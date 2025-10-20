বিমানবাহিনীতে বড় নিয়োগ, পদ ৩০৭

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: ধর্মীয় শিক্ষক,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল পাস।
বেতন: ১৪,১২০-৩৩, ৯৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গবেষণাগার সহকারী,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন বা পদার্থবিদ্যাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নকশাকার,৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার, ১৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরম্যান,৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (আর্মামেন্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (কার্পেন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (ফেবরিক ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (বাইন্ডার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক),৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক), ১০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (র্যাডার মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: দাই,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর, ২৭ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এয়ারক্রাফট,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রিজার (এমটিজি),৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর বার্ড শুটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর স্পোর্টস মার্কার,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ওয়ার্ড বয়,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি, ৪৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেসওয়েটার, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াশার আপ, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াটার ক্যারিয়ার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মালি, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াচম্যান,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ৫০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: আয়া,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
৮ নভেম্বর, ২০২৫।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: ধর্মীয় শিক্ষক,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল পাস।
বেতন: ১৪,১২০-৩৩, ৯৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গবেষণাগার সহকারী,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন বা পদার্থবিদ্যাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নকশাকার,৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার, ১৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরম্যান,৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (আর্মামেন্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (কার্পেন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (ফেবরিক ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (বাইন্ডার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক),৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক), ১০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (র্যাডার মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: দাই,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর, ২৭ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এয়ারক্রাফট,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রিজার (এমটিজি),৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর বার্ড শুটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর স্পোর্টস মার্কার,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ওয়ার্ড বয়,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি, ৪৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেসওয়েটার, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াশার আপ, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াটার ক্যারিয়ার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মালি, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াচম্যান,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ৫০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: আয়া,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
৮ নভেম্বর, ২০২৫।
চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: ধর্মীয় শিক্ষক,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল পাস।
বেতন: ১৪,১২০-৩৩, ৯৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গবেষণাগার সহকারী,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন বা পদার্থবিদ্যাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নকশাকার,৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার, ১৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরম্যান,৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (আর্মামেন্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (কার্পেন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (ফেবরিক ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (বাইন্ডার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক),৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক), ১০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (র্যাডার মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: দাই,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর, ২৭ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এয়ারক্রাফট,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রিজার (এমটিজি),৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর বার্ড শুটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর স্পোর্টস মার্কার,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ওয়ার্ড বয়,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি, ৪৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেসওয়েটার, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াশার আপ, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াটার ক্যারিয়ার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মালি, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াচম্যান,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ৫০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: আয়া,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
