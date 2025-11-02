স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

চাকরি ডেস্ক
স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অফিস সহায়ক পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২ নভেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে ২৯০ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিদিন ৫০-৬০ জন করে প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এর আগে, ২৪ অক্টোবর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ২১৩ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।
অফিস সহায়ক পদে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে বর্ণিত স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের গত ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ৩৮১ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সব শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), নাগরিকত্ব, চারিত্রিক ও প্রশিক্ষণের মূল সনদ প্রদর্শন করতে হবে এবং অনলাইনে দাখিল করা আবেদনপত্র, প্রবেশপত্রসহ সব সনদপত্রের ২ সেট ফটোকপি সত্যায়নপূর্বক দাখিল করতে হবে।
বাংলাদেশে ক্যারিয়ার মানে অনেক পরিবারের চোখে কেবল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারকে মনে করা হয়। মা-বাবার স্বপ্ন, সমাজের আশা, আত্মীয়দের উপদেশ—সবই যেন ঘুরেফিরে এ দুটি পেশায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের মানতে হবে, পৃথিবী আর সে জায়গায় নেই।
বাংলাদেশ ব্যাংকের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। রাজধীনর দুটি কেন্দ্রে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ৫০০০০২-৫০২৪৫০ রোল নম্বরের প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংক উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে ও ৫০২৪৫১-৫০৪২৪৭ রোল নম্বরের প্রার্থীরা বাংলাদেশ ব্যাংক আদর্শ উচ্চবিদ্যালয় কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের বেশ কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এগুলো হলো: প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না। পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশপত্র ছাড়া যেকোনো কাগজ, বই, মোবাইল ফোন, ক্যালকুলেটর, স্মার্টওয়াচ, সব ধরনের ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডসদৃশ কোনো ডিভাইস, গয়না, ব্রেসলেট ও ব্যাগ আনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।
পরীক্ষার সময় পরীক্ষার্থীরা কানের ওপর কোনো আবরণ রাখতে পারবেন না, উভয় কান দৃশ্যমান রাখতে হবে। শ্রুতলেখক অথবা কানে কোনো ধরনের হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রয়োজন হলে সরকারি হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সুপারিশসহ ১২ নভেম্বরের মধ্যে পরিচালক (এইচআরডি-১), হিউম্যান রিসোর্সেস ডিপার্টমেন্ট-১ বরাবর আবেদনপূর্বক পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে।
প্রয়োজনীয় চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে ৩০ মিনিট আগে প্রার্থীদের পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। সকাল ৯টায় পরীক্ষাকেন্দ্রের মূল ফটক বন্ধ হবে এবং এরপর কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীকে কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।
১০ম থেকে ১২তম গ্রেডের পদগুলো হলো: সহকারী লাইব্রেরি অফিসার, ডেমনস্ট্রেটর ও আর্টিস্ট। এসব বেসামরিক পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে ৮ জন প্রার্থীকে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করা হয়েছে। সুপারিশ করা প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে সুপারিশ করা প্রার্থীদেরকে আগামী ১৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে উপস্থিত হয়ে স্বহস্তে প্রাক্-নিয়োগ জীবনবৃত্তান্ত যাচাই ফরম পূরণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।
ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিমিটেডের (ডেসকো) সাবস্টেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিত লিখিত, টাইপিং টেস্ট ও ভাইভা পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
ডেসকোর পক্ষ থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ১৩ জুলাই প্রতিষ্ঠানটির এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ৪ অক্টোবর পদটির লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের টাইপিং টেস্ট ও ভাইভা পরীক্ষা গত ২৮-৩০ অক্টোবর পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, নির্বাচিত ও সুপারিশ করা প্রার্থীদের মেডিকেল চেকআপ রিপোর্টপ্রাপ্তি সাপেক্ষে নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে।
পল্লব শাহরিয়ার
বাংলাদেশে ক্যারিয়ার মানে অনেক পরিবারের চোখে কেবল ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারকে মনে করা হয়। মা-বাবার স্বপ্ন, সমাজের আশা, আত্মীয়দের উপদেশ—সবই যেন ঘুরেফিরে এ দুটি পেশায় সীমাবদ্ধ। কিন্তু আমাদের মানতে হবে, পৃথিবী আর সে জায়গায় নেই। সময় বদলেছে, প্রযুক্তি বদলেছে, মানুষের চাহিদাও বদলেছে। আজকের পৃথিবীতে এমনসব পেশার উদ্ভব হচ্ছে, যেগুলোর নাম ১০ বছর আগেও শোনা যায়নি। চলুন দেখে নেওয়া যাক নতুন যুগের এমন ১০টি সম্ভাবনাময় পেশা, যেখানে আগামী দিনের বাংলাদেশ খুঁজে পেতে পারে নিজের ভবিষ্যৎ।
ডেটাবিজ্ঞানী
ডেটা এখন পৃথিবীর সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ ইন্টারনেটে ক্লিক, সার্চ, কেনাকাটা, ভ্রমণ, ভোট যা করছে—সবই জমছে বিশাল তথ্যভান্ডারে। এ তথ্যকে অর্থপূর্ণ করে তুলছেন যাঁরা, তাঁরা হচ্ছেন ডেটাবিজ্ঞানী। তাঁরা তথ্য থেকে বের করেন ভবিষ্যতে কোন পণ্য বেশি বিক্রি হবে, কোন রোগ বাড়বে, কোথায় বন্যার ঝুঁকি। একজন দক্ষ ডেটাবিজ্ঞানী একই সঙ্গে বিশ্লেষক, প্রোগ্রামার এবং গল্পকার, যিনি সংখ্যার ভেতর লুকিয়ে থাকা জীবনের গল্পটি বুঝতে পারেন। দেশেও সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এর চাহিদা দ্রুত বাড়ছে।
কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও মেশিন লার্নিং বিশেষজ্ঞ
যে যুগে যন্ত্র নিজের মতো করে শিখছে, চিনছে, সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, সে যুগের কেন্দ্রে রয়েছে এআই। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন কেবল গুগল বা আমাজনের মতো প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, এটি ঢুকে পড়েছে চিকিৎসা, কৃষি, শিক্ষা এমনকি আইন পর্যন্ত। এআই বিশেষজ্ঞদের কাজ হলো মেশিনকে শেখানো, কীভাবে ডেটা থেকে শেখা যায়। দেশেও এ ক্ষেত্র ধীরে ধীরে প্রসারিত হচ্ছে।
সাইবার নিরাপত্তা ও ক্লাউড প্রযুক্তিবিদ
যখন ব্যাংক, চিকিৎসা, শিক্ষা এমনকি সরকারি প্রশাসনও চলে যাচ্ছে অনলাইনে, তখন ‘নিরাপত্তাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন’। একটি তথ্য ফাঁস, একটি হ্যাকিং, একটি ভুল সিদ্ধান্ত পুরো প্রতিষ্ঠানকে অচল করে দিতে পারে। এই নিরাপত্তা রক্ষায় কাজ করেন সাইবার সিকিউরিটি এক্সপার্টরা। আর ক্লাউড ইঞ্জিনিয়াররা দেখছেন, কীভাবে কোটি কোটি তথ্য নিরাপদে সংরক্ষণ করা যায়। এমন পেশাগুলো আগামী দিনে ডিজিটাল রাষ্ট্র ও অর্থনীতির মেরুদণ্ড হয়ে উঠবে।
পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি বিশেষজ্ঞ
