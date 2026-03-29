মৎস্য অধিদপ্তরের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন মৎস্য অধিদপ্তরের ১০ম গ্রেডভুক্ত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। এতে মোট ৫১ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
পিএসসির পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (নন-ক্যাডার) দিলাওয়েজ দুরদানা স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। পদগুলো হলো উপসহকারী প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক পরিদর্শক, সহকারী হ্যাচারি কর্মকর্তা ও সহকারী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
২০২১ সালে প্রতিষ্ঠানটির এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ডকুমেন্ট জমাদান শুরু হবে ১ এপ্রিল থেকে। চলবে আগামী ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত।
বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত প্রতিটি ডকুমেন্টের ওপর প্রার্থীকে তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর অবশ্যই লিখতে হবে এবং ডাকযোগে পাঠানো আবেদনপত্র বা কাগজপত্রাদি নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের মধ্যে না পাওয়া গেলে বা জমাদানে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রকাশিত ফলাফলে গুরুতর ত্রুটির কারণে কোনো সংশোধনের প্রয়োজন হলে কমিশন তা সংশোধনের অধিকার সংরক্ষণ করে।
কোনো প্রার্থীর সংশ্লিষ্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত কোনো শর্তের গুরুতর ঘাটতি পাওয়া গেলে মৌখিক পরীক্ষার আগে বা পরে যেকোনো পর্যায়ে ওই প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে। মৌখিক পরীক্ষার তারিখ, সময়সূচি ও বিস্তারিত তথ্য পরবর্তী সময়ে জাতীয় দৈনিক পত্রিকা এবং কমিশনের ওয়েবসাইটে যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে।
সম্প্রতি অফিসার ক্যাডেট পদে যোগদানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বিমানবাহিনী। ৯৪ বিএএফএ কোর্সে এ নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।২ ঘণ্টা আগে
ফেসবুকে পরিচয়, নিয়মিত কথোপকথন। এরপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম দেখা। বন্ধুত্ব থেকে প্রেম, প্রেম থেকে বিয়ে—তবে গল্পটি থেমে থাকেনি এখানেই। জীবন নাহার ৩৮তম এবং মহিউদ্দীন ৭৩তম হয়ে বাংলাদেশ জুডিশিয়ারি সার্ভিসে (বিজেএস) সাফল্য পেয়েছেন।৫ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দ্য প্রিমিয়ার ব্যাংক পিএলসি। ‘ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার’ (এভিপি টু এসভিপি) পদে কর্মী নিয়োগ দেবে প্রতিষ্ঠানটি। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ মার্চ।২০ ঘণ্টা আগে
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি (এমটিবি) কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ব্যাংকটি ‘অ্যাসোসিয়েট’ পদে কর্মী নিয়োগ দেবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন। আবেদনের শেষ সময় ৩১ মার্চ।২০ ঘণ্টা আগে