৮ নভেম্বর, ২০২৫।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম ও সংখ্যা: ধর্মীয় শিক্ষক,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফাজিল পাস।
বেতন: ১৪,১২০-৩৩, ৯৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬, ৫৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: গবেষণাগার সহকারী,৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন বা পদার্থবিদ্যাসহ স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নকশাকার,৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট ড্রাইভার, ১৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইঞ্জিন ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (ইলেকট্রিক ফিটার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-১ (পেইন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৭০০-২৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ২৩ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরম্যান,৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ডেটা এন্ট্রি অপারেটর,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (আর্মামেন্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (কার্পেন্টার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (ফেবরিক ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মিস্ট্রি ক্লাস-২ (বাইন্ডার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি পাস।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (এয়ারফ্রেম মেকানিক),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (জেনারেল মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইলেকট্রিক মেকানিক),৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট মেকানিক), ১০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ওয়্যারলেস মেকানিক),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (ইন্সট্রুমেন্ট মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (র্যাডার মেকানিক),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (গ্রাউন্ড সিগন্যালার),৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (মেটাল ওয়ার্কার),১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (কার্পেন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ট্রেডসম্যান (পেইন্টার),২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৮০০-২১, ৩১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: দাই,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,৫০০-২০, ৫৭০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর, ২৭ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এয়ারক্রাফট,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক্যাল ট্রান্সপোর্ট গ্রিজার (এমটিজি),৯ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর বার্ড শুটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর স্পোর্টস মার্কার,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ফায়ার ফাইটার,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর এন্টি-ম্যালেরিয়া,২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: লস্কর ওয়ার্ড বয়,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: বাবুর্চি, ৪৬ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেসওয়েটার, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াশার আপ, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াটার ক্যারিয়ার,৪ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মালি, ১২ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী বাবুর্চি,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়াচম্যান,৫ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: পরিচ্ছন্নতাকর্মী, ৫০ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: আয়া,১ টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়
৮ নভেম্বর, ২০২৫।
৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ের সামনে সকাল ১১টায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।১০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ের সামনে সকাল ১১টায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে প্রার্থীরা বলেন, ‘রিপিট ক্যাডার’ নিয়ে জটিলতা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ, সমালোচনা ও বিতর্কের পর পিএসসি বিধি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে রিপিট ক্যাডারের জায়গায় মেধাক্রম অনুযায়ী পরবর্তী প্রার্থীদের সুপারিশ করা যায়। কিন্তু বিধি সংশোধনের প্রশাসনিক জটিলতায় চার মাস পেরিয়ে গেলেও এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হয়নি। এতে করে রিপিট ক্যাডার সম্পর্কিত নয়, এমন প্রার্থীদেরও নিয়োগ আটকে আছে।
কর্মসূচি থেকে তিন দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হলো: গেজেট কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে অবিলম্বে পিএসসির পক্ষ থেকে ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ফাইল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; ফলাফল প্রকাশের পর প্রায় চার মাস পরও ফাইল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ না করে আটকে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করা; চলতি বছরেই ৪৪তম বিসিএস নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
এর আগে, ৪৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২২ সালের ২৭ মে। প্রিলিমিনারিতে ১৫ হাজার ৭০৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১১ হাজার ৭৩২ জন। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১ হাজার ৬৯০ জনকে সুপারিশ করা হয়।
পিএসসি কার্যালয়ের সামনে এদিন অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত গেজেট প্রত্যাশী প্রার্থীরা অংশ নেন।
