বিবলিওথেরাপি যেভাবে বদলাতে পারে জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি
দৈনন্দিন জীবনের দৌড়ঝাঁপ, কাজের মানসিক চাপ আর সম্পর্কের টানাপোড়েনে আমরা প্রায়ই নিজেদের হারিয়ে ফেলি। জীবন যখন একঘেয়ে বা ধূসর মনে হয়, তখন আমরা অনেকেই একটুখানি প্রশান্তি কিংবা অর্থ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করি। কিন্তু কখনো কি ভেবে দেখেছেন, হাতের কাছে থাকা একটা বই-ই হতে পারে আপনার মনের সবচেয়ে বড় ওষুধ? সাহিত্য এবং মনোবিজ্ঞানের এক অদ্ভুত ও সুন্দর মিলন ঘটেছে যেখানে, তাকে বলা হয় বিবলিওথেরাপি। সোজা কথায়, বই পড়ার মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা বা মানসিক আঘাত দূর করার এক থেরাপিউটিক পদ্ধতি। এটি নতুন কোনো বিষয় নয়। প্রাচীন গ্রিস কিংবা মিসরেও লাইব্রেরিকে মনে করা হতো মনের নিরাময় কেন্দ্র। বর্তমানে অনেক পেশাদার থেরাপিস্ট তাঁদের কাউন্সেলিংয়ে ক্ল্যাসিক ফিকশন, আত্মজীবনী বা নির্দিষ্ট কোনো বই পড়ার পরামর্শ দেন।
কেন নেবেন এই থেরাপি
বই কেবল জ্ঞান বাড়ায় না, এটি আমাদের অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শেখায়। আমাদের ধৈর্য বাড়ায় এবং দিন শেষে আমাদের মনে করায়, আমরা এই পৃথিবীতে একাকী নই। জীবনের কোনো বিশেষ মোড়ে দাঁড়িয়ে যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন মনে হয়, তবে একটা পছন্দের বই নিয়ে বসে পড়ুন; কে জানে, হয়তো বইয়ের কোনো পাতায় অপেক্ষা করছে আপনার প্রশ্নের উত্তর। বিবলিওথেরাপির সৌন্দর্য এখানেই যে এর জন্য খুব বেশি অর্থ বা সময়ের প্রয়োজন নেই। কোনো পেশাদার থেরাপিস্টের অধীনে না গিয়েও আপনি নিজে নির্দিষ্ট কিছু বই বেছে নিয়ে এই যাত্রা শুরু করতে পারেন। বই পড়ার পর কিছুক্ষণ একা বসে সেই ভাবনার গভীরে ডুবে থাকাটাই আসল জাদুকরি ভূমিকা পালন করে। মানসিক স্বাস্থ্যের যত্নে এবং থেরাপিউটিক উদ্দেশ্যে বই ও সাহিত্য ব্যবহারের কার্যকারিতা বহুমুখী।
বিবলিওথেরাপির উপকারিতা
-বিবলিওথেরাপি পাঠকদের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়কে মনস্তাত্ত্বিক ধারণার সঙ্গে মেলাতে সাহায্য করে। এর ফলে ব্যক্তিরা বই থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান নিজেদের জীবনে প্রয়োগ করতে শিখতে পারে।
-বই পড়া মানুষকে তার নিজস্ব চিন্তা, আবেগ, দৃষ্টিভঙ্গি এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা নিয়ে আত্মবিশ্লেষণ করতে উৎসাহিত করে। উদাহরণস্বরূপ, চরিত্রগুলোর বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারভিত্তিক বই পাঠকদের নিজেদের চিন্তাপ্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করার সুযোগ দেয়।
-মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে আত্মযত্ন হলো শারীরিক, মানসিক ও আবেগীয় স্বাস্থ্যের সুরক্ষায় সচেতনভাবে কোনো কার্যক্রমে যুক্ত হওয়া। বই পড়া নিজেই একটি আত্মযত্নের অংশ। কারণ, এটি আমাদের নিজেদের সময় দেওয়ার সুযোগ দেয়। জীবনের আসল মূল্য অনুধাবন করায় এবং জীবনের চাহিদা মোকাবিলায় ব্যবহারিক কৌশল শেখায়।
