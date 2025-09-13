গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এমসিকিউ পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের ৯ম থেকে ১১ গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির ১৭টি শূন্য পদের এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ২০ সেপ্টেম্বর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। গত ৯ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ) মো. মুশফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টা থেকে ১০টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত রাজধানীর দুটি কেন্দ্রে একযোগে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার সময়সূচি ও পরীক্ষাকেন্দ্রের নামসহ বিস্তারিত তথ্য পরীক্ষার্থীর অনুকূলে সরবরাহকৃত প্রবেশপত্রে উল্লেখ করা থাকবে।
এতে আরও বলা হয়, ‘পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১১ সেপ্টেম্বর (বৃহস্পতিবার) থেকে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের ওয়েবসাইট থেকে প্রার্থীরা তাঁদের ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন।’ এর আগে চলতি বছরের ৭ এপ্রিল জাতীয় গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষের এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে স্কয়ার গ্রুপের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান স্কয়ার টেক্সটাইলস পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির টেকনিক্যাল ম্যানেজারের শূন্য পদে একাধিক লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। সম্প্রতি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।২ মিনিট আগে
দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লিমিটেডের ‘সহকারী ব্যবস্থাপক’ (জেনারেল) পদে নিয়োগের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠেয় এমসিকিউ পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। আগামী ২০ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে ১০ সেপ্টেম্বর থেকে প্রার্থীরা প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারছেন।৪ মিনিট আগে
দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে অনেক তরুণ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নিয়েও বাস্তব দক্ষতার অভাবে চাকরির বাজারে পিছিয়ে পড়েন। সাম্প্রতিক সময়ে যুব বেকারত্বের হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ছে। এ অবস্থায় মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানি ও শীর্ষ ব্র্যান্ডগুলো ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে তরুণদের জন্য...২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এনজিও সংস্থা বুরো বাংলাদেশ। প্রতিষ্ঠানটিতে কর্মসূচি সংগঠক পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১১ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। অভিজ্ঞতা ছাড়াও আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৮ ঘণ্টা আগে