৮ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির স্টোর বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ, (স্টোর)।
পদসংখ্যা: ০৮টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ বা এমবিএ।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: ২৪–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, লিভ এনক্যাশমেন্ট, প্রাণ-আরএফএল পণ্যের উপর ছাড়, প্রাণ-আরএফএল আউটলেট/শোরুমে ক্রেডিট ক্রয় সুযোগ রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
