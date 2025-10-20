Ajker Patrika
স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে ৯ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২০ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৩১
প্রতীকী ছবি
স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়ে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের রাজস্ব খাতভুক্ত শূন্যপদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিভাগের ৪ ধরনের শূন্য পদে মোট ৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত সেপ্টেম্বরে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আর আবেদন শুরু হয়েছে ৯ অক্টোবর।

পদের নাম: ব্যক্তিগত সহকারী।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। সাঁটলিপিতে সর্বনিম্ন গতি বাংলায় ৫০ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৮০ শব্দ, মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি (প্রতি মিনিটে) বাংলায় ২৫ শব্দ এবং ইংরেজিতে ৩০ শব্দ।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী হিসাবরক্ষক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। তথ্যপ্রযুক্তি ও কম্পিউটার পরিচালনায় দক্ষতা থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩০ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
