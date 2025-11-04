পুরুষেরও নারীর মতো মেনোপজ হয়, বুঝবেন যেভাবে

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
নারীর মেনোপজের বিষয়টি নিয়ে অনেকের ধারণা থাকলেও পুরুষেরও মেনোপজ হতে পারে এটি অনেকেই জানেন না। ৪০ থেকে ৫০-এর ঘরে পা রাখলে পুরুষেরও কিছু শারীরিক ও মানসিক উপসর্গ প্রকাশ্যে আসে যা জানান দেয় তার মেনোপজের কথা। অনেক পুরুষ বিষণ্নতায় ভোগেন। অনেকের যৌন আকাঙ্ক্ষা কমে যায় আবার ইরেকটাইল ডিসফাংশন-এর সমস্যায় পড়েন অনেকে।
পুরুষের মেনোপজের বিষয়টি নিয়ে বেশি আলোচনা না হওয়ায় এ সময় উপসর্গগুলো বুঝে সঠিক ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আপনি বা আপনার আশেপাশের চল্লিশোর্ধ্ব পুরুষটির মেনোপজ হয়েছে কি না সেটা বুঝতে পারবেন যেসব লক্ষণ দেখে তা জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা কর্তৃপক্ষ। সেগুলো হলো—
১. মেজাজের ওঠানামা ও খিটখিটে হয়ে যাওয়া
২. পেশিতে ভর দেওয়া এবং ব্যায়াম করার সক্ষমতা কমতে থাকা
৩. শরীরে চর্বি জমে যাওয়া, বিশেষ করে পেটের চারপাশে বা বুকের অংশে চর্বি জমা (‘ম্যান বুবস’ বা গাইনোকোম্যাস্টিয়া)
৪. উদ্যম বা শক্তির অভাব
৫. অনিদ্রা বা সব সময় ক্লান্ত বোধ করা
৬. মনোযোগ ও স্বল্পমেয়াদি স্মৃতিশক্তি
এসব উপসর্গ একজন পুরুষের দৈনন্দিন জীবন ও মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলতে পারে। তাই এর মূল কারণ চিহ্নিত করে যথাযথ চিকিৎসা বা পরামর্শ নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।
‘মেল মেনোপজ’কে অ্যান্ড্রোপজ নামেও পরিচিত। তবে এই বিষয়টির ভুল ব্যাখ্যা দেখা যায় অনেক সময়। বলা হয়, পুরুষদের মধ্যবয়সে নারীদের মতো হঠাৎ করে টেস্টোস্টেরন হরমোনের মাত্রা কমে যায়। আসলে তা ঘটে না।
পুরুষদের টেস্টোস্টেরন মাত্রা বয়সের সঙ্গে ধীরে ধীরে কমে। প্রায় ৩০ থেকে ৪০ বছর বয়সের পর প্রতি বছর গড়ে ১ শতাংশ করে। এই স্বাভাবিক হ্রাস সাধারণত কোনো বড় সমস্যা সৃষ্টি করে না।
তবে কিছু পুরুষের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরনের ঘাটতি, যাকে বলা হয় লেট-অনসেট হাইপোগোনাডিজম (late-onset hypogonadism) দেখা দিতে পারে। তখন ক্লান্তি, যৌন আকাঙ্ক্ষা হ্রাস, বা মেজাজের পরিবর্তনের মতো উপসর্গ দেখা যায়।
তবুও অনেক সময় এই ধরনের উপসর্গের সঙ্গে হরমোনের কোনো সম্পর্কই থাকে না। মানসিক চাপ, ঘুমের সমস্যা, জীবনযাত্রা বা অন্যান্য শারীরিক অসুস্থতাও এর কারণ হতে পারে।
পুরুষদের অনেক উপসর্গের পেছনে হরমোন নয়, বরং জীবনযাত্রা বা মানসিক কারণই দায়ী হতে পারে। যেমন—যৌন আকাঙ্ক্ষা হ্রাস, ইরেকটাইল ডিসফাংশন (যৌন অক্ষমতা) বা মেজাজের ওঠানামার মতো সমস্যা হতে পারে—চাপ (stress), বিষণ্নতা (depression) ও উদ্বেগ (anxiety)।
তাছাড়া ইরেকটাইল ডিসফাংশনের শারীরিক কারণও থাকতে পারে। যেমন—ধূমপান, হৃদ্রোগ বা রক্ত সঞ্চালনের সমস্যা।
এ ছাড়া যে মানসিক সমস্যাগুলো সাধারণত দেখা যায়, সেগুলো হলো—কাজের চাপ, সম্পর্কের জটিলতা, অর্থনৈতিক দুশ্চিন্তা বা বয়স্ক বাবা-মাকে নিয়ে উদ্বেগ থেকে।
