দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

চাকরি ডেস্ক 
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ, পদ ১৮৮

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে বড় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ৮ ক্যাটাগরির পদে মোট ১৮৮ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) সকাল ১০টা থেকে আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদন করতে পারছেন।

পদের নাম ও সংখ্যা: কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিজ্ঞান বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দের গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: ওয়্যারলেস অপারেটর (বেতার যন্ত্রচালক), ১৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সরকারি অনুমোদিত টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট থেকে প্রশিক্ষণ সার্টিফিকেট অথবা এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক, ১১৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: দ্বিতীয় বিভাগ বা সমমানের জিপিএতে এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ বাংলা এবং ২০ শব্দ ইংরেজিতে গতি থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সার্ভেয়ার, ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: গাড়িচালক, ১১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্সসহ ভারী বা হালকা যানবাহন চালনায় ৩ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: অফিস সহায়ক, ১৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তাপ্রহরী, ১৮টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ৮ম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

৯ জানুয়ারি, ২০২৬।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
বেসরকারি

ম্যানেজার পদে ৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার, বেতন ২০–৪০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
ম্যানেজার পদে ৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার, বেতন ২০–৪০ হাজার টাকা

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘শোরুম ম্যানেজার’ পদে ৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেকোনো বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৩ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ন্যূনতম ২৭ বছর হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

বেতন: ২০,০০০-৪০,০০০ টাকা।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, টিএ বিল, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস ও বছরে ২টি উৎসব ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: আগামী ৮ জানুয়ারি ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ পরীক্ষাচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
সরকারি

৪৫ কর্মী নেবে সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তর

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

সামরিক ভূমি ও ক্যান্টনমেন্ট অধিদপ্তরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। অধিদপ্তরের ১০ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৪৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। বুধবার (১০ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (মেডিসিন), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস হতে হবে অথবা বিএমডিসি কর্তৃক স্বীকৃত সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা ও নিবন্ধনভুক্ত।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (গাইনি), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (অর্থোপেডিক), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (প্যাথলজি), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (রেডিওলজি অ্যান্ড ইমেজিং), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (চক্ষু), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: জুনিয়র কনসালট্যান্ট (নাক, কান ও গলা), ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস পাস।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: মেডিকেল অফিসার, ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস ডিগ্রিসহ বিএমডিসি থেকে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হতে হবে।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী প্রোগ্রামার, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র স্টাফ নার্স, ৩২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা-ইন-নার্সিং সায়েন্স ও মিডওয়াইফারি অথবা বিএসসি-ইন-নার্সিং থাকতে হবে।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিককরে আবেদন প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন। একই সঙ্গে আবেদনও করা যাবে।

আবেদনের শেষ সময়

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগআবেদনচাকরির খবরচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
বেসরকারি

ওয়ালটন প্লাজায় চাকরি, ৪০ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন প্লাজা। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার’ পদে ৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: ডিভিশনাল সেলস ম্যানেজার

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীদের শোরুমের বিক্রয় তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: ন্যূনতম ৮ বছর চাকরির অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়েই আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

কর্মস্থল: দেশের যেকোনো স্থানে।

কর্মক্ষেত্র: শোরুমে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

সুযোগ-সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, লভ্যাংশ বোনাস, বিমা সুবিধা ও বছরে ২টি উৎসব ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২০ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরি
সরকারি

ডিজিএফআইয়ের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২৮ প্রার্থী

চাকরি ডেস্ক 
ডিজিএফআইয়ের লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ১২৮ প্রার্থী

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের (ডিজিএফআই) সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৫টি শূন্য পদের বিপরীতে ১২৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. আশরাফ উদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর মন্ত্রণালয়ের অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, গত শুক্রবার (৫ ডিসেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির সহকারী পরিচালক (এডি) পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১ হাজার ৩১৬ জন প্রার্থী অংশ নিয়েছেন। গত ২২ নভেম্বর এডি পদের এমসিকিউ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ২৪ নভেম্বর এমসিকিউ পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়। এমসিকিউ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা লিখিত পরীক্ষায় অংশ নিয়েছেন।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
