বৃষ্টিতে ভেজা কাপড় ধোয়া ও শুকানোর সহজ উপায়

বৃষ্টিতে চুপচুপে ভিজে বাড়ি ফিরলেন। ভেজা কাপড়গুলো বালতিতে রেখেই গোসল সেরে বেরিয়ে এলেন। এতে কাপড়ের ক্ষতি হয়। বৃষ্টিতে ভেজার পর বাড়ি ফিরে যত দ্রুত সম্ভব ভেজা কাপড় কেচে ধুয়ে ফেলতে হবে। নিতান্তই না পারলে অন্তত একবার স্বাভাবিক পানি দিয়ে ধুয়ে বারান্দায় মেলে দিতে হবে শুকানোর জন্য। নয়তো কাপড়ে বিশ্রী গন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর কাদার দাগ থাকলে তো আরও বিপদ। বৃষ্টিতে ভেজা কাপড় ধোয়া ও শুকানোর কিছু আলাদা নিয়ম রয়েছে।
প্রথমে সাধারণ পানি দিয়ে বৃষ্টিতে ভেজা কাপড় ধুয়ে নিন। এরপর বালতিতে পানির সঙ্গে ডিটারজেন্ট, বেকিং সোডা বা এক কাপ ভিনেগার মেশান। এগুলো ব্যবহার করলে কাপড়ে ভ্যাপসা গন্ধ, কাদার দাগ ও জীবাণু দূর হয়ে যাবে। এভাবে ১০ থেকে ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রেখে তারপর স্বাভাবিক নিয়মে কেচে ধুয়ে ফেলুন। কাদা লাগে থাকলে সেসব জায়গা আলাদা করে ধুয়ে নিন। ধোয়ার পর পানি নিংড়ে দড়িতে না ঝুলিয়ে হ্যাঙ্গারে ঝুলিয়ে দিন। এতে কাপড় দ্রুত শুকাবে। যদি কেচে ধোয়ার সময় না থাকে, তাহলে ঠান্ডা পানিতে দুবার ধুয়ে নিংড়ে মেলে দিন। এতে কাপড়ে বাজে গন্ধ হবে না।
কাপড়ের অতিরিক্ত পানি ঝরিয়ে নিন
ভারী কাপড়; যেমন জিনসের প্যান্ট, পোলো শার্ট, বিছানার চাদর, টেবিল ক্লথ ইত্যাদি ধোয়ার পর বাথরুমের স্ট্যান্ডে কিছুক্ষণ ঝুলিয়ে রেখে দিন। এতে কাপড়ের বাড়তি পানি ঝরে যাবে। ফলে কাপড় শুকাতে অপেক্ষাকৃত কম সময় প্রয়োজন হবে। পানি ঝরে যাওয়ার পর ঘরে দড়ি টাঙিয়ে কাপড়গুলো নেড়ে দিতে পারেন। যদি বাসার বাইরে না যান, তাহলে যে ঘরে থাকবেন, সে ঘরেই কাপড় শুকান। তাতে ফ্যানের বাতাসে কাপড় শুকিয়ে যাবে এবং বিদ্যুৎ অপচয় কম হবে। এ ছাড়া রাতে ঘুমানোর সময় মশারির ওপর অপেক্ষাকৃত পাতলা কাপড়গুলো নেড়ে দিতে পারেন। তাতে সারা রাতে কাপড় ভালোভাবে শুকিয়ে যাবে।
হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিন
ভেজা কাপড় দড়িতে শুকাতে দেওয়ার বদলে হ্যাঙ্গারে শুকাতে দিতে পারেন। হ্যাঙ্গারে বাতাস চলাচল সহজ বলে কাপড় তুলনামূলক দ্রুত শুকায়।
হেয়ারড্রায়ার ব্যবহার করুন
বৃষ্টির দিনে মোটা বা ভারী কাপড় পরা থেকে বিরত থাকতে হবে। সহজে শুকিয়ে যায় ও ধোয়া সহজ—এ সময় এমন কাপড় পরাই ভালো। কম সময়ের মধ্যে কাপড় শুকানোর জন্য হেয়ারড্রায়ার ব্যবহার করতে পারেন। অথবা ভেজা কাপড় চিপে পানি নিংড়ে নিয়ে সতর্ক ভাবে ইস্তিরি করে ফ্যানের বাতাসে নেড়ে দিলে কাপড় দ্রুত শুকিয়ে যাবে।
সূত্র: লাভ টু লন্ড্রি ও অন্যান্য
পাটশাক খাওয়ার সময় এখন। তিতা ও তিতা ছাড়া—এ দুই রকম পাটশাক পাওয়া যায়। কিন্তু তাজা পাটশাক দেখে সেটি বোঝার উপায় থাকে না। দোকানিকে বলে তিতা পাটশাক কিনে নিন। তারপর এই মেঘলা দিনে শুঁটকি দিয়ে তিতা পাটশাক রান্না করে ফেলুন। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন আফরোজা খানম মুক্তা...২ ঘণ্টা আগে
শুরু হয়েছে কালবৈশাখীর মৌসুম। এই এপ্রিল-মে মাসে বজ্রপাত তুলনামূলক বেশি হয়। এ ছাড়া জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাসের বিভিন্ন সময় বজ্রসহ ঝড় হয়ে থাকে। প্রতিবছর এই বজ্রপাতে দেশে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটে। তাই, বজ্রপাত হলে দুর্ঘটনা এড়াতে যা করবেন, জেনে নিন এখানে...৪ ঘণ্টা আগে
মেঘলা দিনে কোনো তাড়াহুড়ো ছাড়াই যাঁরা একটা স্লো মর্নিং শুরু করতে পারেন, তাঁদের ভাগ্য়বানই বলা চলে। ঘরে ঠান্ডা হাওয়া বইতে দিয়ে স্পিকারে পছন্দের গান শুনতে শুনতে যাঁরা ভাবছেন, কী করে কাটাই এই মেঘলা দিন, তাঁরা ঘরেই সুন্দরভাবে দিনটি উপভোগের এই উপায়গুলো...২০ ঘণ্টা আগে
ঝিঙে খাওয়ার উপযুক্ত সময় এখন। বাজারে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন আকারের ঝিঙে। কচি দেখে কিনে নিন। তারপর রেঁধে ফেলুন চিংড়ি দিয়ে এর দারুণ এক পদ। আপনাদের জন্য রেসিপি ও ছবি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আফরোজা খানম মুক্তা।১ দিন আগে