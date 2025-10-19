Ajker Patrika
> চাকরি
> বেসরকারি

৮ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
৮ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটির স্টোর বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে এ নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি এক্সিকিউটিভ, (স্টোর)।

পদসংখ্যা: ০৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিবিএ বা এমবিএ।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর। তবে অভিজ্ঞতা না থাকলেও আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ২৪–৩০ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী মোবাইল বিল, ভ্রমণ ভাতা, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাস, লিভ এনক্যাশমেন্ট, প্রাণ-আরএফএল পণ্যের উপর ছাড়, প্রাণ-আরএফএল আউটলেট/শোরুমে ক্রেডিট ক্রয় সুযোগ রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

রোববার শিক্ষা ভবন অভিমুখে থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’

হোয়াইট হাউস থেকে খালি হাতে ফিরলেন জেলেনস্কি

ট্রাম্পবিরোধী বিক্ষোভে উত্তাল যুক্তরাষ্ট্র, সড়কে লাখো মানুষ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

জামায়াত-এনসিপির পথে হঠাৎ যেন ভিন্ন বাঁক

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজে ভয়াবহ আগুন যেসব প্রশ্ন তুলল, সর্বশেষ যা জানা গেল

হোয়াইট হাউস থেকে খালি হাতে ফিরলেন জেলেনস্কি

হোয়াইট হাউস থেকে খালি হাতে ফিরলেন জেলেনস্কি

রোববার শিক্ষা ভবন অভিমুখে থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’

রোববার শিক্ষা ভবন অভিমুখে থালা-বাটি নিয়ে শিক্ষকদের ‘ভুখা মিছিল’

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

বিমানবন্দরের মতো কৌশলগত স্থাপনায় আগুন নিরাপত্তা ঘাটতির স্পষ্ট প্রমাণ: জামায়াত আমির

সম্পর্কিত

৮ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

৮ কর্মী নেবে আরএফএল গ্রুপ, অভিজ্ঞতা ছাড়াও করা যাবে আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, স্নাতক পাসে আবেদন

ঢাকায় নিয়োগ দেবে ওয়ালটন, স্নাতক পাসে আবেদন

ফ্রিল্যান্সিং শুরুর আগে পাঁচটি স্মার্ট প্রস্তুতি

ফ্রিল্যান্সিং শুরুর আগে পাঁচটি স্মার্ট প্রস্তুতি

বিজেএস পরীক্ষা: বাংলায় ভালো করতে যা দরকার

বিজেএস পরীক্ষা: বাংলায় ভালো করতে যা দরকার