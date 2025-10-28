Ajker Patrika
ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে আকিজ ইলেকট্রনিকস, আবেদন শেষ ৯ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৮ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ২৪
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ ইলেকট্রিক অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির সুইচ সকেট এন্ড ব্রেকার বিভাগে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার /ডেপুটি ম্যানেজার, (সুইচ সকেট এন্ড ব্রেকার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারক কোম্পানিতে অপারেশন, পণ্য উন্নয়ন, উৎপাদন বিষয়ে দক্ষতা। মাইক্রোসফট এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট, অটোক্যাড এবং ইআরপি সিস্টেমে (এসএপি/ওরাকল) দক্ষ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করেত পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ৩০ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বিমা, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৯ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