এছাড়াও অনেক পুরুষ ‘মিডলাইফ ক্রাইসিস’-এর মধ্য দিয়ে যান। জীবনের অর্ধেক পথ পার করার পর তাঁরা নিজের সাফল্য, পেশা বা ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা ও হতাশায় ভোগেন, যা কখনো কখনো বিষণ্নতার পর্যায়েও পৌঁছে যেতে পারে।
‘মেল মেনোপজ’-এর অন্যান্য সম্ভাব্য কারণ
অনেক সময় এসব উপসর্গের পেছনে থাকে হরমোন নয়, বরং জীবনযাপনের নানা অভ্যাস। যেমন—পর্যাপ্ত ঘুমের অভাব, অস্বাস্থ্যকর বা অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাস, ব্যায়াম না করা, অতিরিক্ত ধূমপান বা মদ্যপান ও আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি।
লেট-অনসেট হাইপোগোনাডিজম (Late-onset hypogonadism)
সব সময় জীবনযাত্রার ধরন বা মানসিক সমস্যাই যে কারণ হবে তাও নয়। এর পেছনে থাকতে পারে হাইপোগোনাডিজম নামের একটি শারীরিক অবস্থা। এ অবস্থায় টেস্টিস পর্যাপ্ত পরিমাণে হরমোন (বিশেষত টেস্টোস্টেরন) উৎপন্ন করতে ব্যর্থ হয়।
হাইপোগোনাডিজমের ধরন বেশ কয়েক রকমের হয়ে থাকে।
জন্মগত (congenital) : জন্ম থেকেই থাকে, ফলে কৈশোরে দেরিতে যৌবনাগমন বা ছোট আকারের টেস্টিসের মতো উপসর্গ দেখা যায়।
অর্জিত বা পরবর্তীকালে হওয়া (acquired) : জীবনের পরে কোনো পর্যায়ে দেখা দিতে পারে, বিশেষ করে স্থূলতা (obesity) বা টাইপ-২ ডায়াবেটিস–এ আক্রান্ত পুরুষদের মধ্যে।
এই অবস্থাকে বলা হয় লেট-অনসেট হাইপোগোনাডিজম, যা ‘মেল মেনোপজ’-এর মতো উপসর্গ তৈরি করতে পারে।
তবে এটি খুবই বিরল এবং চিকিৎসার মাধ্যমেও সমাধান হয়।
এটি নির্ণয়ের জন্য সাধারণত চিকিৎসক আপনার উপসর্গ এবং রক্ত পরীক্ষায় টেস্টোস্টেরনের মাত্রা যাচাই করে সিদ্ধান্ত দেন।
যদি আপনি এই উপসর্গগুলোর কোনোটি অনুভব করেন, তাহলে চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করা জরুরি। চিকিৎসক সাধারণত আপনার কাজের পরিবেশ, ব্যক্তিগত জীবন এবং মানসিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে চাইবেন, যেন বোঝা যায় উপসর্গগুলো স্ট্রেস বা উদ্বেগজনিত কি না।
যদি মানসিক কারণ থাকে তাহলে ওষুধ, টকিং থেরাপি সহায়ক হতে পারে। এ ছাড়া ব্যায়াম এবং রিলাক্সেশন টেকনিকও কার্যকর।
পাশাপাশি আপনার টেস্টোস্টেরন লেভেল যাচাই করতে চিকিৎসক রক্ত পরীক্ষা করতে পারেন। যদি পরীক্ষায় দেখা যায় আপনার টেস্টোস্টেরন ঘাটতি রয়েছে, তাহলে আপনাকে এন্ডোক্রাইনোলজিস্টের (হরমোন বিশেষজ্ঞ) কাছে পাঠানো হতে পারে।
বিশেষজ্ঞ যদি নিশ্চিত করেন, এটি হরমোনজনিত সমস্যা তাহলে টেস্টোস্টেরন রিপ্লেসমেন্ট থেরাপির মাধ্যমে এর সমাধান হতে পারে। যা হরমোনের ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করে এবং ধীরে ধীরে উপসর্গগুলো কমিয়ে আনে। এই চিকিৎসা সাধারণত ইনজেকশন বা জেল আকারে দেওয়া হয়।
সূত্র: ইংল্যান্ডের সরকারি স্বাস্থ্য সেবা এনএইচএস।
বিভাবরী রায়
শীত আসি আসি করছে, আর এর মধ্য়েই ঠোঁট কালচে হয়ে উঠেছে। তাই হয়তো ইদানীং বাইরে বের হওয়ার সময় একটু গাঢ়রঙা লিপস্টিক পরে বের হচ্ছেন। রং দিয়ে বিবর্ণ ঠোঁট ঢেকে তো রাখছেন, কিন্তু মন থেকে কি হাসতে পারছেন? মনে হয় না। যদি ঠোঁটের রং স্বাভাবিকভাবেই গোলাপি করে তুলতে চান এবং ঠোঁটের নমনীয়তা ফিরে পেতে চান, তাহলে জেনে রাখুন, ঘরোয়া উপায়েও তা সম্ভব।
