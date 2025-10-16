গণপূর্ত অধিদপ্তরে ৬৬৯ পদে বড় নিয়োগ

চাকরি ডেস্ক
গণপূর্ত অধিদপ্তরে জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৮ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৬৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: স্টেনোটাইপিস্ট কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ২৯ টি।
যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। বাংলা ও ইংরেজিতে টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে যথাক্রমে ৪৫ ও ৭০ শব্দ এবং কম্পিউটার টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে গতি যথাক্রমে বাংলা ২৫ ও ইংরেজি ৩০ শব্দ।
বেতন: ১০,২০০-৪, ৬৮০ টাকা।
পদের নাম: নকশাকার।
পদসংখ্যা: ৪১ টি।
যোগ্যতা: এসএসসি, এসএসসি ভোকেশনাল পরীক্ষা।
বেতন: ৯,৭০০-৩, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: কার্য সহকারী।
পদসংখ্যা: ১৪৪ টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান।
বেতন: ৯,৩০০-২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৭৬ টি
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান। বাংলা টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ এবং ইংরেজি টাইপিংয়ে প্রতি মিনিটে ২০ শব্দ গতি।
বেতন: ৯,৩০-২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী।
পদসংখ্যা: ১১৯ টি।
যোগ্যতা: বাণিজ্য বিষয়সহ এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২, ৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক।
পদসংখ্যা: ১৬১ টি।
যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা উত্তীর্ণ।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তাপ্রহরী।
পদসংখ্যা: ৮১ টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
পদের নাম: মালি।
পদসংখ্যা: ১৮ টি।
যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২৫০-২০, ০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