-বিভিন্ন চরিত্রের অভিজ্ঞতা ও ঘটনার মধ্য দিয়ে বই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলো কার্যকরভাবে মোকাবিলা করার নতুন আচরণ বা কৌশল শিক্ষা দেয়।
-বই পড়ার জন্য ইচ্ছা, স্ব-সংকল্প, অনুপ্রেরণা, ধারাবাহিকতা এবং আত্ম-ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন হয়। নিয়মিত পড়ার রুটিন তৈরি করার মাধ্যমে জীবনে ছোট অথচ অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।
কারা কোন ধরনের বই বেছে নেবেন
যেসব অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা কঠিন, বই অনেক সময় সেগুলোতে ভাষা দিতে সাহায্য করে। সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে মানুষ ধীরস্থির হয়ে আবেগ প্রক্রিয়া করার এবং নিজের ভেতরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের সুযোগ পায়। নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলে যায় এমন বিষয় পড়লে নিজের অনুভূতিগুলোকে কম নিঃসঙ্গ ও বোধগম্য মনে হয়। বিবলিওথেরাপি কোনো এক ছাঁচে গড়া বা সবার জন্য একরকম পদ্ধতি নয়। ব্যক্তির প্রয়োজন, লক্ষ্য এবং জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের বিবলিওথেরাপি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রধানত একে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।
প্রেসক্রিপটিভ বিবলিওথেরাপি: নির্দিষ্ট কোনো চ্যালেঞ্জ বা জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মানানসই নির্দিষ্ট বই বা লিখিত উপাদান পড়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এতে। যেমন—উদ্বেগ, মানসিক চাপ ব্যবস্থাপনা, শোক, সম্পর্ক বা আত্মমর্যাদা সংক্রান্ত বই সুপারিশ করতে পারেন থেরাপিস্ট। এর উদ্দেশ্য হলো মোকাবিলার কৌশলের উদাহরণ দেওয়া, আবেগীয় অভিজ্ঞতা স্বাভাবিক করা, আত্মজিজ্ঞাসা উৎসাহিত করা এবং সহজ উপায়ে মানসিক স্বাস্থ্যের ধারণা পরিচয় করিয়ে দেওয়া।
ক্রিয়েটিভ বিবলিওথেরাপি: এতে আবেগীয় অনুসন্ধানকে উৎসাহিত করার জন্য ফিকশন, কবিতা বা গল্প বলার সাহায্য নেওয়া হয়। এটি আবেগীয় সংযোগ, সহমর্মিতা বা আত্মপ্রকাশকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। এর মধ্যে থাকতে পারে কবিতা নিয়ে আলোচনা, মননশীল জার্নালিং, গল্প বিশ্লেষণ বা লেখার অনুশীলন। যারা সরাসরি নিজেদের আবেগ নিয়ে কথা বলতে সমস্যায় পড়েন, তাদের জন্য এই পদ্ধতিটি বেশ কার্যকর।
ডেভেলপমেন্টাল বিবলিওথেরাপি: জীবনের সাধারণ পরিবর্তন ও আবেগীয় চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় এটি সাহায্য করে। শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রে এটি বেশি আলোচিত হলেও বড়দের জীবনের বড় কোনো পরিবর্তন যেমন—বদল বা নতুন শুরু, বন্ধুত্বের সংকট, বুলিং, ক্যারিয়ার পরিবর্তন, বিবাহবিচ্ছেদ, খালি বাসা সিনড্রোম বা পরিচর্যাকারীর চাপ মোকাবিলাতেও এটি প্রযোজ্য।
সূত্র: হেলথ লাইন, সাইকোলজি টুডে