Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৩০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আকিজ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রান্সপোর্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রান্সপোর্ট অফিসার

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছর।

কাজের ধরন: ট্রান্সপোর্ট অপারেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মনিটরিং করা। গাড়ির জ্বালানি, টোল ও যাতায়াত সংক্রান্ত খরচের বিল–ভাউচার যাচাই করা। বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা। দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী গাড়ির শিডিউল প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। গাড়ির শিডিউল অনুযায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ ও বিল প্রস্তুত করা।

চাকরির ধরন: স্থায়ী।

কর্মস্থল: হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।

বেতন: ৩০,০০০ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা সেবা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ছবি ও মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

কর্মী নেবে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস, সাপ্তাহিক ছুটি ২ দিন

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৩০ হাজার টাকা

আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৩০ হাজার টাকা

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

সিটি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ বগুড়ায়

সিটি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ বগুড়ায়