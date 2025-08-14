Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৮৪ জনের চাকরি, এসএসসি পাসে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ২০তম গ্রেডে ‘অফিস সহায়ক’ পদে ২৮৪ কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। গত রোববার (১০ আগস্ট) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ২৮৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৩২ বছর।

আবেদন ফি: ৫০ টাকা।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: সরকারি বিধি অনুযায়ী অন্যান্য সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

‘মিরপুরের উইকেটের পাশে পুঁইশাক বের হচ্ছে, এত বছর হয়নি কেন’

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ‘রকেট ফোর্স’ গঠনের ঘোষণা

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

বালু-পাথর চুরির মামলায় কোম্পানীগঞ্জে ইউপি চেয়ারম্যান গ্রেপ্তার

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

আন্তজেলা পকেটমার চক্র

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

বিশ্বে টেকসই পোশাকশিল্পে শীর্ষে বাংলাদেশ

সম্পর্কিত

অফিসার পদে কর্মী নেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

অফিসার পদে কর্মী নেবে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক

৫৩ হাজার টাকা বেতনে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

৫৩ হাজার টাকা বেতনে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে চাকরির সুযোগ

পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৮৪ জনের চাকরি, এসএসসি পাসে আবেদন

পানি উন্নয়ন বোর্ডে ২৮৪ জনের চাকরি, এসএসসি পাসে আবেদন

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

খাদ্য অধিদপ্তরের বিভিন্ন পদের পরীক্ষার ফল প্রকাশ