সরকারি

বিজেএসসির স্টেনোটাইপিস্ট পদের লিখিত পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কমিশনের (বিজেএসসি) স্টেনোটাইপিস্ট বা সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৩ ডিসেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

বিজেএসসির সচিব ও অধস্তন আদালতগুলোর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ-সংক্রান্ত বাছাই কমিটির সভাপতি এ জি এম আল মাসুদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আগামী ১৩ ডিসেম্বর সকাল ১০টা থেকে সাড়ে ১১টায় সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ ও বিচার প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ভবনে একযোগে এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

নির্ধারিত ফরমে (অনলাইন ছাড়া) আবেদনকারী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইট থেকে এবং চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের উল্লিখিত পদে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেডের মাধ্যমে আবেদনকারী প্রার্থীরা এই ওয়েবসাইট থেকে ৭ ডিসেম্বর থেকে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করতে পারবেন।

এ ছাড়া বিস্তারিত যেকোনো তথ্য প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের উল্লেখ রয়েছে।

এনজিও

ওয়ার্ল্ড ভিশনে চাকরির সুযোগ, বেতন ৫০ হাজার টাকা

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। সংস্থাটির ওয়াশ ইঞ্জিনিয়ার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১০ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ওয়াশ ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা/ বিএসসি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ইংরেজি এবং বাংলা উভয় ভাষাতেই ভালো লিখিত এবং মৌখিক যোগাযোগ দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৭ বছর।

কর্মস্থল: বান্দরবান (বান্দরবান সদর)।

বেতন: ৫০,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, সাপ্তাহিক ২দিন ছুটি, গ্র্যাচুইটি, টি/এ, ১টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

ব্যাংক

ক্রেডিট অ্যানালিস্ট পদে কর্মী নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, আবেদন অনলাইনে

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির রিটেল ফিন্যান্স সেন্টারের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৯ ডিসেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ক্রেডিট অ্যানালিস্ট, (রিটেল ফিন্যান্স সেন্টার)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ।

অন্যান্য যোগ্যতা: এমএস এক্সেল, ওয়ার্ড, পাওয়ারপয়েন্ট, আর্থিক মডেলিং এবং ডেটা বিশ্লেষণের উপর ভালো জ্ঞান। ক্রেডিট প্রস্তাব, প্রতিবেদন এবং মূল্যায়নের জন্য চমৎকার ইংরেজি লেখার দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৪ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা এই নিয়োগে আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: বেতন ছাড়াও প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৫ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

সরকারি

৩১ কর্মী নেবে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র

চাকরি ডেস্ক 
সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ৩১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ ডিসেম্বর এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ড্রাইভার।

পদসংখ্যা: ১৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস। ভারী যানবাহন চালনার বৈধ ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ১৬টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে সর্বনিম্ন গতি থাকতে হবে।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১১২ টাকা।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৭ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সরকারি

সমরাস্ত্র কারখানায় চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিওএফের ১ ক্যাটাগরির শূন্য পদে মোট ১৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। সোমবার (৮ ডিসেম্বর) এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: উপসহকারী প্রকৌশলী।

পদসংখ্যা: ১৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল বা অটোমোবাইল বা ওয়্যারিং বা রেফ্রিজারেশন বা ইলেকট্রনিকস বা কম্পিউটার বা ম্যাট্রোলজি বা কেমিক্যাল বা ড্রাফটসম্যানশিপ বিষয়ে ৩ বছরমেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদনের ফি: ২২৩ টাকা।

শর্তাবলি: এই নিয়োগের ক্ষেত্রে কোটা-সংক্রান্ত সর্বশেষ জারি করা সরকারি বিধিবিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করা হবে। কর্তৃপক্ষ পদের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি এবং নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন। প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সর্বোচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা অনলাইন আবেদন ফরমে উল্লেখ করতে হবে।

আবেদনের পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এই bof.teletalk.com.bd লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৮ জানুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

