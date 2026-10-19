আজকের রাশিফল: অফিসের আদরে সন্ন্যাসী হতে চাইবেন, শ্বশুরবাড়ির লোকদের বেশি সত্যি বললেই বিপদ

আজকের রাশিফল: অফিসের আদরে সন্ন্যাসী হতে চাইবেন, শ্বশুরবাড়ির লোকদের বেশি সত্যি বললেই বিপদ
মেষ রাশি
আজকের দিনটি বেশ নাটকীয় হতে চলেছে। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হতে পারে আপনি পৃথিবীর সমস্ত কাজের ভার একা কাঁধে নিয়ে ঘুরছেন, তবে দুপুর গড়াতেই সেই উৎসাহ কর্পূরের মতো উড়ে যাবে। কর্মক্ষেত্রে আজ বসের মেজাজ তিড়িং-বিড়িং থাকতে পারে, তাই ভুলেও তার সামনে গিয়ে চা বা কফি খাওয়ার প্রস্তাব দেবেন না। টাকাপয়সার বিষয়ে আজ পকেট গলে যাওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষ করে অনলাইন শপিং অ্যাপগুলোর দিকে চোখ মেললেই বিপদ। প্রেমে আজ হালকা ঝাল-মিষ্টি ফোড়ন থাকবে; সঙ্গীর যেকোনো অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নের উত্তরে শুধু মুচকি হেসে ঘাড় নাড়ুন, নিজের অতিরিক্ত বুদ্ধি দেখাতে গেলেই কপালে শনির দশা নাচবে।
বৃষ রাশি
আজকের প্রধান শত্রু হলো নিজস্ব অলসতা এবং ফ্রিজে রাখা বাসি মিষ্টি। গ্রহের যা অবস্থান, তাতে আজ বিছানা থেকে ওঠার ইচ্ছা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকবে। তবে কাজের জায়গায় না গেলে বেতন কাটার যে ভয়ংকর যোগ দেখা যাচ্ছে, তাতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও আপনাকে মাঠে নামতেই হবে। আজ কেউ যদি আপনার কাছে টাকা ধার চায়, তবে তৎক্ষণাৎ কাশির ভান করে ফোন কেটে দিন। সম্পর্কের দিক থেকে দিনটি বেশ রহস্যময়; সঙ্গী আজ হঠাৎই আপনাকে নিয়ে দার্শনিক আলোচনা শুরু করতে পারে, যার কোনো মাথামুণ্ডু আপনি খুঁজে পাবেন না। সুস্বাদু খাওয়ার চক্করে পড়ে পেটের বারোটা বাজাবেন না, নচেৎ বাথরুমই হবে আজ আপনার প্রধান আশ্রয়স্থল।
মিথুন রাশি
জাতকদের জিভ আজ বিপদের কারণ হতে পারে। পেট পুরে কথা বলার যে বাতিক আপনার আছে, আজ তাতে একটু লাগাম টানা দরকার, নতুবা কোনো পুরোনো গোপন তথ্য হঠাৎ ফাঁস হয়ে গিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটতে পারে। অফিসে আজ আপনাকে এমন কোনো দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে, যা দেখে মনে হবে যে চাকরি ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া অনেক ভালো। তবে আর্থিক দিকে সামান্য কিছু শুভ বাতাসের ছোঁয়া পেতে পারেন, হয়তো প্যান্টের পুরোনো পকেটে কুড়ি টাকার একটা ত্যানাত্যানা হয়ে যাওয়া নোট খুঁজে পাবেন। ভালোবাসার ক্ষেত্রে আজ কোনো অচেনা তরফ থেকে সিগন্যাল পেতে পারেন, কিন্তু ভুল করেও সেই সিগন্যালে সাড়া দিয়ে জীবন জটিল করবেন না।
কর্কট রাশি
সেন্টিমেন্ট আজ আকাশে চড়বে। টিভিতে কোনো দুঃখের বিজ্ঞাপন দেখলেও চোখে পানি চলে আসতে পারে। জ্যোতিষশাস্ত্রের স্পষ্ট ইঙ্গিত, আজ অতিরিক্ত ইমোশনাল হয়ে কাউকে কোনো বড় প্রতিশ্রুতি দেবেন না, পরে পস্তাতে হবে। পরিবারে আজ ছোটখাটো বিষয় নিয়ে থালা-বাসন বাজার শব্দ শুনতে পেতে পারেন, তবে আপনি সেই ঝামেলা থেকে নিজেকে সযত্নে সরিয়ে রাখুন। অর্থভাগ্য মাঝামাঝি, তবে অযথা কেনাকাটা করে ব্যাংক ব্যালেন্সকে শূন্যের কোঠায় নামাবেন না। প্রেমে আজ একটু বেশিই অধিকারবোধ দেখাবেন, যার ফলে সঙ্গী বিরক্ত হয়ে আপনাকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সাময়িকভাবে ব্লক করলেও করতে পারে।
