এনজিও

আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যাকশনএইডে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার

চাকরি ডেস্ক 
আন্তর্জাতিক সংস্থা অ্যাকশনএইডে চাকরি, কর্মস্থল কক্সবাজার
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যভিত্তিক আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান অ্যাকশনএইড বাংলাদেশে। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৭ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিসার (ফিনান্স)।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে প্রার্থীদের ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: ফুল টাইম।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।

কর্মস্থল: কক্সবাজার।

বেতন: ৭৯,৫৬১ টাকা।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৪ মার্চ, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিএনজিও
