আকিজ গ্রুপের অধীনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৩০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আকিজ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রান্সপোর্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রান্সপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছর।
কাজের ধরন: ট্রান্সপোর্ট অপারেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মনিটরিং করা। গাড়ির জ্বালানি, টোল ও যাতায়াত সংক্রান্ত খরচের বিল–ভাউচার যাচাই করা। বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা। দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী গাড়ির শিডিউল প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। গাড়ির শিডিউল অনুযায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ ও বিল প্রস্তুত করা।
চাকরির ধরন: স্থায়ী।
কর্মস্থল: হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
বেতন: ৩০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা সেবা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ছবি ও মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আকিজ ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ট্রান্সপোর্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রান্সপোর্ট অফিসার
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম স্নাতক।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৩ বছর।
কাজের ধরন: ট্রান্সপোর্ট অপারেশন সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম মনিটরিং করা। গাড়ির জ্বালানি, টোল ও যাতায়াত সংক্রান্ত খরচের বিল–ভাউচার যাচাই করা। বিআরটিএসহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রক্ষা করা। দৈনিক চাহিদা অনুযায়ী গাড়ির শিডিউল প্রস্তুত ও সরবরাহ করা। গাড়ির শিডিউল অনুযায়ী রেজিস্টার সংরক্ষণ ও বিল প্রস্তুত করা।
চাকরির ধরন: স্থায়ী।
কর্মস্থল: হাসনাবাদ, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা।
বেতন: ৩০,০০০ টাকা।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব ভাতা ও চিকিৎসা সেবা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের ছবি ও মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক ও বিপণন প্রতিষ্ঠান পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইন্টারনাল অডিট বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য সিটি ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্পোরেট অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনাল লিয়াবিলিটি বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৫ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৭ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান আবুল খায়ের গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ (এসআর)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৮ ঘণ্টা আগে