তারা বলেন, ৪৪তম বিসিএসে ১ হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৯০ জনকে সুপারিশ করা হয়। তবে তাদের মধ্যে ৩৭২ জন আগেই একই বা সমতুল্য ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। রিপিট ক্যাডার সংক্রান্ত বিধি সংশোধনে দেরি হওয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। এর মধ্যে অনেকেরই বয়সসীমা শেষ হয়ে গেছে। ফলে তারা হতাশায় ভুগছেন।
৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ের সামনে সকাল ১১টায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
মানববন্ধনে প্রার্থীরা বলেন, ‘রিপিট ক্যাডার’ নিয়ে জটিলতা সংক্রান্ত সংবাদ প্রকাশ, সমালোচনা ও বিতর্কের পর পিএসসি বিধি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়। যাতে রিপিট ক্যাডারের জায়গায় মেধাক্রম অনুযায়ী পরবর্তী প্রার্থীদের সুপারিশ করা যায়। কিন্তু বিধি সংশোধনের প্রশাসনিক জটিলতায় চার মাস পেরিয়ে গেলেও এই প্রক্রিয়ার অগ্রগতি হয়নি। এতে করে রিপিট ক্যাডার সম্পর্কিত নয়, এমন প্রার্থীদেরও নিয়োগ আটকে আছে।
কর্মসূচি থেকে তিন দফা দাবি জানানো হয়। দাবিগুলো হলো: গেজেট কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে অবিলম্বে পিএসসির পক্ষ থেকে ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের ফাইল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; ফলাফল প্রকাশের পর প্রায় চার মাস পরও ফাইল জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ না করে আটকে রাখার কারণ ব্যাখ্যা করা; চলতি বছরেই ৪৪তম বিসিএস নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন করা।
এর আগে, ৪৪তম বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২২ সালের ২৭ মে। প্রিলিমিনারিতে ১৫ হাজার ৭০৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হন। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন ১১ হাজার ৭৩২ জন। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ১ হাজার ৬৯০ জনকে সুপারিশ করা হয়।
পিএসসি কার্যালয়ের সামনে এদিন অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে ৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত গেজেট প্রত্যাশী প্রার্থীরা অংশ নেন।
তারা বলেন, ৪৪তম বিসিএসে ১ হাজার ৭১০টি শূন্য পদের বিপরীতে ১ হাজার ৬৯০ জনকে সুপারিশ করা হয়। তবে তাদের মধ্যে ৩৭২ জন আগেই একই বা সমতুল্য ক্যাডারে নিয়োগপ্রাপ্ত ছিলেন। রিপিট ক্যাডার সংক্রান্ত বিধি সংশোধনে দেরি হওয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম স্থবির হয়ে আছে। এর মধ্যে অনেকেরই বয়সসীমা শেষ হয়ে গেছে। ফলে তারা হতাশায় ভুগছেন।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২ দিন আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফ্যাক্ট-চেকার/ ফ্যাক্টচেক কনটেন্ট রাইটার
পদের সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মান বা সমমানের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন সংবাদপত্র/নিউজপোর্টাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্লগ বা ওয়েব মিডিয়ায় কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফ্যাক্ট-চেকিং সংশ্লিষ্ট কোনো প্রশিক্ষণ বা সনদ থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
দায়িত্ব:
* অনলাইনে প্রচারিত বিভিন্ন বানোয়াট খবর, ভুল তথ্য, অপতথ্য ও গুজব সনাক্তকরণ
* Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok-এর মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করে ভাইরাল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত
* ফ্যাক্টচেক করে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ
* সাংবাদিকতার মানদণ্ডে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ
* ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ডেটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ
* সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সঙ্গে সমন্বয় করে মিথ্যা তথ্য চিহ্নিতকরণ
* নিয়মিত তথ্য যাচাইকরণ যোগ্য বিষয়াদি সনাক্তকরণ ও সেই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ
যোগ্যতা:
* সাংবাদিকতা নীতিমালা ও সম্পাদকীয় মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।
* জাতীয় রাজনীতি ও সমসাময়িক বিষয়ে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
* Google Fact Check Tools, InVID, TinEye ইত্যাদি ডিজিটাল ভেরিফিকেশন টুল ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
* মিডিয়া মনিটরিং বা ফ্যাক্ট-চেকিং টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
* বাংলা ও ইংরেজিতে চমৎকার লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
* দ্রুতগতির পরিবেশে একাধিক কাজ একসঙ্গে সামলানোর সক্ষমতা থাকতে হবে।
* রিভার্স ইমেজ সার্চ, মেটাডেটা বিশ্লেষণ, পাবলিক ডেটাবেস ব্যবহার করে যাচাই-বাছাই করা।
কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ
সুযোগ-সুবিধা: নিয়োগপ্রাপ্তরা ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবার, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, ছুটির দিনে বিশেষ ভাতা, দুটি উৎসব ভাতা এবং লেট নাইট ড্রপ সুবিধা পাবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সিভিতে পদের নাম লিখে আজকের পত্রিকার এই [email protected] ই–মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফ্যাক্ট-চেকার/ ফ্যাক্টচেক কনটেন্ট রাইটার
পদের সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিষয়ে সম্মান বা সমমানের স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা: সংবাদপত্র, টেলিভিশন, অনলাইন সংবাদপত্র/নিউজপোর্টাল, গবেষণা প্রতিষ্ঠান অথবা ব্লগ বা ওয়েব মিডিয়ায় কমপক্ষে ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। ফ্যাক্ট-চেকিং সংশ্লিষ্ট কোনো প্রশিক্ষণ বা সনদ থাকলে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
দায়িত্ব:
* অনলাইনে প্রচারিত বিভিন্ন বানোয়াট খবর, ভুল তথ্য, অপতথ্য ও গুজব সনাক্তকরণ
* Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok-এর মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পর্যবেক্ষণ করে ভাইরাল ও বিভ্রান্তিকর তথ্য শনাক্ত
* ফ্যাক্টচেক করে নির্ভরযোগ্য প্রতিবেদন তৈরি ও প্রকাশ
* সাংবাদিকতার মানদণ্ডে বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত রিপোর্ট পর্যবেক্ষণ
