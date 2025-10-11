Ajker Patrika
> চাকরি
> ক্যারিয়ার পরামর্শ

ক্যারিয়ারে লিংকডইন যেভাবে গেমচেঞ্জার

চাকরি ডেস্ক 
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

চাকরির আবেদন পাঠানোর আগেই আজকাল নিয়োগদাতারা গুগলে আপনার নাম অনুসন্ধান করেন। সেখানে যদি আপনার লিংকডইন প্রোফাইল না আসে বা এলেও তা ফাঁকা থাকে, তাহলে আপনার প্রথম ধাপটাই দুর্বল হয়ে যায়। অনেক সময় প্রার্থীর দক্ষতা নয়; বরং অনলাইন উপস্থিতিই হয়ে ওঠে বাছাইয়ের প্রথম ধাপ। বিশেষ করে বেসরকারি কর্মজীবীদের জন্য তাই লিংকডইন এখন আর শুধু সোশ্যাল মিডিয়া নয়; বরং পেশাগত পরিচয়ের প্রথম দরজা।

গবেষণায় দেখা গেছে, সক্রিয় ও তথ্যসমৃদ্ধ লিংকডইন প্রোফাইল শুধু চাকরির সুযোগই বাড়ায় না, বরং দীর্ঘ মেয়াদে ক্যারিয়ারের প্রবৃদ্ধিতেও সহায়ক হয়। এ কারণেই ক্যারিয়ারের একদম শুরুতেই প্রোফাইলটির যত্ন নেওয়া, নিয়মিত আপডেট রাখা এবং নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা এখন তরুণদের জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

নেটওয়ার্ক শক্তি

লিংকডইনের এক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, যাঁদের নেটওয়ার্ক বা পরিচিতির পরিধি বেশি এবং তাঁরা সেখানে নিয়মিত সক্রিয়, তাঁদের প্রতি নিয়োগদাতারা বেশি আগ্রহ দেখান। এ ক্ষেত্রে শুধু অনেক কানেকশন থাকলেই হবে না; সে সম্পর্কগুলো টিকিয়ে রাখা এবং যোগাযোগ রাখা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

সক্রিয় থাকুন, সুযোগ আসবে নিজে থেকেই

যাঁরা নিয়মিতভাবে পেশাগত যোগাযোগে যুক্ত থাকেন, তাঁরা ভবিষ্যতে চাকরি ও ক্যারিয়ারে তুলনামূলক বেশি সুযোগ পান। নেটওয়ার্কিং মানে শুধু নতুন মানুষকে ‘অ্যাড’ করা নয়; বরং তাঁদের সঙ্গে কথা বলা, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং তথ্য আদান-প্রদান করাও পড়ে। এসব কাজ সময় নেয়, কিন্তু ফল দেয় দীর্ঘ মেয়াদে।

প্রোফাইলের গুণমান

প্রোফাইল, কানেকশন ও ইন্টারঅ্যাকশন (যেমন পোস্ট, কমেন্ট) তিনটি উপাদানই মিলিয়ে প্রভাব ফেলে লিংকডইনের ব্যবহার ও চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনায়। যেমন একটি ভালো প্রোফাইল এবং সক্রিয় ইন্টারঅ্যাকশন হলে রিক্রুটাররা আপনার প্রোফাইল বেশি দেখবেন। তাই নতুন কর্মজীবীদের উচিত প্রোফাইলের প্রতিটি অংশ (শিক্ষা, কাজ, স্কিল) যত্ন নিয়ে সজ্জিত করা।

নতুন সুযোগের চাবি

যেসব মানুষের সঙ্গে আপনি নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন না, তাঁরাও কখনো কখনো চাকরির নতুন সুযোগ এনে দিতে পারেন। লিংকডইনের একটি গবেষণা দেখিয়েছে, যাঁদের কম পরিচিত বন্ধু বা ‘দুর্বল সম্পর্ক’ বেশি, তাঁরা নতুন চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বেশি সফল হয়েছেন। অর্থাৎ শুধু ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পরিচিতদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে সুযোগ কমে যেতে পারে। লিংকডইনে অচেনা বা দূরের মানুষদের সঙ্গে সংযোগ তৈরি করলেও ভবিষ্যতে এর সুফল পাওয়া সম্ভব।

