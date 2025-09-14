৯ পদে কর্মী নেবে পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পদার্থবিদ্যা বা ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে
পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (নিউক্লিয়ার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেমিক্যাল), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেটালার্জিক্যাল), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইঞ্জিনিয়ার (নিউক্লিয়ার), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক
ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (অর্থ), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনপদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫।
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৯ ধরনের শূন্য পদে মোট ১১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৮ সেপ্টেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পদার্থবিদ্যা বা ফলিত পদার্থবিদ্যা বিষয়ে
পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (নিউক্লিয়ার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (কেমিক্যাল), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (মেটালার্জিক্যাল), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেটালার্জিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইঞ্জিনিয়ার (ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইঞ্জিনিয়ার (কম্পিউটার), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ইঞ্জিনিয়ার (নিউক্লিয়ার), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতক
ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (অর্থ), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্য অনুষদভুক্ত যেকোনো বিষয়ে অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
আবেদনপদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ২৩ অক্টোবর, ২০২৫।
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের ৫টি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৭৬ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির যুগ্ম সচিব (প্রশাসন অধিশাখা-১) মো. সারওয়ার হোসেন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৩ মিনিট আগে
বি-আর পাওয়ারজেন লিমিটেডের তিনটি পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হবে। বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) প্রতিষ্ঠানটির মহাব্যবস্থাপক (এইচআর ও অ্যাডমিন) মো. ওয়াহিদুর রহমান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।৩৫ মিনিট আগে
জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির চার ধরনের শূন্য পদে চারজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ সেপ্টেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদপ্তরে শূন্য পদে বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। ৩১ আগস্ট তারিখে প্রকাশিত এই বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ৯ম থেকে ১২ তম গ্রেডের মোট ২ হাজার ৮২৫টি পদে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আগামী ২১ সেপ্টেম্বর থেকে অনলাইনে...৩ ঘণ্টা আগে