বেশ কিছু ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে, যার মাধ্যমে ঠোঁটকে স্থায়ীভাবে গোলাপি করে তোলা যায়। পাশাপাশি মেনে চলতে হবে কিছু নিয়ম, তাহলে কিছুদিনের মধ্য়ে ঠোঁট হয়ে উঠবে প্রাকৃতিকভাবে গোলাপি।
যেসব প্রাকৃতিক উপাদান গোলাপি ঠোঁট পেতে সাহায্য় করবে
টমেটো
টমেটোতে সেলেনিয়াম থাকে, যা আপনার ঠোঁটকে রোদের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করতে সাহায্য় করবে। প্রতিদিন এটি সালাদ হিসেবে খেতে পারেন। যাঁরা রোজ বাইরে বের হন বা যাঁদের দীর্ঘক্ষণ রোদে থাকতে হয়, তাঁরা টমেটোবাটা ঠোঁটে ব্যবহার করলেও উপকার পাবেন।
নারকেল ও ডাবের পানি
সম্ভব হলে প্রতিদিন ডাবের পানি পান করুন। প্রতিদিনের কোনো একটি খাবারে নারকেল যোগ করুন। এতে ত্বকের পাশাপাশি ঠোঁটও কোমল থাকবে। এ ছাড়াও মুখ ও ঠোঁটে নারকেল তেল ব্যবহার করুন।
আখরোট
আখরোট ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের একটি সমৃদ্ধ উৎস, যা আপনার ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা বজায় রাখতে পারে। এটি কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায়। তারুণ্যদীপ্ত ত্বকের জন্য নিয়মিত এসব খাবার খান। এমনকি আপনার ঠোঁটের মৃত ত্বক অপসারণ এবং ঠোঁট গোলাপি রাখার জন্য একটি আখরোট দিয়ে স্ক্রাবও তৈরি করতে পারেন।
টক দই
টক দই ও দইয়ের মতো দুগ্ধজাত খাবারে যে প্রোটিন থাকে, তা ত্বক ফাটা প্রতিরোধে সহায়ক। প্রতিদিন টক দই খেলে এই উপকার পাওয়া যাবে। ঠোঁটের কালচে ভাব দূর করতে স্নানের সময় একটু টক দই ঠোঁটে মেখে ১৫ মিনিট পর ধুয়ে নিলে কয়েক দিনের মধ্য়ে ভালো ফল চোখে পড়বে।
মধু
মধুকে বলা হয় প্রাকৃতিক ময়শ্চারাইজার। প্রতিদিন এক চা-চামচ মধু খাওয়ার অভ্যাস করলে পেলব ঠোঁট পাওয়া যায়। এ ছাড়াও রাতে ঘুমানোর আগে ঠোঁটে মধু মেখে নিলে ঠোঁট গোলাপি হয়ে উঠবে। মধুতে ম্যাগনেশিয়াম এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট থাকে, যা ঠোঁটের রং বিবর্ণ হওয়া রোধ করে।
কালচে ঠোঁটে গোলাপি আভা ফিরিয়ে আনতে সপ্তাহে দু-তিন দিন ঠোঁটের যত্ন নিতে হবে। বাইরে থেকে ফিরে অলিভ অয়েল ম্যাসাজ করে লিপস্টিক তুলতে হবে। মুখ ধোয়ার পর লিপবাম লাগাতে হবে। সপ্তাহে দুই দিন দুধের সরের সঙ্গে মধু মিশিয়ে ঠোঁটে লাগালে কালচে ভাব ধীরে ধীরে কেটে যাবে। শারমিন কচি রূপবিশেষজ্ঞ, স্বত্বাধিকারী, বিন্দিয়া এক্সক্লুসিভ কেয়ার
লেবু
যদি আপনি সকালে খালি পেটে হালকা গরম পানির সঙ্গে লেবুর রস ও মধু মিশিয়ে পান করেন, তাহলে এটি আপনার শরীরকে বিষমুক্ত করার পাশাপাশি ঠোঁটেও গোলাপি ভাব এনে দেবে। যেহেতু লেবুতে ব্লিচিংয়ের বৈশিষ্ট্য রয়েছে, তাই ঠোঁটে লেবুর রস লাগাতে পারেন। চাইলে চিনির সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে স্ক্রাবও তৈরি করে নেওয়া যায়।
বিটরুট
ডায়াবেটিস না থাকলে ঠোঁট গোলাপি করতে আপনার নিয়মিত এ সবজিটি খাওয়া উচিত। এতে খনিজ ও ভিটামিন রয়েছে, যা আপনার ত্বকের জন্য উপকারী হতে পারে। এটি ত্বকের বার্ধক্য ও বিবর্ণতা রোধ করে। তাই রং হালকা করতে ও ত্বককে আর্দ্র রাখতে বিটরুটের রস ঠোঁটে ব্যবহার করতে পারেন।
যা মেনে চলতে হবে
রাসায়নিকের পরিবর্তে প্রাকৃতিক বিকল্প ব্যবহার