নিয়োগদাতাদের প্রাথমিক বাছাই

আজকাল নিয়োগদাতারা প্রার্থীর প্রোফাইল দেখে তাঁর দক্ষতা, কাজের ধারাবাহিকতা এবং পেশাগত নেটওয়ার্ক সম্পর্কে প্রথম ধারণা পান।

কম সময়ে প্রার্থীর পেশাগত মানসিকতা বা মনোভাব বোঝার জন্য প্রোফাইলই হয়ে ওঠে প্রথম দরজা। নতুন কর্মজীবীদের জন্য যতটা সম্ভব পরিষ্কার, সঠিক ও আকর্ষণীয় প্রোফাইল তৈরি করা জরুরি, কারণ এতে নিয়োগকর্তাদের নজর আরও সহজে কাড়তে পারেন।

স্কিল প্রদর্শন ও ক্যারিয়ার সম্ভাবনা

লিংকডইনে আপনি যে স্কিলগুলো দেখান, সেগুলো কেবল সাজানোর জন্য নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, প্রোফাইলের স্কিল ডেটা থেকে স্নাতক বা নতুন কর্মজীবীর পেশাগত দক্ষতা ও সম্ভাবনা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কোন স্কিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ বা মূল্যবান, তা এ তথ্য থেকে বোঝা যায়।

কর্মীর নেটওয়ার্কে কোম্পানির সুবিধা

যেসব কোম্পানির কর্মীরা লিংকডইনে শক্তিশালী ও সক্রিয় নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেন, সে কোম্পানিগুলো অন্যদের তুলনায় ভালো ফলাফল দেখায়। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠানগুলো লক্ষ রাখে, যে কর্মীদের নেটওয়ার্ক যত বেশি শক্তিশালী, তাঁরা তত ভালো সুযোগ তৈরি করতে পারেন। নতুন কর্মজীবীদের জন্য এটি মানে, একটি প্রতিষ্ঠানে ভালো প্রোফাইল এবং সক্রিয় নেটওয়ার্ক থাকা কোম্পানির জন্যও মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

সূত্র: লিংকডইন ইকোনমিক গ্রাফ ব্লগ ও এইচবিএস লাইব্রেরি

বিষয়:

ছাপা সংস্করণচাকরিক্যারিয়ার টিপসলিংকডইনক্যারিয়ার
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

যুক্তরাষ্ট্রে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, নিহত ও নিখোঁজ বহু

স্বামীকে হত্যার পর ইয়াবা সেবন করে লাশ টুকরো করেন স্ত্রী ও প্রেমিক

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

ইরানের ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার কবলে বাংলাদেশমুখী এলপিজির জাহাজ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

সমুদ্রের নিচে উদ্বেগজনক কিছু নজরে এল বিজ্ঞানীদের

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

যে কারণে শান্তিতে নোবেল পেয়েছেন ইসরায়েলের দুজন প্রধানমন্ত্রী

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

নার্সিং হোমে বয়স্ক পুরুষদের ওষুধ খেতে উৎসাহিত করতে মিনি স্কার্ট পরে তরুণীর নাচ

সম্পর্কিত

ক্যারিয়ারে লিংকডইন যেভাবে গেমচেঞ্জার

ক্যারিয়ারে লিংকডইন যেভাবে গেমচেঞ্জার

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

বিসিএসে পাকিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফর নিয়ে প্রশ্ন, নেই মুক্তিযুদ্ধ

৪৯তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে ২৬ অক্টোবর

৪৯তম বিসিএসের মৌখিক পরীক্ষা শুরু হতে পারে ২৬ অক্টোবর

গাজী গ্রুপে চাকরির সুযোগ, ৩৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

গাজী গ্রুপে চাকরির সুযোগ, ৩৫ বছরেও করা যাবে আবেদন