সিংহ রাশি
এই রাশির মহোদয়েরা আজকে ভাববেন তাঁরাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মালিক, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি একটু ভিন্ন কথা বলবে। আজ রাজকীয় চাল দেখানোর শখ জাগবে, কিন্তু কাজের খালা না আসায় থালা-বাসন মাজার মতো কঠিন বাস্তব আপনাকে মাটিতে নামিয়ে আনবে। অফিসে বসের সামনে নিজের ঢাক নিজে পেটাতে গিয়ে বিপদে পড়তে পারেন। কারণ, সহকর্মীরা আপনার হাঁড়ির খবর ফাঁস করতে মুখিয়ে আছে। টাকাপয়সা আসার থেকে যাওয়ার গতি আজ বেশি থাকবে। তবে দিনশেষে দাম্পত্য জীবনে বা প্রেমে আপনিই শেষ হাসি হাসবেন, তবে তার জন্য সঙ্গীকে একটু অতিরিক্ত তেল দিতে হতে পারে, যা আপনার অহংকারে সামান্য আঘাত হানতে পারে।
কন্যা রাশি
নিখুঁত হওয়ার ভূত আজ আরও চেপে বসবে। ঘরের কোনায় সামান্য ধুলোবালি দেখলেও আপনার মেজাজ সপ্তমে চড়বে এবং বাড়ির লোকেদের ওপর আপনি মিনি-স্বৈরাচারী শাসন চালাতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত বুদ্ধির পরিচয় দিতে গিয়ে সহকর্মীদের হিংসার পাত্র হবেন। তবে আর্থিক লেনদেনে দিনটি মন্দ নয়, কেউ পুরোনো ধারের টাকা ফেরত দিলে অবাক হবেন না। স্বাস্থ্যের দিক থেকে ঘাড় আর পিঠের ব্যথায় কষ্ট পাওয়ার যোগ রয়েছে, তাই সারা দিন ল্যাপটপ বা মোবাইলের স্ক্রিনে গুঁতাগুঁতি না মেরে একটু সোজা হয়ে বসুন। প্রেমে আজ হিসাব-নিকাশ একটু কম করাই ভালো, আবেগ কখনো ক্যালকুলেটরে মাপা যায় না।
তুলা রাশি
আজ সিদ্ধান্তহীনতার রোগ চরম আকার ধারণ করবে। সকালে টিফিনে পরোটা খাবেন না রুটি, এই নিয়ে চিন্তা করতেই আপনার আধঘণ্টা কেটে যাবে। অফিসে আজ আপনার ওপর কোনো জটিল দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া হতে পারে এবং আপনি ‘না’ বলতে না পেরে তা কাঁধে তুলে নেবেন। আর্থিক দিক থেকে আজ হাত খালি হওয়ার ভালো সম্ভাবনা আছে, রাস্তায় বেরোলে সেলসের লোকদের এড়িয়ে চলুন। প্রেমে আজ রোমান্টিক হাওয়া বইলেও, আপনার দ্বিধাগ্রস্ত স্বভাবের কারণে সঙ্গী রেগে আগুন হয়ে যেতে পারে। শান্ত থাকুন এবং আজ অন্তত কাউকে বিনামূল্যে পরামর্শ দেওয়া থেকে বিরত থাকুন, কেউ আপনার কথা কানে তুলবে না।
বৃশ্চিক রাশি
জাতকেরা আজ গোয়েন্দা মোডে থাকবেন। চারপাশের সবাইকে সন্দেহজনক মনে হতে পারে, এমনকি ঘরের পোষা বিড়ালটাকেও! আপনার মধ্যে লুকিয়ে থাকা রাগ আজ আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়তে পারে, তাই সাবধানে থাকুন এবং গভীর শ্বাস নিন। কাজের জায়গায় আজ কোনো সহকর্মী আপনার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার চেষ্টা করতে পারে, তবে আপনার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাছে তারা খড়কুটোর মতো উড়ে যাবে। আর্থিক বিষয়ে ঝুঁকি নেওয়ার মতো দিন আজ একদম নয়, লটারি বা শেয়ার বাজারে চোখ বন্ধ করে বিশ্বাস করবেন না। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার গম্ভীর রূপ সঙ্গীকে ভয় পাইয়ে দিতে পারে, অন্তত আজকের দিনটার জন্য মুখে একটু কৃত্রিম হাসি বজায় রাখুন।
