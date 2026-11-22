স্যুটের স্টাইলেই কি বাজিমাত করবেন নতুন ০০৭ রবার্ট প্যাটিনসন
বিশ্বজুড়ে দীর্ঘ জল্পনাকল্পনা আর অডিশনের পর অবশেষে ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী জেমস বন্ডের নাম। কালজয়ী এই ব্রিটিশ গোয়েন্দা চরিত্রে এবার দেখা যাবে জনপ্রিয় অভিনেতা রবার্ট প্যাটিনসনকে। প্রখ্যাত নির্মাতা ডেনিস ভিলেনিউভের পরিচালনায় আসন্ন বন্ড সিনেমায় ০০৭-এর আইকনিক স্যুটে ধরা দেবেন তিনি। ক্যালাম টার্নার, জ্যাক লোডেন এবং জশ ও’কনরের মতো শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীদের পেছনে ফেলে প্যাটিনসন এই চরিত্র নিজের করে নিয়েছেন। পর্দায় তিনি বন্ড হিসেবে কেমন অভিনয় করবেন, তা দেখতে দর্শকদের আরও কিছুটা সময় অপেক্ষা করতে হবে। তবে ফ্যাশন বোদ্ধাদের মতে, প্যাটিনসনের দীর্ঘদিনের রেড কার্পেট স্টাইল প্রমাণ করে, বন্ড হওয়ার আসল ফ্যাশন ডিএনএ তাঁর রক্তেই রয়েছে।
টাক্সিডো ও স্যুটের প্রতি আজন্ম ভালোবাসা
জেমস বন্ড চরিত্রটির অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হলো তাঁর নিখুঁত স্যুটের সংগ্রহ। মজার ব্যাপার হলো, বাস্তব জীবনেও রবার্ট প্যাটিনসন বছরের পর বছর ধরে বিভিন্ন বড় আয়োজন এবং রেড কার্পেটে বৈচিত্র্যময় স্যুট ও টাক্সিডো পরে আসছেন। ফ্যাশন দুনিয়ায় একটি কথা প্রচলিত আছে, টাক্সিডোতে নিজেকে দারুণভাবে উপস্থাপন করতে পারা মানেই বন্ড হওয়ার অর্ধেক কাজ সেরে ফেলা। প্যাটিনসনের অতীতের রেড কার্পেট লুকগুলো দেখলেই বোঝা যায়, এই পোশাকে তিনি কতটা সাবলীল।
চিরাচরিত স্লিম ফিট ভেঙে আধুনিক স্টাইল
আগের জেমস বন্ডদের পর্দায় সাধারণত খুব আঁটসাঁট বা স্লিম ফিট স্যুটে দেখা যেত। কিন্তু রবার্ট প্যাটিনসন তাঁর ফ্যাশনে বরাবরই একটু ভিন্ন ও আধুনিক ধারা বজায় রেখেছেন। ক্ল্যাসিক কালো টাক্সিডো ও বো-টাইয়ের পাশাপাশি তাঁকে প্রায়ই একটু ঢিলেঢালা বা রিল্যাক্সড কাটের স্যুটে দেখা যায়। শার্টের ওপরের বোতাম খোলা রাখা, টাই না পরা কিংবা একটু ভারী বা চাঙ্কি জুতা পরার মাধ্যমে তিনি স্যুটের চিরাচরিত গাম্ভীর্য ভেঙে একধরনের আধুনিক লুক তৈরি করেন।
বন্ডের পোশাকে নতুন যুগের ইঙ্গিত
প্যাটিনসনের এই অনায়াস ও সমসাময়িক ফ্যাশন সেন্স আগামী দিনের জেমস বন্ডের পোশাকেও নতুন হাওয়া নিয়ে আসবে বলে মনে করছেন ফ্যাশন বিশ্লেষকেরা। ঐতিহ্যবাহী কাঠখোট্টা স্যুটের বদলে নতুন বন্ডের পোশাকে দেখা যেতে পারে আরও বেশি আরামদায়ক ও সমসাময়িক ছোঁয়া। অর্থাৎ, চরিত্রটি আগের মতোই আভিজাত্যপূর্ণ থাকবে, তবে প্যাটিনসনের ছোঁয়ায় তা হয়ে উঠবে আরও বেশি স্টাইলিশ এবং আধুনিক প্রজন্মের উপযোগী।
চরিত্রের জন্যই কি এই দীর্ঘ প্রস্তুতি
হলিউডে একটি প্রচলিত রীতি হলো মেথড ড্রেসিং, অর্থাৎ কোনো অভিনেতা যে চরিত্রটি পেতে চান, বাস্তব জীবনেও সেই চরিত্রের মতো পোশাক পরতে শুরু করেন। প্যাটিনসনের ক্ষেত্রেও কি তাই ঘটেছে, নাকি স্যুটের প্রতি তাঁর এই সহজাত ভালো লাগা এবং দারুণ উপস্থাপনাই অডিশনে অন্যদের চেয়ে তাঁকে এগিয়ে রেখেছে? কারণ যা-ই হোক না কেন, আসন্ন বন্ড সিনেমার কস্টিউম ডিজাইনারদের জন্য প্যাটিনসনের নিজস্ব ওয়ার্ডরোব এবং রেড কার্পেট লুকগুলোই হতে পারে সেরা অনুপ্রেরণা।
কস্টিউম ডিজাইনারদের জন্য আদর্শ অনুপ্রেরণা
আসন্ন জেমস বন্ড সিনেমার পোশাক পরিকল্পনাকারী বা কস্টিউম ডিজাইনারদের জন্য প্যাটিনসনের অতীতের রেড কার্পেট উপস্থিতিগুলোই হতে পারে সেরা রেফারেন্স। বিশেষ করে কান চলচ্চিত্র উৎসবের মতো বড় মঞ্চে তাঁর আত্মবিশ্বাসী ও পরিপাটি স্যুটের উপস্থাপনা প্রমাণ করে, পর্দায় কোনো বাড়তি চেষ্টা ছাড়াই তিনি ০০৭-এর আভিজাত্য ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম। তাই নতুন বন্ডের ওয়ার্ডরোব সাজাতে ডিজাইনারদের আলাদা করে খুব একটা ভাবতে হবে না; প্যাটিনসনের নিজস্ব স্টাইলই আধুনিক বন্ডের নতুন রূপরেখা তৈরি করে দেবে।
বড় পর্দায় রবার্ট প্যাটিনসনের অ্যাকশন ও অভিনয় দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন ভক্তরা। তবে তার আগেই ফ্যাশন দুনিয়ায় তিনি নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ক্ল্যাসিক আভিজাত্য আর আধুনিকতার মিশেলে নতুন জেমস বন্ড হিসেবে রবার্ট প্যাটিনসন যে পর্দায় এক নতুন স্টাইল স্টেটমেন্ট তৈরি করবেন, তা বলাই বাহুল্য।
সূত্র ও ছবি: ভোগ