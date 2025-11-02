নৌবাহিনীর নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

Ajker Patrika
বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বিভিন্ন বেসামরিক পদে নিয়োগ পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ৮ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির উপসচিব এম জে আরিফ বেগ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

১০ম থেকে ১২তম গ্রেডের পদগুলো হলো: সহকারী লাইব্রেরি অফিসার, ডেমনস্ট্রেটর ও আর্টিস্ট। এসব বেসামরিক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ৮ জন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশ করা প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে সুপারিশ করা প্রার্থীদেরকে আগামী ১৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে প্রাক্‌-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যাচাই ফরম পূরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

