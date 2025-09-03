Ajker Patrika
অপারেশনস ডিভিশনে কর্মী নেবে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। ব্যাংকটিতে অপারেশনস ডিভিশন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৬ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: জুনিয়র অফিসার টু সিনিয়র অফিসার, (অপারেশনস ডিভিশন)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমানে ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

