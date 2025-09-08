১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

চাকরি ডেস্ক
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১১টি শূন্য পদে মোট ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ডিপ্লোমা/ এমএসসি/এমফিল)।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (ডিপ্লোমা/এমএসসি/ এমফিল/এমডি/পিএইচডি) ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পিএইচডি ডিগ্রিসহ এমএস/ এমফিল ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যালে প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসির যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-১।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান-১।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-২।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান-২।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ৯,৭০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্টান্ট-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি, সরকারি চাকরি, নির্বাচিত চাকরি
বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১১টি শূন্য পদে মোট ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।
পদের নাম: প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ডিপ্লোমা/ এমএসসি/এমফিল)।
বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র মেডিকেল অফিসার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (ডিপ্লোমা/এমএসসি/ এমফিল/এমডি/পিএইচডি) ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পিএইচডি ডিগ্রিসহ এমএস/ এমফিল ডিগ্রি।
বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।
পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যালে প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম: জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসির যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-১।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান-১।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।
পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-২।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান-২।
পদসংখ্যা: ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।
বেতন: ৯,৭০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্টান্ট-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।
পদসংখ্যা: ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি
চাকরি, সরকারি চাকরি, নির্বাচিত চাকরি
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৯ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৭ আগস্ট এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগে আবেদন করতে পারবেন। ১০ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হবে।২ ঘণ্টা আগে
চাকরির বাজার দিন দিন প্রতিযোগিতাপূর্ণ হয়ে উঠছে। একই পদে শত শত প্রার্থী আবেদন করেন। নিয়োগকর্তা বা এইচআর কর্মকর্তাদের হাতে সময় থাকে সীমিত। তাঁরা সব সিভি বিস্তারিত পড়তে পারেন না। এ জায়গায় কভার লেটার হয়ে ওঠে আবেদনকারীর প্রথম ইমপ্রেশন।২ ঘণ্টা আগে
১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বহুল প্রতীক্ষিত ৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি পরীক্ষা। প্রতিযোগিতামূলক এই পরীক্ষায় সফলতার জন্য শেষ মুহূর্তের কিছু সঠিক প্রস্তুতি ও কৌশল আপনাকে এগিয়ে রাখতে পারে।৫ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনে (বিটিসি) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বিটিসির ৫ ধরনের শূন্য পদে মোট ১২ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৩ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।২১ ঘণ্টা আগে