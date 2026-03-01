Ajker Patrika
বিএনসিসির নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ১২তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির সর্বমোট ৫৭টি শূন্য পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তরের বিভাগীয় নিয়োগ প্রদান কমিটির সদস্যসচিব মেজর ইশতিয়াক আহমেদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

পদগুলো হলো সুপারিনটেনডেন্ট, ড্রাফটসম্যান, অফিস সহকারী, অফিস সহায়ক, মালি, নিরাপত্তাপ্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী। এসব পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

এর আগে, গত ৩১ জানুয়ারি এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১৫-২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে সিভিল সার্জন কর্তৃক ডোপ টেস্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মূল সনদসহ আগামী ৯ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে বিএনসিসি অধিদপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে।

