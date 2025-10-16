Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৬৬৯ পদে বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

গণপূর্ত অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৬৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: স্টেনোটাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর।

পদসংখ্যা: ২৯ টি।

যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ শব্দ এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে গতি যথাক্রমে বাংলা ২৫ ও ইংরেজি ৩০ শব্দ।

বেতন: ১০,২০০-৪, ৬৮০ টাকা।

পদের নাম: নকশাকার।

পদসংখ্যা: ৪১ টি।

যোগ্যতা: এসএসসি, এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা।

বেতন: ৯,৭০০-৩, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: কার্য সহকারী।

পদসংখ্যা: ১৪৪ টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।

বেতন: ৯,৩০০-২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৭৬ টি

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। বাংলা টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ এবং ইংরেজি টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ গতি।

বেতন: ৯,৩০-২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: হিসাব সহকারী।

পদসংখ্যা: ১১৯ টি।

যোগ্যতা: বাণিজ্য বিষয়সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহায়ক।

পদসংখ্যা: ১৬১ টি।

যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।

পদসংখ্যা: ৮১ টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

পদের নাম: মালি।

পদসংখ্যা: ১৮ টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

গণপূর্ত বিভাগচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরিনির্বাচিত চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গণভোট আর নির্বাচন এক দিনে করার প্রস্তাব উদ্ভট: জামায়াত নেতা তাহের

জুলাই সনদে স্বাক্ষর: হঠাৎ সংকট, জরুরি বৈঠক শেষে স্বস্তি

আমরা চাই, আপনার সঙ্গে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সুসম্পর্ক বজায় থাকুক— প্রধান উপদেষ্টাকে সালাহউদ্দিন

চাকসুতে ভিপি-জিএসসহ ২৪টি পদে ছাত্রশিবিরের জয়, এজিএস ছাত্রদলের

চাকসুর ফল ঘোষণা নিয়ে ছাত্রদল-শিবির হট্টগোল, সহ-উপাচার্য অবরুদ্ধ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে চাইলে

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ১৬ অক্টোবর ২০২৫

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

মেট্রোরেল চলাচলের সময় ও ট্রিপ বাড়বে রোববার থেকে

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

আসামি গ্রেপ্তারে র‍্যাবকে ভুল তথ্য, বগুড়া ডিবির ওসিসহ ৩ কর্মকর্তা প্রত্যাহার

সরকারি জায়গায় আরএসএস সভা করতে পারবে না, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ

কর্ণাটকে সরকারি জায়গায় আরএসএসের সভায় নিষেধাজ্ঞা

সম্পর্কিত

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৬৬৯ পদে বড় নিয়োগ

গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৬৬৯ পদে বড় নিয়োগ

ইংরেজি জানতে প্রশ্ন করতে শিখুন

ইংরেজি জানতে প্রশ্ন করতে শিখুন

৫০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ

৫০ কর্মী নেবে প্রাণ গ্রুপ

ডিএমটিসিএলে চাকরির সুযোগ

ডিএমটিসিএলে চাকরির সুযোগ