে অনেকটা খাবার বানিয়ে ফ্রিজে জমিয়ে রেখে বাজেট সাশ্রয়ও করা সম্ভব। তাই মানসিকভাবে সতেজ থাকতে ও শরীরকে ভালো রাখতে আজই রান্নাঘরে বানিয়ে ফেলতে পারেন আপনার প্রিয় কোনো খাবার।
সূত্র: হেলথ লাইন, নর্দান হেলথ কেয়ার