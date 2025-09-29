কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের পরীক্ষার ফল প্রকাশ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের রাজস্ব খাতভুক্ত অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) মো. আব্দুল মোত্তাকিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর জাহাঙ্গীর গেটে অবস্থিত বিএএফ শাহীন কলেজ কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের রাজস্ব খাতভুক্ত অফিস সহায়ক (গ্রেড-২০) পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৯৪ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক (সাপোর্ট সার্ভিস) মো. আব্দুল মোত্তাকিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর আগে, গত ২৭ সেপ্টেম্বর রাজধানীর জাহাঙ্গীর গেটে অবস্থিত বিএএফ শাহীন কলেজ কেন্দ্রে বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। নির্বাচিত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি পরবর্তী সময়ে জানানো হবে।
অষ্টাদশ বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (১৮তম বিজেএস) বা সহকারী জজ পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।৩৭ মিনিট আগে
বিজেএস পরীক্ষায় গণিত ও বিজ্ঞান বিষয় দুটি সব সময়ই পরীক্ষার্থীদের জন্য নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রিলি থেকে শুরু করে লিখিত পরীক্ষায় এ দুটি বিষয়ে তুলনামূলকভাবে কম লিখে পূর্ণ নম্বর অর্জন করা সম্ভব হয়। তাই ভালো মেরিট পজিশন নিশ্চিত করতে হলে গণিত ও বিজ্ঞানে উচ্চ নম্বর তোলার বিকল্প নেই।২ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ান ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটি হেড অব এসএমই বিজনেস পদে লোকবল নিয়োগ দেবে। গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।১৮ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আরএফএল গ্রুপ। প্রতিষ্ঠানটিতে ডেপুটি ম্যানেজার/ ম্যানেজারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।২০ ঘণ্টা আগে