প্রাকৃতিকভাবে ঠোঁট গোলাপি করে তুলতে চাইলে রাসায়নিক উপাদানযুক্ত লিপস্টিক ব্যবহার বন্ধ করতে হবে। যদিও এ টিপসটি মেকআপপ্রেমীদের জন্য গ্রহণ করা কঠিন। তবে রাসায়নিক উপাদানযুক্ত লিপস্টিক ব্যবহারে ঠোঁট অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে ওঠে। এর পরিবর্তে প্রাকৃতিক বিকল্প যেমন ডালিম, বিটরুট বা স্ট্রবেরির রস যদি ঠোঁটে ব্যবহার করা যায়, তাহলে ঠোঁটে গোলাপি আভার পাশাপাশি আর্দ্রতাও বজায় থাকে।
লিপস্টিক ব্যবহার করতে চাইলে আগে ঠোঁট প্রাইম করতে হবে
লিপস্টিক লাগানোর আগে বাদাম বা নারকেল তেল দিয়ে হালকাভাবে ঠোঁট ব্রাশ করে নেওয়া ভালো। এগুলো ব্যবহার করার পর কয়েক মিনিট অপেক্ষা করে তারপর লিপস্টিক ব্যবহার করুন। এসব তেলের পরিবর্তে লিপ বামও ব্যবহার করা যেতে পারে। তেল বা লিপবামের এই কোট একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর হিসেবে কাজ করে ও ঠোঁটকে আর্দ্র রাখে। ফলে লিপস্টিকের কারণে ঠোঁট অতিরিক্ত শুষ্ক হয়ে পড়ে না।
গোলাপি ঠোঁট পেতে যা এড়িয়ে চলতে হবে
এখন সবার কাছে লং লাস্টিং লিপস্টিক জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। লিকুইড ম্যাট লিপস্টিক ব্যবহার করলে তা ঠোঁটে দীর্ঘ সময় ধরে থাকে, কিন্তু টানা ব্যবহার করতে থাকলে ঠোঁটের রং কালচে হয়ে যেতে শুরু করে।
যত রাতে বাড়ি ফিরুন বা যতই ক্লান্ত থাকুন, ঘুমানোর আগে সব সময় লিপস্টিক ভালোভাবে তুলে তারপর বিছানায় যাবেন। লিপস্টিক তোলার পর ঠোঁটকে আর্দ্র করার জন্য লিপবাম বা প্রাকৃতিক যেকোনো তেল ব্যবহার করতে পারেন।
রক্তে পুষ্টি উপাদান পৌঁছানোর জন্য নারকেল বা বাদাম তেলের সঙ্গে পেপারমিন্ট তেল মিশিয়ে ঠোঁটে লাগাতে পারেন। এটি রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে এবং ঠোঁটকে আর্দ্র রাখে।
ঠোঁট গোলাপি রাখতে চাইলে ধূমপান এড়াতে হবে। ধূমপানের একটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হলো ঠোঁট কালো হয়ে যাওয়া।
ফিচার ডেস্ক
বাজারে শাপলা পাওয়া যাচ্ছে। লাল শাপলা পেয়ে থাকলে ফ্রিজে রাখা ইলিশ মাছের মাথা ও লেজ দিয়ে রান্না করুন জম্পেশ করে। আপনাদের জন্য লাল শাপলায় শর্ষে ইলিশের রেসিপি ও ছবি পাঠিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।
উপকরণ
লাল শাপলা ২ আঁটি, ইলিশ মাছের মাথা ও লেজ ১টি করে, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদা ও রসুনবাটা এক চা-চামচ, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া ও ধনেগুঁড়া এক চা-চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ফালি ছয়-সাতটা, সরিষাবাটা ৪ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ৪ টেবিল চামচ।
প্রণালি
লাল শাপলা কেটে লবণ মাখিয়ে রেখে দিন ১ থেকে ২ ঘণ্টা। এরপর ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। কড়াইতে সয়াবিন তেল গরম হলে পেঁয়াজকুচি হালকা ভেজে আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, মরিচগুঁড়া, ধনেগুঁড়া ও লবণ দিন। এরপর কষানোর জন্য পানি দিন। কষানো মসলায় মাছের মাথা, লেজ ও শাপলা দিন। এবার ফুটে উঠলে ঢাকনাসহ রান্না করুন ১০ থেকে ১৫ মিনিট। শেষে সরিষাবাটা আর কাঁচা মরিচ ফালি দিয়ে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। তৈরি হয়ে গেল লাল শাপলায় শর্ষে ইলিশ।
আজকের পত্রিকা ডেস্ক
প্রত্যেক মানুষের একটি অনন্য ঘ্রাণ আছে, ঠিক যেমন আঙুলের ছাপ। আপনার ব্যক্তিত্ব, মেজাজ, স্বাস্থ্য—সবকিছুই এই ঘ্রাণকে প্রভাবিত করে। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, রসুন, মাংস, এমনকি উপবাসও শরীরের ঘ্রাণ পরিবর্তন করে দিতে পারে। গায়ের গন্ধ কিন্তু উপেক্ষা করার বিষয় নয়। অন্যরা আপনাকে কীভাবে দেখছে, সেটিকে প্রভাবিত করে ঘ্রাণ।
স্কটল্যান্ডের স্টার্লিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্রেইগ রবার্টসের মতে, ‘আমাদের শরীরের ঘ্রাণ মূলত জিন, হরমোন, স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই কারণগুলোর পাশাপাশি, আমাদের খাদ্যাভ্যাস একটি বড় ভূমিকা পালন করে।’
খাবার যেভাবে ঘ্রাণ তৈরি করে
নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা বিষয়ক সহকারী অধ্যাপক লিনা বেগডাচের মতে, খাবার দুটি প্রধান পথে আমাদের দেহের ঘ্রাণকে প্রভাবিত করে: পেট এবং ত্বক।
পেট (গাট) : খাবার হজমের সময় অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়া সক্রিয় হয়। এই মিথস্ক্রিয়ায় কিছু উদ্বায়ী অণু বা গ্যাস নির্গত হয়, যা নিশ্বাসে দুর্গন্ধ তৈরি করে।
ত্বক: হজম হওয়া খাবারের রাসায়নিক উপাদান রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে ত্বকে পৌঁছায় এবং ঘামের মাধ্যমে বেরিয়ে আসে। ঘামের সঙ্গে ত্বকের ব্যাকটেরিয়ার মিশ্রণে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। মনে রাখা ভালো, বিশুদ্ধ ঘামের কোনো ঘ্রাণ নেই।
বিভিন্ন খাবারে থাকা সালফার যৌগ এই দুর্গন্ধ তৈরির প্রধান হোতা। এই যৌগগুলো অত্যন্ত উদ্বায়ী হওয়ায় সহজেই বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।
রসুন বাড়ে আকর্ষণ
ব্রকোলি, বাঁধাকপি বা পেঁয়াজ-রসুনের মতো সালফারযুক্ত খাবার হজমের পর ডাইঅ্যালাইল ডিসালফাইড এবং অ্যালিল মিথাইল সালফাইডের মতো দুর্গন্ধযুক্ত যৌগে ভেঙে যায়।
তবে গবেষকেরা একটি অদ্ভুত তথ্য পেয়েছেন। চেক রিপাবলিকের চার্লস ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী জান হ্যাভলিচেকের গবেষণায় দেখা গেছে, রসুন নিশ্বাসের দুর্গন্ধ তৈরি করলেও, এটি পুরুষের বগলের ঘামের গন্ধকে আরও বেশি আকর্ষণীয় করে তোলে! এই পরীক্ষায়, ঘাম সংগ্রহের জন্য পুরুষদের ১২ ঘণ্টা ধরে বগলে প্যাড পরে থাকতে বলা হয়েছিল। যে পুরুষেরা বেশি রসুন খেয়েছিলেন, নারীদের কাছে তাদের ঘামের ঘ্রাণ ছিল ‘খুব সেক্সি’! বিজ্ঞানীরা মনে করেন, রসুনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণাগুণ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়, যার প্রতিফলন শরীরের ঘ্রাণে দেখা যায়।
ফল ও সবজি বনাম মাংস ও কার্বোহাইড্রেট
ফল ও সবজিতে আকর্ষণীয় সুঘ্রাণ
২০১৭ সালের অস্ট্রেলিয়ায় একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে পুরুষেরা বেশি ফল ও সবজি খান, তাদের শরীর থেকে ফলের মতো, মিষ্টি এবং ফুলের মতো সুঘ্রাণ আসে। এ ছাড়া, গাজর বা টমেটোর মতো সবজি থেকে পাওয়া ক্যারোটিনয়েড নামক অণু ত্বকের রঙ সামান্য হলুদ করে, যা দেখতেও আকর্ষণীয় মনে হয়।
অ্যাসপারাগাস ও অদ্ভুত ঘ্রাণ:
অ্যাসপারাগাস উদ্ভিদে অ্যাসপারাগাসিক অ্যাসিড নামক একটি যৌগ থাকে। এটি হজমের পর মিথেনেথিয়ল এবং ডাইমিথাইল সালফাইড-এর মতো সালফার যৌগ নির্গত করে, যা প্রস্রাব এবং ঘামে এক ধরনের গন্ধ তৈরি করে। এই ঘ্রাণ পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় স্থায়ী হতে পারে। মজার বিষয় হলো, কারণ মধ্যে এই ঘ্রাণ তৈরি হয় বা কারও নাকে খারাপ লাগে, তা নিয়ে গবেষণায় ব্যাপক ভিন্নতা দেখা গেছে (১৯৫০-এর দশকে <৫০% এবং ২০১০ সালে >৯০% মানুষের মধ্যে ঘ্রাণ তৈরি হওয়ার প্রমাণ মিলেছিল)।
মাংস ও মাছে কম আকর্ষণীয় ঘ্রাণ
হ্যাভলিচেকের আরেকটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে পুরুষেরা মাংসবিহীন বা নিরামিষ খাবার খান, তাদের ঘামের ঘ্রাণ মাংসভোজি পুরুষদের তুলনায় বেশি মনোরম ও কম তীব্র হয়। মাংসের প্রোটিন ভেঙে যে যৌগগুলো তৈরি হয়, তা ঘ্রাণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।
মাছ ও শিমের মতো খাবারে থাকা ট্রাইমিথাইলঅ্যামিন নামক তীব্র ঘ্রাণযুক্ত যৌগও দেহের দুর্গন্ধের কারণ হতে পারে। বিরল ক্ষেত্রে, শরীরের এই যৌগটিকে ঘ্রাণহীন যৌগে রূপান্তর করার ক্ষমতা না থাকলে ট্রাইমিথাইলঅ্যামিনুরিয়া বা ‘মাছের ঘ্রাণ সিনড্রোম’ (আঁশটে গন্ধ) দেখা যায়।
কার্বোহাইড্রেট:
গবেষণায় দেখা গেছে, কার্বোহাইড্রেট-নির্ভর খাদ্য (যেমন অতিরিক্ত ভাত বা রুটি) সবচেয়ে কম আকর্ষণীয় ঘ্রাণ তৈরি করে।
অ্যালকোহল, কফি ও উপবাসের প্রভাব
অ্যালকোহল (মদ) : লিভারে অ্যালকোহল প্রক্রিয়াকরণের সময় অ্যাসিটালডিহাইড নামক একটি বিষাক্ত ও উদ্বায়ী যৌগ নির্গত হয়, যার ঘ্রাণ পুরোনো মদের মতো তীব্র। এক গবেষণায় দেখা গেছে, শুধু মুখের ঘ্রাণ শুঁকেই পুলিশ অফিসাররা ৬০ থেকে ৮৫ শতাংশ ক্ষেত্রে বলে দিতে পারেন কেউ মদ্যপান করেছে কিনা।
ক্যাফেইন (কফি/চা) : কফি ও চায়ের ক্যাফেইন অ্যাপোক্রিন গ্রন্থিগুলোকে উদ্দীপিত করে ঘাম বাড়াতে পারে, যা ব্যাকটেরিয়ার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে কটূগন্ধকে তীব্র করে।
উপবাস ও ঘ্রাণের বৈপরীত্য: হ্যাভলিচেক একটি ব্যতিক্রম গবেষণা করেছিলেন, যেখানে নারীরা ৪৮ ঘণ্টা উপবাস করেন। এই উপবাসী নারীদের ঘাম, যারা সাধারণ খাবার খেয়েছিলেন তাদের তুলনায় বেশি আকর্ষণীয় ছিল। তবে এই তথ্যের বিপরীতে, সুইজারল্যান্ডে ২০১৮ সালের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, উপবাসের ফলে নিশ্বাসের দুর্গন্ধ বেড়ে যায়।
দেহের ঘ্রাণের ওপর খাদ্যের প্রভাব অত্যন্ত জটিল এবং বহু কারণে পরিবর্তনশীল—এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত। তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, সুঘ্রাণের জন্য খাদ্যাভ্যাসে ফল ও সবজির পরিমাণ বাড়ানো একটি কার্যকরী উপায়।
তথ্যসূত্র: বিবিসি
অধ্যাপক ডা. সানজিদা শাহরিয়া
রোমান্টিক দাম্পত্য সম্পর্কে ঘৃণার উৎপত্তি হয় বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হলে। রোমান্টিক এই সম্পর্কে ঘৃণা ও ঈর্ষার অনুপ্রবেশ ঘটলে তার বহিঃপ্রকাশ হয় রাগ ও ভয়ের অনুভূতির মধ্য দিয়ে। একটু খোলাসা করে বলা যাক, দম্পতিদের মধ্য়ে যখন রোমান্টিক সম্পর্ক তৈরি হয়, তখন দুজনের মধ্যকার মিলগুলো সম্পর্ককে ইতিবাচকভাবে এগিয়ে নিতে সহায়তা করে। আদর্শগত মিল, নৈতিকতার মিল এবং একই ধরনের জিনিস পছন্দ হলে রোমান্টিক সম্পর্ক দীর্ঘমেয়াদি হয়; বিশেষ করে আদর্শগত মিল আচরণে প্রকাশিত হলে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ আরও বাড়ে। অন্যদিকে দাম্পত্য সম্পর্কে যদি একে অপরের প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়, তাহলে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়।