* ভুয়া খবর ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের ডেটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ
* সংবাদ ও সোশ্যাল মিডিয়া টিমের সঙ্গে সমন্বয় করে মিথ্যা তথ্য চিহ্নিতকরণ
* নিয়মিত তথ্য যাচাইকরণ যোগ্য বিষয়াদি সনাক্তকরণ ও সেই বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ
যোগ্যতা:
* সাংবাদিকতা নীতিমালা ও সম্পাদকীয় মানদণ্ড সম্পর্কে পর্যাপ্ত জ্ঞান থাকতে হবে।
* জাতীয় রাজনীতি ও সমসাময়িক বিষয়ে ভালো ধারণা থাকতে হবে।
* Google Fact Check Tools, InVID, TinEye ইত্যাদি ডিজিটাল ভেরিফিকেশন টুল ব্যবহারে দক্ষতা থাকতে হবে।
* মিডিয়া মনিটরিং বা ফ্যাক্ট-চেকিং টিমে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
* বাংলা ও ইংরেজিতে চমৎকার লিখিত ও মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা থাকতে হবে।
* দ্রুতগতির পরিবেশে একাধিক কাজ একসঙ্গে সামলানোর সক্ষমতা থাকতে হবে।
* রিভার্স ইমেজ সার্চ, মেটাডেটা বিশ্লেষণ, পাবলিক ডেটাবেস ব্যবহার করে যাচাই-বাছাই করা।
কর্মস্থল: বনশ্রী, ঢাকা
চাকরির ধরন: ফুলটাইম
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষ
সুযোগ-সুবিধা: নিয়োগপ্রাপ্তরা ভর্তুকিসহ দুপুরের খাবার, বার্ষিক বেতন পর্যালোচনা, ছুটির দিনে বিশেষ ভাতা, দুটি উৎসব ভাতা এবং লেট নাইট ড্রপ সুবিধা পাবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা সিভিতে পদের নাম লিখে আজকের পত্রিকার এই [email protected] ই–মেইল ঠিকানায় পাঠাতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩১ অক্টোবর ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২ দিন আগে
৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ের সামনে সকাল ১১টায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।১০ ঘণ্টা আগে
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন
পদের নাম: সিনিয়র অফিস সহকারী/ জুনিয়র অফিসার, (সাপ্লাই চেইন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্যাকেজ দেওয়া হবে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন
পদের নাম: সিনিয়র অফিস সহকারী/ জুনিয়র অফিসার, (সাপ্লাই চেইন)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল/ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস অফিস অ্যাপ্লিকেশনে দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩০ বছর।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: কোম্পানির নীতিমালা অনুযায়ী আকর্ষণীয় এবং প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা প্যাকেজ দেওয়া হবে।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৮ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২ দিন আগে
৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ের সামনে সকাল ১১টায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।১০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ইকোনমিকস, অ্যাকাউন্টিং, স্ট্যাটিস্টিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সিএফএ চার্টারধারী (সিএফএ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত) হতে হবে। সিএফএ চার্টার ছাড়া আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এক্সেল (অ্যাডভান্সড), পাওয়ার বিআই, পাইথন বা আর-এ আর্থিক মডেলিং ও ডেটা বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে। স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনবিএফআই বা ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা (হেড অফিস)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ইনসেনটিভ ও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশনে ‘রিস্ক অফিসার’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: রিস্ক অফিসার।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ফিন্যান্স, ইকোনমিকস, অ্যাকাউন্টিং, স্ট্যাটিস্টিকস বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। সিএফএ চার্টারধারী (সিএফএ ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রদত্ত) হতে হবে। সিএফএ চার্টার ছাড়া আবেদন গ্রহণ করা হবে না।
অন্যান্য যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: এক্সেল (অ্যাডভান্সড), পাওয়ার বিআই, পাইথন বা আর-এ আর্থিক মডেলিং ও ডেটা বিশ্লেষণে দক্ষতা থাকতে হবে। স্বনামধন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক, এনবিএফআই বা ক্যাপিটাল মার্কেট প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট কাজে ন্যূনতম ৭ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
কর্মস্থল: ঢাকা (হেড অফিস)।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪৫ বছরের মধ্যে হতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ-সুবিধা: যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও কর্মদক্ষতার ভিত্তিতে ইনসেনটিভ ও ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ তারিখ: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ বিমানবাহিনীতে বেসামরিক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির সদর দপ্তরে ৫০ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩০৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৪ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। রোববার (১৯ অক্টোবর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২ দিন আগে
৪৪তম বিসিএসে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থীদের দ্রুত গেজেট প্রকাশ ও নিয়োগসহ তিন দফা দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার (২১ অক্টোবর) বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কার্যালয়ের সামনে সকাল ১১টায় এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।১০ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের অন্যতম জাতীয় দৈনিক আজকের পত্রিকা। প্রতিষ্ঠানটি তাদের ফ্যাক্টচেক বিভাগে জনবল নিয়োগ দেবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ৩১ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে
স্কয়ার গ্রুপের অধীনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। স্কয়ারের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার ফুড অ্যান্ড বেভারেজ লিমিটেডের সাপ্লাই চেইন বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২০ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে