কর্মী নেবে আকিজ গ্রুপ, নিয়োগ ঢাকায়

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আকিজ গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে অ্যাসোসিয়েট সফটওয়্যার ডেভেলপার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৭ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: অ্যাসোসিয়েট সফটওয়্যার ডেভেলপার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সাইন্সে বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: সফটওয়্যার প্রোগ্রাম তৈরিতে দক্ষতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের কমপক্ষে ২–৪ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৫–৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৩ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অফিস সহকারী পদের প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ নভেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর পৃথক পাঁচটি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১ দিন আগে
ভূমি আপিল বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ ও ২৯ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৪টি পদে মোট ১১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৩ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এনআরবিসি ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৯ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ ইনফরমেশন টেকনোলজি অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিএসই, আইসিটি, ইইই, এমআইএস, অথবা সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আইটি বিষয়ে কাজের দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: ১২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৫৫ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও প্রার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগের অফিস সহকারী পদের প্রাথমিক বাছাই (এমসিকিউ) পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২২ নভেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। রাজধানীর পৃথক পাঁচটি কেন্দ্রে একযোগে এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
হাইকোর্ট বিভাগের রেজিস্ট্রার মোহাম্মদ মোয়াজ্জেম হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। গত ৩০ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
পৃথক পাঁচটি কেন্দ্র হলো সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ, গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাইস্কুল (ধানমন্ডি), হাবীবুল্লাহ বাহার কলেজ, উদয়ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ভবন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব কেন্দ্রে একযোগে ২২ নভেম্বর বেলা ৩টায় এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। প্রাথমিক বাছাই পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। কালো কালির বলপয়েন্ট কলম দ্বারা ওএমআর শিটে বৃত্ত ভরাট করতে হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য যোগ্য প্রার্থীকে লিংকে গিয়ে এসএমএসে পাঠানো ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করে রঙিন প্রিন্ট দিয়ে সঙ্গে আনতে হবে।
পরীক্ষার কেন্দ্রে বই, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, হাতঘড়ি, ইলেকট্রনিক ঘড়ি, ক্যালকুলেটর বা অন্য যেকোনো ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস বা যোগাযোগ যন্ত্র বহন করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কোনো পরীক্ষার্থী উল্লিখিত জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশ করলে তাঁকে তাৎক্ষণিক বহিষ্কারসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
প্রবেশপত্র ব্যতীত কোনো পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে না। নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষাকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট কক্ষে উপস্থিত থাকতে হবে।
ভূমি আপিল বোর্ডের রাজস্ব খাতভুক্ত বিভিন্ন পদের ব্যবহারিক (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২৮ ও ২৯ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বোর্ডের সদস্য মো. সাবিরুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, ক্যাশিয়ার, ড্রাইভার (গাড়িচালক), ডেসপাচ রাইডার, অফিস সহায়ক।
এর আগে, ১৪ নভেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, প্রকাশিত ফলের যেকোনো পর্যায়ে কোনো প্রকার ভুলভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে, তা সংশোধন করার বা প্রয়োজনবোধে সংশ্লিষ্ট ফল বাতিল/সংশোধন করার এখতিয়ার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে। কোনো প্রার্থী কর্তৃক ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করলে কিংবা কোনো তথ্য গোপন করেছেন মর্মে প্রতীয়মান বা প্রমাণিত হলে কর্তৃপক্ষ তাঁর ঘোষিত ফল বাতিল করতে পারবে।
ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি ও স্থান যথাসময়ে ভূমি আপিল বোর্ডের ওয়েবসাইট, টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট এবং এসএমএসের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠানটিতে ৩৪টি পদে মোট ১১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১১ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৩ নভেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী পরিচালক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী স্থপতি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী নগর পরিকল্পনাবিদ।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী অথরাইজড অফিসার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/নগর ও অঞ্চল পরিকল্পনা/স্থাপত্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: জিআইএস অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনা বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী (বৈদ্যুতিক)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী স্থপতি।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্থাপত্য বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: উপসহকারী পরিচালক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: এস্টেট পরিদর্শক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: কানুনগো।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সার্ভেয়িং বিষয়ে চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: ইমারত পরিদর্শক।
পদসংখ্যা: ১২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পুরকৌশল বিষয়ে দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিএপিতে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী জিআইএস অ্যানালিস্ট।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/স্থাপত্য/নগর-পরিকল্পনা বিষয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: অটোক্যাড অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: আর্কিটেক্ট বিষয়ে বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: ড্রাফটসম্যান।
পদসংখ্যা: ২টি।
যোগ্যতা: স্থাপত্য/সিভিল বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ১১,৩০০-২৭,৩০০ টাকা।
পদের নাম: হিসাবরক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: স্টোরকিপার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: নিরীক্ষক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য বিষয়ে স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তা তত্ত্বাবধায়ক।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: সার্ভেয়ার।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সার্ভেয়িং বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: বেঞ্চ সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কার্যসহকারী।
পদসংখ্যা: ১৪টি।
যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,৮০০-২১,৩১০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১০টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: সার্ভেমেট।
পদসংখ্যা: ৯টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান
বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।
পদের নাম: হালকা গাড়িচালক।
পদসংখ্যা: ৩টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩ ডিসেম্বর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