ধনু রাশি
জাতক-জাতিকারা আজ দূর দেশে পালিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখবেন। কাজের টেবিলে বসে পাহাড় বা সমুদ্রের ছবি দেখে সময় নষ্ট করার জোর সম্ভাবনা রয়েছে। আজ আপনার সত্যি কথা বলার বাচালতা আপনাকে বড় বিপদে ফেলতে পারে, বিশেষ করে শ্বশুরবাড়ির লোক বা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সামনে অতিরিক্ত সত্যি বলা থেকে বিরত থাকুন। পকেটের অবস্থা আজ খানিকটা আশঙ্কাজনক, তাই বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করার প্ল্যান থাকলে আগে থেকেই কেটে পড়ুন। প্রেমে আজ কোনো নতুন মোড় আসতে পারে, তবে সেই মোড় আপনাকে কোনো সোজা রাস্তায় নিয়ে যাবে নাকি আরও বড় গর্তে ফেলবে, তা সময় বলবে।
মকর রাশি
জাতকদের আজ কাজের চাপ এত বেশি থাকবে যে নিজেকে একটা রোবট মনে হতে পারে। ভাগ্য আজ আপনাকে একটু সাহায্য করলেও, অলস গ্রহদের প্রভাবে কাজ এগোবে ধীর গতিতে। বসের কটূ কথা শুনে মনে হতে পারে আজই ইস্তফাপত্র জমা দিয়ে দিই, কিন্তু মাসের শেষের ব্যাংক ব্যালেন্সের কথা ভেবে সেই ইচ্ছা চেপে রাখতে হবে। শরীর আজ একটু বিগড়াতে পারে, বিশেষ করে পায়ের পাতা আর হাঁটুতে ব্যথা জানান দেবে যে আপনার বয়স বাড়ছে। দাম্পত্য জীবনে সামান্য খটমট হতে পারে, স্বামী বা স্ত্রী আজ আপনার পুরোনো কোনো ভুল টেনে এনে তুলোধুনা করতে পারে, মৌনতা পালন করাই এখানে একমাত্র আত্মরক্ষার উপায়।
কুম্ভ রাশি
মাথায় আজ একের পর এক অদ্ভুত আর আজগুবি আইডিয়া আসতে থাকবে। বিশ্বজুড়ে পরিবেশদূষণ থেকে শুরু করে মঙ্গলে কীভাবে বাড়ি বানানো যায়, সব চিন্তা আজ আপনারই। তবে কাজের জায়গায় নিয়মিত কাজগুলো ঠিকঠাক জমা না দিলে বসের ঝাড়ি খাওয়া নিশ্চিত। আর্থিক দিক থেকে দিনটি বেশ রহস্যময়, হঠাৎই কোনো অজানা উৎস থেকে কিছু টাকা আসতে পারে আবার চলেও যেতে পারে। বন্ধুদের আড্ডায় আজ আপনিই হবেন প্রধান আকর্ষণ, তবে আপনার সেন্স অব হিউমার সবাই আবার একভাবে না-ও নিতে পারে। প্রেমে আজ কোনো সারপ্রাইজ পাওয়ার যোগ আছে, তবে সেই সারপ্রাইজ আনন্দের না কি ধাক্কার, তা সময় বলবে।
মীন রাশি
আজ পুরোপুরি নিজের স্বপ্নের দুনিয়ায় বসবাস করবেন। বাস্তব জগৎ যখন কাজের তাগাদা দেবে, আপনি তখন কল্পনার সাগরে ডুব সাঁতার কাটবেন। কাজের ক্ষেত্রে কোনো মন ভুলানো ভুল হয়ে যেতে পারে, তাই আজ অতি সতর্ক থাকা প্রয়োজন। শারীরিক দিক থেকে একটু ক্লান্তি এবং ঘুম ঘুম ভাব সারা দিন আপনাকে তাড়া করে বেড়াবে, কাজের মাঝে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে বসের নজরে পড়ে যাবেন না যেন। আর্থিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল থাকলেও অপ্রয়োজনীয় শৌখিন জিনিস কেনার ভূতে আপনাকে চাপতে পারে। প্রেমে আজ বেশ কিছুটা মধুর সময় কাটবে, যদি না আপনি সঙ্গীর সামনে অন্য কারও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে পড়েন।