বিএনসিসির নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর (বিএনসিসি) অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ১২তম থেকে ২০তম গ্রেডের ৭ ক্যাটাগরির সর্বমোট ৫৭টি শূন্য পদে অনুষ্ঠিত নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে।
বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর অধিদপ্তরের বিভাগীয় নিয়োগ প্রদান কমিটির সদস্যসচিব মেজর ইশতিয়াক আহমেদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সুপারিনটেনডেন্ট, ড্রাফটসম্যান, অফিস সহকারী, অফিস সহায়ক, মালি, নিরাপত্তাপ্রহরী ও পরিচ্ছন্নতাকর্মী। এসব পদে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, গত ৩১ জানুয়ারি এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। পরে লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১৫-২২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদেরকে সিভিল সার্জন কর্তৃক ডোপ টেস্ট ও স্বাস্থ্য পরীক্ষার মূল সনদসহ আগামী ৯ মার্চ সকাল ১০টার মধ্যে বিএনসিসি অধিদপ্তরে উপস্থিত থাকতে হবে।
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রম অধিদপ্তর বিভিন্ন পদে জনবল নিয়োগের কার্যক্রম চলছে। অধিদপ্তরের রাজস্ব খাতভুক্ত ১৩টি ভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ৬৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১৭ ফেব্রুয়ারি এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। এরপর ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।২০ মিনিট আগে
শুধু চাহিদাসম্পন্ন পণ্য বা সেবা সরবরাহ করলেই কোনো প্রতিষ্ঠান সফল হয় না। সত্যিকারের সাফল্য আসে প্রতিষ্ঠানের ভালো কর্মপরিবেশ বা সংস্কৃতি থেকে। এটি কর্মীদের উদ্ভাবনী শক্তি, নিষ্ঠা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে।১ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে সীমান্ত ব্যাংক লিমিটেড। ব্যাংকটিতে ‘হেড অব ট্রেজারি (ভিপি-ইভিপি)’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।১৯ ঘণ্টা আগে
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির রেফ্রিজারেটর বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। ২৬ ফেব্রুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।১ দিন আগে