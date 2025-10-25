Ajker Patrika
> চাকরি
> সরকারি

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৭: ০১
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটিতে ৬ ধরনের শূন্য পদে মোট ২১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৫ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ১২ অক্টোবর থেকে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: অর্থনীতিবিদ।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: হিসাববিজ্ঞান বিষয়ে প্রথম শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অথবা দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএতে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: সহকারী প্রোগ্রামার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: কম্পিউটার সায়েন্স/ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমমানের বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি।

বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।

পদের নাম: ফোরম্যান (কারিগরি)।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল বা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা ডিগ্রি।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: নিরীক্ষক/অডিটর।

পদসংখ্যা: ৯টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অন্যূন দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: ভেহিকেল মেকানিক।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: স্টোর হেলপার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: জেএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,২৫০-২০,০১০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আদানিকে রক্ষায় গোপনে ৩৯০০ কোটি রুপির ব্যবস্থা করেন নরেন্দ্র মোদি

আরপিও সংশোধন থেকে সরলে লন্ডন বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া মনে করবে এনসিপি

আজকের রাশিফল: মেজাজ সামলে রাখুন, ফেসবুকে দার্শনিকতা বন্ধ করুন

বাড়ি ফেরার পথে লালনশিল্পীকে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাত

শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি, প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ বক্সে আশ্রয়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

> চাকরি
> সরকারি

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

চাকরি ডেস্ক 
আপডেট : ২৫ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ০৫
ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা জেলা পরিষদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে ২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৩ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠাতে পারবেন।

পদের নাম: বার্তাবাহক।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৮,৫০০–২০,৫৭০ টাকা।

পদের নাম: প্রহরী।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।

বেতন: ৮,২৫০–২০,০১০ টাকা।

আবেদন ফি: সোনালী ব্যাংকের যেকোনো শাখা থেকে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ঢাকা’ এর অনুকূলে ৫০ টাকার পে–অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফট পরীক্ষার ফি বাবদ জমা দিতে হবে। পে–অর্ডার/ব্যাংক ড্রাফটের মূলকপি আবেদনপত্রের সাথে সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনপত্রের খামের উপর পদের নাম উল্লেখ করে ‘প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা পরিষদ, ঢাকা’ বরাবর আবেদনপত্র ডাকযোগে পৌঁছাতে হবে। সরাসরি কোন আবেদনপত্র ও নির্ধারিত তারিখের পরে কোন আবেদন গ্রহণ করা হবে না।

আবেদনের শেষ সময়: ২০ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আদানিকে রক্ষায় গোপনে ৩৯০০ কোটি রুপির ব্যবস্থা করেন নরেন্দ্র মোদি

আরপিও সংশোধন থেকে সরলে লন্ডন বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া মনে করবে এনসিপি

আজকের রাশিফল: মেজাজ সামলে রাখুন, ফেসবুকে দার্শনিকতা বন্ধ করুন

বাড়ি ফেরার পথে লালনশিল্পীকে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাত

শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি, প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ বক্সে আশ্রয়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

> চাকরি
> বেসরকারি

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে শোরুম ম্যানেজার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে।

পদের নাম: শোরুম ম্যানেজার।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর অথবা সমমানের ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: ডাইরেক্ট সেলিং/মার্কেটিং সার্ভিস কোম্পানি, ইলেকট্রনিক সরঞ্জাম/হোম অ্যাপ্লায়েন্সে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ৩–৫ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

প্রার্থীর ধরন: শুধু পুরুষ।

বয়সসীমা: কমপক্ষে ২৭ বছর।

কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।

বেতন: ২০,০০০-৪০,০০০ টাকা (মাসিক)।

সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী টি/এ, মোবাইল বিল, পারফরম্যান্স বোনাস, প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি, প্রতি বছর বেতন পর্যালোচনা, বছরে ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ নভেম্বর ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরবেসরকারি চাকরিচাকরির প্রস্তুতিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আদানিকে রক্ষায় গোপনে ৩৯০০ কোটি রুপির ব্যবস্থা করেন নরেন্দ্র মোদি

আরপিও সংশোধন থেকে সরলে লন্ডন বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া মনে করবে এনসিপি

আজকের রাশিফল: মেজাজ সামলে রাখুন, ফেসবুকে দার্শনিকতা বন্ধ করুন

বাড়ি ফেরার পথে লালনশিল্পীকে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাত

শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি, প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ বক্সে আশ্রয়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