ব্যক্তির স্বাস্থ্যে ঘৃণার প্রভাব
শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক—স্বাস্থ্যের চারটি ভাগ রয়েছে। ঘৃণা নামের আবেগটি স্বাস্থ্যের এই চারটি ভাগের ওপর দীর্ঘমেয়াদি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। গবেষণা বলে, ঘৃণা করা মানে আপনার মস্তিষ্কের ভেতরে বিনা ভাড়ায় দীর্ঘমেয়াদি ভাড়াটে থাকতে দেওয়া।
শারীরিক প্রভাব
অতীত জীবনে ঘটে যাওয়া আঘাত, বিশ্বাসঘাতকতা ইত্যাদি থেকে সৃষ্ট ঘৃণা আমাদের মনে বিশ্বাসহীনতার জন্ম দেয়। এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে শারীরিকভাবে। এতে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে, হরমোনের ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয়। দীর্ঘমেয়াদি ঘৃণার অনুভূতি ওজন বৃদ্ধি, নিদ্রাহীনতা, দুশ্চিন্তা, বিষণ্নতাসহ অন্যান্য দীর্ঘমেয়াদি রোগের জন্ম দিতে পারে।
গবেষণা বলছে, দাম্পত্য দ্বন্দ্বে স্ত্রীরা স্বামীদের চেয়ে দীর্ঘমেয়াদি এবং অধিকতর শারীরবৃত্তীয় প্রভাবের ভেতর দিয়ে যান; বিশেষ করে যেসব নারী দীর্ঘদিন ধরে তিক্ত দাম্পত্যের মধ্যে জীবন যাপন করেছেন, দেখা গেছে তাঁদের কর্টিসল ও অ্যাড্রেনোকোর্টিকোট্রপিক হরমোনের মাত্রার পরিবর্তন স্বামীদের তুলনায় ভিন্ন। যদিও স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই রোগ প্রতিরোধব্যবস্থার ওপর দাম্পত্য কলহ নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। শুধু তা-ই নয়, দেখা গেছে, দৈহিক ক্ষত নিরাময়ের গতিও দাম্পত্য বিবাদের কারণে শ্লথ হয়ে যায়। অন্যদিকে তৃপ্তিকর দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে সুস্থ রক্তচাপের সুসম্পর্ক আছে। কাজেই অন্যের জন্য নয়, ব্যক্তির নিজের প্রয়োজনে নিজের দাম্পত্য সম্পর্ক স্বাস্থ্যকর রাখা প্রয়োজন। আর একান্তই যদি দাম্পত্য দ্বন্দ্ব নিরসন করতে পারা না যায়, প্রয়োজনে দাম্পত্য বিচ্ছেদ হতে পারে। কিন্তু বিষাক্ত সম্পর্ক নিয়ে এক ছাদের নিচে না থাকা ভালো।
মানসিক স্বাস্থ্যে প্রভাব
কাউকে তীব্র ঘৃণার ফলে ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতা তৈরি হয়। ফলে বারবার একই চিন্তা ঘুরেফিরে আসে। তখন বিভ্রান্তিতে ভোগেন আক্রান্ত ব্যক্তি। একে প্যারানয়া বলা যায়। অর্থাৎ এটা থেকে ব্যক্তিত্বের ব্যাধি বা অসুখ পর্যন্ত হতে পারে। পেশাজীবী নারীদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, ঘরে-বাইরে দ্বিমুখী চাপ সামলাতে গিয়ে, যাঁদের সন্তান আছে, তাঁদের শরীরে কর্টিসল হরমোন নিঃসরণের মাত্রা বেশি হয়ে যায়, যা মানসিক চাপের নিয়ামক।
সামাজিক স্বাস্থ্যে প্রভাব
ইতিমধ্যে ঘৃণার কারণে ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য আহত হলে ধীরে ধীরে সামাজিক যোগাযোগগুলোও কমে আসতে থাকে। ফলে অদৃশ্য চাপ তৈরি হয়। গবেষণা বলছে, যাদের তীব্র ঘৃণার অনুভূতি থাকে, তাদের মৃত্যুহার বেশি। দাম্পত্যে সুসম্পর্ক সামাজিক স্বাস্থ্যকে অবচেতনভাবে প্রভাবিত করে।
আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যে প্রভাব
আধ্যাত্মিকতা আর ধর্ম এক জিনিস নয়। আধ্যাত্মিকতার সম্পর্ক তিনটি জায়গায়। ব্যক্তির নিজের সঙ্গে নিজের কী সম্পর্ক? নিজের সঙ্গে অন্যদের কী সম্পর্ক? নিজের সঙ্গে ওই নির্দিষ্ট মুহূর্ত বা পরিস্থিতির কী সম্পর্ক? ঘৃণা যদি কোথাও বেশি ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে, সেটা আমাদের আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যে।
ঘৃণা যখন স্বাস্থ্যের সব কটি ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে, বৈবাহিক সম্পর্ক ঘৃণার কারণে সব দিক থেকে নেতিবাচক আগুনে পুড়ে যায়, স্বাভাবিক সম্পর্ক তখন টিকিয়ে রাখা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে।
কেন ঘৃণার কারণে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা কঠিন
যেকোনো আন্তসম্পর্ক শূন্যতার ওপর ভর দিয়ে চলতে পারে না। দাম্পত্য সম্পর্ক প্রতিনিয়ত বৃহত্তর পরিবার, বন্ধু, প্রতিবেশী, সহকর্মী ইত্যাদি দ্বারা প্রভাবিত হয়। এখান থেকে প্রচুর নেতিবাচক উপাদান সম্পর্ককে প্রভাবিত করে। এককথায় বলা যায়, দাম্পত্যে যদি একজন অন্যজনের মাধ্যমে অবহেলিত অনুভব করে, তবে যে অবহেলিত অনুভব করছে, তার মধ্যে ঘৃণার জন্ম হবে।
মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে ঘৃণাকে সাত ভাগ করা হয়েছে—গ্রহণযোগ্য ঘৃণা, উত্তপ্ত ঘৃণা, শীতল ঘৃণা, টগবগিয়ে ফুটন্ত/জ্বলন্ত ঘৃণা, সর্বগ্রাসী ঘৃণা, ক্ষিপ্ত ঘৃণা, তিল তিল করে পুঞ্জীভূত ঘৃণা। দাম্পত্যে সবচেয়ে বেশি কাজ করে রোমান্টিক ঘৃণা। যেটা রাগ ও ভয়ের সঙ্গে অবচেতন মনে সংযুক্ত হয়। ভালোবাসা আর ঘৃণা মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। গবেষণায় উঠে এসেছে, ভালোবাসা যত গভীর, তার ব্যত্যয় ঘটলে তত তীব্র ঘৃণা মানুষের মনে তৈরি হয়।
ঘৃণা থেকে বের হতে করণীয়
ঘটনাটা কিন্তু ঘটে গেছে। ঘটনাকে মুছে দেওয়া সম্ভব নয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যে অনুভূতি হয়েছে, তা বিবেচনা করে যদি ক্ষমা করতে চাই, সে জন্য নিজেকে তৈরি করতে হবে। জানতে হবে, ক্ষমা করতে পারাটা একটা দক্ষতা এবং এটা একটা প্রক্রিয়া।
ঘটনা পর্যালোচনা করে, তার প্রভাব জেনে-বুঝে গ্রহণ করা, কী কারণে কী করছি—এ যুক্তিগুলো যেন নিজের কাছে পরিষ্কার থাকে। ঘৃণা নিয়ে একটি চমৎকার উদ্ধৃতি আছে, ‘আপনি যেদিন আর কাউকে ঘৃণা করবেন না, সেদিন নিজেকে ভালোবাসতে শিখবেন।’ ঘৃণামুক্ত হওয়া প্রাপ্তবয়স্ক জীবনে শিখতে হয়। কাজেই নিজেকে ভালো রাখার জন্য ঘৃণা থেকে বের হতে হবে।
যে অভ্যাসগুলো নিয়মিত চর্চা করা জরুরি
মার্টিন লুথার কিং একবার বলেছিলেন, ‘ঘৃণা বোঝা হিসেবে এতই বড় যে তা বহন করা যায় না।’ কারণ, আমরা জানি তখন বিয়ে, অন্তরঙ্গতা, বন্ধুত্ব—কিছুই কাজ করে না। সোজা সম্পর্কটা গড়িয়ে নিচে হারিয়ে যায়। ঘৃণার এই বোঝা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কিছু অভ্যাস চর্চা করতে হবে—
লেখক: চিকিৎসক, কাউন্সেলর, সাইকোথেরাপি প্র্যাকটিশনার, ফিনিক্স ওয়েলনেস সেন্টার বিডি
