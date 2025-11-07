ডেসকোর তিন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮৭

চাকরি ডেস্ক
ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসির (ডেসকো) তিনটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৮৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) ও সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)। এসব পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। চলবে আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাজধানীর খিলক্ষেতে অবস্থিত ডেসকোর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮৭ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এসব প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রের কপিসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলি এবং প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনে পূরণ করা তথ্যাদির সমর্থনে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মৌখিক পরীক্ষার দিন নিয়ে আসতে হবে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
৪৪তম বিসিএসে ১ হাজার ৬৮১ জন প্রার্থীকে চূড়ান্ত সুপারিশ দিয়ে সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করেছে সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি)। আজ বৃহস্পতিবার (৬ নভেম্বর) রাতে এই বিসিএসের সম্পূরক ফলাফল প্রকাশ করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে পিএসসি।
জানতে চাইলে পিএসসির জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বলেন, একই ক্যাডার এবং পছন্দক্রমের নিম্ন ক্যাডার পদের মনোনয়ন বাতিল করে ৪৪তম বিসিএস পরীক্ষা-২০২১-এর সম্পূরক ও সমন্বিত ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।
সম্পূরক ফলাফলে প্রশাসন ক্যাডারে ২৫০ জন, পররাষ্ট্র ক্যাডারে ১০, পুলিশ ক্যাডারে ৫০, আনসার ক্যাডারে ১৪, নিরীক্ষা ও হিসাব ক্যাডারে ৩০, কর ক্যাডারে ১১, সমবায় ৮, রেলওয়ে ক্যাডারে ৭, তথ্য ক্যাডারে ১০, ডাক ক্যাডারে ২৩, বাণিজ্য ক্যাডারে ৬, পরিবার পরিকল্পনা ক্যাডারে ২৭ ও খাদ্য ক্যাডারে ৩ জন সুপারিশপ্রাপ্ত হয়েছেন।
অন্য ১ হাজার ২৩২ জন প্রার্থী সুপারিশ পেয়েছেন বিভিন্ন প্রফেশনাল বা টেকনিক্যাল ক্যাডার এবং ক্যাডারের প্রফেশনাল ও টেকনিক্যাল পদগুলোতে।
গত ৩০ জুন ৪৪তম বিসিএসের চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছিল। তখন ১ হাজার ৬৯০ জন প্রার্থী চূড়ান্ত মনোনয়ন পেয়েছিলেন।
ফের ফলাফল প্রকাশের কারণ জানতে চাইলে জনসংযোগ কর্মকর্তা এস এম মতিউর রহমান বলেন, ‘ওই ফলে সুপারিশ পাওয়া ৩০৩ জন প্রার্থী লিখিতভাবে জানিয়েছেন তাঁরা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্যাডারে কর্মরত এবং তাঁরা একই ক্যাডার বা তাঁদের পছন্দক্রমের নিচের ক্যাডারে যোগদান করবেন না। পরে নতুন করে ফল সমন্বয় করে দেখা গেছে, ওই ৩০৩ জনের ৪৩ জন তাঁদের পছন্দক্রম অনুযায়ী ওপরের ক্যাডারে মনোনয়ন যোগ্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘ওই ৪৩ জনকে পছন্দক্রম অনুযায়ী ওপরের ক্যাডারে ও আগে মনোনয়ন না পাওয়া ২৫৭ জনকে নতুন করে মনোনয়ন দিয়ে সম্পূরক ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আর বিএড-এমএড সনদ না থাকায় টিচার্স ট্রেনিং কলেজে সুপারিশ পাওয়া পাঁচজন প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল করা হয়েছে। পুরো ফল সমন্বয় করে মোট ১ হাজার ৬৮১ জন মনোনয়ন দিয়ে সম্পূরক ও সমন্বিত ফলাফল প্রকাশ করা হলো।’
গত ২৮ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালা-২০১৪-এর সংশোধিত বিধি ১৭ মোতাবেক ক্ষমতা পেয়ে পিএসসি ৪৪তম বিসিএসের সম্পূরক ফল দিল।
গত ২৮ অক্টোবর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে, একই ক্যাডার বা সার্ভিসে আগে নির্বাচিত কিংবা কর্মরত কোনো প্রার্থীকে ভবিষ্যতের বিসিএস পরীক্ষায় পুনরায় ওই একই ক্যাডারে সুপারিশ না করার বিধান যুক্ত করা হয় বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বয়স, যোগ্যতা ও সরাসরি নিয়োগের জন্য পরীক্ষা) বিধিমালায়।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (৫ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, শটহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ গতি এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ গতি থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা মুয়াজ্জিন, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাজিল ডিগ্রি। কোনো মসজিদে অন্যূন ২ বছরের প্রধান খাদিম অথবা খাদিম হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।
আবেদন ফি: ১১২ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৯ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
জনবল নিয়োগের বড় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফিল্ড অফিসার, (হোম অ্যাপ্লায়েন্স প্রোডাক্ট)।
পদ সংখ্যা: ১০০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি অথবা সমমান পাস।
অন্যান্য যোগ্যতা: অবশ্যই মোটরসাইকেল চালনা জানতে হবে।
অভিজ্ঞতা: ১ থেকে ৫ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।
বয়সসীমা: ২২–৩০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, ভ্রমণ ভাতার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৪ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে এসএমসি এন্টারপ্রাইজ লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে এক্সিকিউটিভ (ট্রেনিং) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৪ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ (ট্রেনিং)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিবিএস। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনার বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণে দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
