বর্ষায় শিশুর চুল থাকুক খুশকিমুক্ত

বর্ষাকালে অনেক শিশুর মাথার ত্বকে বেশি খুশকি হয়। এর কিছু কারণ রয়েছে। শিশুর চুল ভালোভাবে শ্যাম্পু না করলে মাথার ত্বকে জমা মরা কোষ ভালোভাবে অপসারিত হয় না। এতে সেগুলো জমে যায় এবং পরে পুরু স্তরে পরিণত হয়, যাকে খুশকি বলি। যেসব শিশু পুষ্টিকর খাবারের তুলনায় বেশি জাঙ্ক ফুড খায়, তারা মাথার ত্বকে চুলকানি ও খুশকির সমস্যায় বেশি ভোগে। আবার শিশুর চুলের উপযোগী শ্যাম্পু ব্যবহার না করলেও খুশকি বাড়তে পারে। এর সমাধান না করলে শিশুর মাথার ত্বকে চুলকানি, চুল পড়াসহ নানান সমস্যা হতে পারে।
ডা. নূরজাহান বেগম, স্পেশালিস্ট, পেডিয়াট্রিক আইসিইউ, এভারকেয়ার হাসপাতাল, ঢাকা
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