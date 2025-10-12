Ajker Patrika
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসে আবেদন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসে আবেদন

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন ধরনের শূন্য পদে মোট ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১০ অক্টোবর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: অফিস সহায়ক

পদসংখ্যা: ৬টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা

পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী

পদসংখ্যা: ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা

পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী

পদসংখ্যা: ৩টি

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