> চাকরি
> সরকারি

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

খাদ্য অধিদপ্তরের উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ আবেদনকারীর প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। ২১ অক্টোবর অধিদপ্তরের উপপরিচালক আফিফ আল মাহমুদ ভূঁঞা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, অধিদপ্তরটিতে ২৫ ধরনের শূন্য পদে ১ হাজার ৭৯১ জনকে নিয়োগের লক্ষ্যে ২০২৩ সালের ৩১ আগস্ট নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি এবং ২০২৫ সালের ৯ মার্চ পুনর্নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। এই বিজ্ঞপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে চতুর্থ পর্যায়ে উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) পদে আবেদনকারীদের তথ্য যাচাইকালে পরিলক্ষিত হয় যে, একই ব্যক্তি একই পদে একের অধিক আবেদন করেছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ব্যক্তিগত বা অন্যান্য তথ্যের কিছুটা পরিবর্তন বা বিকৃতি করে একই পদে একের অধিক আবেদন করেছেন।

এতে আরও বলা হয়, নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির অনুচ্ছেদ ৮-এর ‘ঙ’ শর্ত (কোনো প্রার্থী একই পদে একবারের বেশি আবেদন করতে পারবেন না। একই পদে একই প্রার্থীর একাধিক আবেদন পাওয়া গেলে তাঁর প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে) অনুযায়ী চতুর্থ পর্যায়ে উপখাদ্য পরিদর্শক (গ্রেড-১৩) পদে ৪ লাখ ৭৮ হাজার ৫৬১টি আবেদনের মধ্যে ১৪২টি আবেদন বাতিল করা হয়েছে।

বাতিল করা আবেদনের তালিকা প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আদানিকে রক্ষায় গোপনে ৩৯০০ কোটি রুপির ব্যবস্থা করেন নরেন্দ্র মোদি

আরপিও সংশোধন থেকে সরলে লন্ডন বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া মনে করবে এনসিপি

আজকের রাশিফল: মেজাজ সামলে রাখুন, ফেসবুকে দার্শনিকতা বন্ধ করুন

বাড়ি ফেরার পথে লালনশিল্পীকে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাত

শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি, প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ বক্সে আশ্রয়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

> চাকরি
> সরকারি

৬৭ গাড়িচালক নেবে আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী

চাকরি ডেস্ক 
প্রতীকী ছবি
প্রতীকী ছবি

বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীতে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১ ধরনের শূন্য পদে মোট ৬৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। ১৪ অক্টোবর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

পদের নাম: গাড়িচালক।

পদসংখ্যা: ৬৭টি।

যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি বা সমমান পাস।

অন্যান্য যোগ্যতা: গ্রেড-১৬-এর ক্ষেত্রে হালকা গাড়ি চালনার বৈধ হালকা ড্রাইভিং লাইসেন্স এবং গ্রেড-১৫-এর ক্ষেত্রে ভারী গাড়ি চালনার বৈধ ভারী ড্রাইভিং লাইসেন্স থাকতে হবে। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন চালকেরা অগ্রাধিকার পাবেন।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১০০ টাকা।

লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা

কাগজপত্রাদির ১ সেট ফটোকপি সত্যায়িত এবং মূল কপি ব্যবহারিক/ মৌখিক/স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় সঙ্গে আনতে হবে। এগুলো হলো: অনলাইনে পূরণ করা আবেদনপত্র; ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। শিক্ষাগত যোগ্যতা-সম্পর্কিত সব প্রকার মূল ও সাময়িক সনদপত্র; সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান/ পৌরসভার মেয়র/সিটি করপোরেশনের কাউন্সিলর প্রদত্ত মূল নাগরিকত্ব সনদপত্র; প্রার্থী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী হলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত মূল/ সত্যায়িত সনদপত্র; জাতীয় পরিচয়পত্র /স্মার্ট কার্ডের সত্যায়িত ফটোকপি প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত গাড়িচালনার অভিজ্ঞতার সনদপত্র।

বেতন: গ্রেড-১৫/১৬তম।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৩ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

বিষয়:

চাকরির খবরসরকারি চাকরিচাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

আদানিকে রক্ষায় গোপনে ৩৯০০ কোটি রুপির ব্যবস্থা করেন নরেন্দ্র মোদি

আরপিও সংশোধন থেকে সরলে লন্ডন বৈঠকের ধারাবাহিকতায় ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া মনে করবে এনসিপি

আজকের রাশিফল: মেজাজ সামলে রাখুন, ফেসবুকে দার্শনিকতা বন্ধ করুন

বাড়ি ফেরার পথে লালনশিল্পীকে দুর্বৃত্তদের ছুরিকাঘাত

শিশুশিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে শিক্ষককে গণপিটুনি, প্রাণ বাঁচাতে পুলিশ বক্সে আশ্রয়

এলাকার খবর
Loading...

সম্পর্কিত

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের ২১ জনের চাকরি

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

ঢাকা জেলা পরিষদে চাকরির সুযোগ, আবেদন ফি ৫০ টাকা

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

৫ কর্মী নেবে মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক, আবেদন শেষ ২১ নভেম্বর

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল

উপখাদ্য পরিদর্শক পদে ১৪২ জনের প্রার্থিতা বাতিল