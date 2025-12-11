চাকরি ডেস্ক
জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের (এনআইসিভিডি) ১৩-১৬ গ্রেডের শূন্য পদে জনবল নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৩৪৯ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের উপপরিচালক মুনীর আহমদ খান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: কম্পিউটার অপারেটর, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, ক্যাশিয়ার, লিনেনকিপার, রিসিপশনিস্ট, টেলিফোন অপারেটর, ইনস্ট্রুমেন্ট কেয়ারটেকার, টেকনিশিয়ান হার্ট অ্যান্ড লাং ও গাড়িচালক।
এর আগে, ৫ ডিসেম্বর এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদে ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে। এসব প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষার তারিখ পরবর্তী সময়ে জাতীয় হৃদ্রোগ ইনস্টিটিউট ও হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রকাশ ও টেলিটকের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৫টি শূন্য পদের বিপরীতে ১২৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ হাজার ৩১৬ জন প্রার্থী অংশ নিয়েছেন। গত ২২ নভেম্বর এডি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৪ নভেম্বর এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) স্টেনোটাইপিস্ট বা সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৩ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বিজেএসসির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টায় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
নির্ধারিত ফরমে (অনলাইন ছাড়া) আবেদনকারী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইট থেকে এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের উল্লিখিত পদে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে আবেদনকারী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইট থেকে ৭ ডিসেম্বর থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।
এ ছাড়া বিস্তারিত যেকোনো তথ্য প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের উল্লেখ রয়েছে।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটির ওয়াশ ইঞ্জিনিয়ার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ওয়াশ ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা/ বিএসসি।
অন্যান্য যোগ্যতা: ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই ভালো লিখিত এবং মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৭ বছর।
কর্মস্থল: বান্দরবান (বান্দরবান সদর)।
বেতন: ৫০,০০০ টাকা (মাসিক)।
সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, গ্র্যাচুইটি, টি/এ, ১টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির রিটেল ফিন্যান্স সেন্টারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ক্রেডিট অ্যানালিস্ট, (রিটেল ফিন্যান্স সেন্টার)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ।
অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস এক্সেল, ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট, আর্থিক মডেলিং এবং ডেটা বিশ্লেষণের উপর ভালো জ্ঞান। ক্রেডিট প্রস্তাব, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়নের জন্য চমৎকার ইংরেজি লেখার দক্ষতা।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
