১১ পদে চাকরি দেবে পরমাণু শক্তি কমিশন

বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১১টি শূন্য পদে মোট ৪১ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩১ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। ৪ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হবে।

পদের নাম: প্রিন্সিপাল মেডিকেল অফিসার।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি (ডিপ্লোমা/ এমএসসি/এমফিল)।

বেতন: ৫০,০০০-৭১,২০০ টাকা।

পদের নাম: সিনিয়র মেডিকেল অফিসার।

পদসংখ্যা: ৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (ডিপ্লোমা/এমএসসি/ এমফিল/এমডি/পিএইচডি) ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: সিনিয়র সায়েন্টিফিক অফিসার।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: পিএইচডি ডিগ্রিসহ এমএস/ এমফিল ডিগ্রি।

বেতন: ৩৫,৫০০-৬৭,০১০ টাকা।

পদের নাম: সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং/ইলেকট্রিক্যালে প্রথম শ্রেণির ডিপ্লোমা।

বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।

পদের নাম: জুনিয়র এক্সপেরিমেন্টাল অফিসার।

পদসংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসির যেকোনো একটিতে প্রথম বিভাগ।

বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-১।

পদসংখ্যা: ৩টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: টেকনিশিয়ান-১।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট।

পদসংখ্যা: ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে ২য় শ্রেণির স্নাতক ডিগ্রি।

বেতন: ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা।

পদের নাম: সায়েন্টিফিক অ্যাসিস্ট্যান্ট-২।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।

বেতন: ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: টেকনিশিয়ান-২।

পদসংখ্যা: ৫টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি (বিজ্ঞান) অথবা ৬ মাসের ট্রেড কোর্স সার্টিফিকেটসহ এসএসসি (বিজ্ঞান)।

বেতন: ৯,৭০০-২২,৪৯০ টাকা।

পদের নাম: অফিস অ্যাসিস্টান্ট-কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক।

পদসংখ্যা: ৭টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