বিশ্বজুড়ে এখন ‘সবুজ বিপ্লব’ চলছে। জ্বালানি তেলের দাম, পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন—সব মিলিয়ে মানুষ এখন খুঁজছে পরিচ্ছন্ন শক্তির বিকল্প। সোলার, উইন্ড, হাইড্রো এসবের সমন্বয় ঘটাতে কাজ করছেন নবায়নযোগ্য শক্তি বিশেষজ্ঞরা। বাংলাদেশেও ইতিমধ্যে সোলার প্রজেক্ট, বায়ুবিদ্যুৎ, বায়োগ্যাস এসব খাতে নতুন নতুন উদ্যোগ আসছে। এ খাতে প্রয়োজন এমন তরুণ, যাঁরা পরিবেশ ও প্রযুক্তি—দুটোই বোঝেন।
এডটেক পেশাজীবী
ক্লাসরুম এখন শুধু চার দেয়ালের ভেতরে নয়। একটি স্মার্টফোন বা ট্যাবলেটই হতে পারে বিশ্বমানের শিক্ষার দরজা। এই নতুন শিক্ষাবিপ্লব চালাচ্ছেন এডটেক উদ্যোক্তারা। যাঁরা প্রযুক্তি ও শিক্ষা একসঙ্গে মিশিয়ে দিচ্ছেন। তাঁদের তৈরি অনলাইন কোর্স, লার্নিং অ্যাপ, ভার্চুয়াল ল্যাব—সবকিছুই বদলে দিচ্ছে শেখার ধারা। দেশেও অনেক তরুণ এ খাতে কাজ করছেন, তৈরি করছেন বাংলা ভাষায় শিক্ষার প্ল্যাটফর্ম।
টেলিমেডিসিন ও স্বাস্থ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ
চিকিৎসার ক্ষেত্রেও ঘটছে বড় পরিবর্তন। এখন ডাক্তার আর রোগীর মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে দিচ্ছে প্রযুক্তি। গ্রামের মানুষ ভিডিও কলেই পাচ্ছেন শহরের চিকিৎসক। অনলাইনের মাধ্যমে তাঁদের রোগের রিপোর্ট পৌঁছে যাচ্ছে নিজেদের হাতে। এই পরিবর্তনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন টেলিমেডিসিন বিশেষজ্ঞরা। চিকিৎসা এবং প্রযুক্তি দুটো ভাষাই তাঁরা জানেন। স্বাস্থ্য খাতে এখন তৈরি হচ্ছে ওয়্যারেবল ডিভাইস, হেলথ অ্যাপ, অ্যালগোরিদমভিত্তিক রোগ নির্ণয়—এসবের পেছনেও কাজ করছেন নতুন প্রজন্মের প্রযুক্তিবিদেরা।
ডিজিটাল মার্কেটিং ও ই-কমার্স ম্যানেজার
যে যুগে বাজার মানেই অনলাইন, সে যুগে বিপণনের ভাষাও বদলে গেছে। একটি ব্র্যান্ড এখন টিকে থাকে ‘অ্যালগোরিদম’ আর ‘অ্যানালাইটিকস’-এর ওপর। সোশ্যাল মিডিয়ার কনটেন্ট, সার্চ রেজাল্ট, ইউটিউবের ভিডিও সবকিছুই আজ এক বিশাল মার্কেটিং জগৎ। ডিজিটাল মার্কেটিং বিশেষজ্ঞরা বুঝে নেন দর্শক কোথায়, কখন, কীভাবে ভাবছে। তাঁরা তৈরি করেন অনলাইন বিক্রির কৌশল, ডেটাভিত্তিক বিজ্ঞাপন এবং ব্র্যান্ড পরিচিতি। দেশে ই-কমার্সের যে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটছে, তা এ খাতকে আগামী দিনের অন্যতম শক্তিশালী কর্মক্ষেত্রে পরিণত করবে।
কনটেন্ট ক্রিয়েটর ও সোশ্যাল মিডিয়া স্ট্র্যাটেজিস্ট
একসময় লেখক মানে ছিল বইয়ের পাতা; এখন লেখক মানে হতে পারে ইউটিউবের পর্দা বা ইনস্টাগ্রামের রিল। ডিজিটাল কনটেন্ট ক্রিয়েটররা আজ এক নতুন সমাজ তৈরি করছেন। যেখানে বিনোদন, শিক্ষা, তথ্য, মতামত—সবই একসঙ্গে প্রবাহিত হয়। তাঁরা শুধু ভিডিও বানান না, বরং তৈরি করেন প্রভাব। একটি ভালো কনটেন্ট কখনো প্রচলিত সংবাদকেও ছাড়িয়ে যায়, ছুঁয়ে ফেলে লাখো মানুষকে। এ পেশা এখন শুধু সৃজনশীলতার জায়গা নয়, এটা এক পূর্ণাঙ্গ অর্থনৈতিক খাত।
কৃষিপ্রযুক্তি ও খাদ্য উদ্ভাবন বিশেষজ্ঞ
বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এই কৃষিও এখন প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে। স্মার্ট সেচব্যবস্থা, ড্রোনে জমির পর্যবেক্ষণ, সেন্সর দিয়ে মাটির বিশ্লেষণ—এসবই এখন বাস্তবতা। এ খাতে কাজ করছেন অ্যাগ্রিটেক বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের চেষ্টায় কৃষি হচ্ছে আধুনিক, উৎপাদন হচ্ছে দক্ষ, আর কৃষক পাচ্ছেন প্রকৃত দামের নিশ্চয়তা। আগামী দিনে খাদ্য নিরাপত্তা ও জলবায়ু পরিবর্তনের লড়াইয়ে এ পেশার গুরুত্ব বহুগুণে বাড়বে।
ডিজিটাল নীতি, নৈতিকতা ও সাইবার আইন বিশেষজ্ঞ
প্রযুক্তি যত এগোচ্ছে, ততই বেড়ে যাচ্ছে নৈতিকতা ও আইনের প্রশ্ন। ডেটা গোপনীয়তা, অনলাইন হয়রানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার অপব্যবহার—এসবের সমাধানে দরকার এমন মানুষ, যাঁরা বোঝেন আইন ও প্রযুক্তি দুই-ই। ডিজিটাল রেগুলেশন বিশেষজ্ঞরা এই নতুন বিশ্বের শৃঙ্খলা তৈরিতে কাজ করেন। এ পেশা হয়তো কম আলোচিত, কিন্তু এটি ভবিষ্যতের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর একটি হয়ে উঠছে।
