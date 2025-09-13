Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

চাকরি ডেস্ক 
প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাটির বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: ফিন্যান্স স্পেশালিস্ট, (বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমবিএ/এমবিএস।

অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিওতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: ১০৮,৫৮৯–১, ৩৫,৭৩৬ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি, গ্রুপ বিমা, কর্মচারীর জন্য বার্ষিক মেডিকেল চেক-আপ এবং ডে কেয়ার সুবিধা।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরিএনজিও
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

রপ্তানিতে দ্বিতীয় থেকে ১০ নম্বরে নামল চিংড়ি

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

মেঘমল্লারের জবাবের পর ডাকসু ও বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যা লিখলেন শশী থারুর

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

সবচেয়ে সুখী দেশ ফিনল্যান্ডে স্থায়ী বসবাসের আবেদন করবেন যেভাবে

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

সম্পর্কিত

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

বিটিসিএলে ৯২ জনের চাকরি, আবেদন শুরু ১৫ সেপ্টেম্বর

বিটিসিএলে ৯২ জনের চাকরি, আবেদন শুরু ১৫ সেপ্টেম্বর

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

ম্যানেজার পদে কর্মী নেবে স্কয়ার গ্রুপ, বেতন ২৫ হাজার টাকা

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর

সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশনের পরীক্ষা ২০ সেপ্টেম্বর