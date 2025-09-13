প্ল্যান ইন্টারন্যাশনালে চাকরির সুযোগ, বেতন লাখ টাকার ওপরে

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাটির বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: ফিন্যান্স স্পেশালিস্ট, (বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমবিএ/এমবিএস।
অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিওতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ১০৮,৫৮৯–১, ৩৫,৭৩৬ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি, গ্রুপ বিমা, কর্মচারীর জন্য বার্ষিক মেডিকেল চেক-আপ এবং ডে কেয়ার সুবিধা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ। আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থাটির বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং বিভাগের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পদের নাম: ফিন্যান্স স্পেশালিস্ট, (বাজেট অ্যান্ড রিপোর্টিং)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স/অ্যাকাউন্টিং বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমবিএ/এমবিএস।
অন্যান্য যোগ্যতা: এনজিওতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে কমপক্ষে ৪ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: ১০৮,৫৮৯–১, ৩৫,৭৩৬ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানদের জন্য চিকিৎসা সুবিধা, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, উৎসব বোনাস, ছুটি, গ্রুপ বিমা, কর্মচারীর জন্য বার্ষিক মেডিকেল চেক-আপ এবং ডে কেয়ার সুবিধা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেডে (বিটিসিএল) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিটিসিএলে সহকারী ব্যবস্থাপকের শূন্য পদে মোট ৯২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির টেকনিক্যাল ম্যানেজারের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।৩ ঘণ্টা আগে
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘সহকারী ব্যবস্থাপক’ (জেনারেল) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন।৩ ঘণ্টা আগে
জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের ৯ম থেকে ১১ গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির ১৭টি শূন্য পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) মো. মুশফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে