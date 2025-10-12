জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীনে চাকরির সুযোগ, এসএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন ধরনের শূন্য পদে মোট ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১০ অক্টোবর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অধীন সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের আওতাধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়সমূহের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির তিন ধরনের শূন্য পদে মোট ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৮ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১০ অক্টোবর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
পদের নাম: অফিস সহায়ক
পদসংখ্যা: ৬টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
পদের নাম: নিরাপত্তা প্রহরী
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
পদের নাম: পরিচ্ছন্নতাকর্মী
পদসংখ্যা: ৩টি
শিক্ষাগত যোগ্যতা: জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে পপুলার ফার্মাসিউটিক্যালস পিএলসি। ওষুধ প্রস্তুত ও বিপণনে দেশের শীর্ষস্থানীয় এই প্রতিষ্ঠানটির স্টোর বিভাগে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৩২ মিনিট আগে
বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস লিমিটেডের ট্রাফিক হেলপার (ক্যাজুয়াল) পদের নিয়োগ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ১ হাজার ১১৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। শুক্রবার (১০ অক্টোবর) মহাব্যবস্থাপক (প্রশাসন ও মানবসম্পদ) এ বি এম রওশন কবীর স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে যমুনা গ্রুপ। দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থী যোগ্য প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইপিডিসি ফাইন্যান্স লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ইনচার্জ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।৫ ঘণ্টা আগে