ইন্টারভিউ জয়ের কৌশল

চাকরি ডেস্ক
চাকরির ইন্টারভিউ মানেই একধরনের প্রশ্নোত্তরের চাপ, আত্মবিশ্বাস ধরে রাখা, আর অল্প সময়ে নিজের সেরা দিকগুলো উপস্থাপন করা। সব মিলিয়ে এটি অনেকের কাছে চ্যালেঞ্জের। কিন্তু ভালো প্রস্তুতি থাকলে সে চ্যালেঞ্জকে সুযোগে রূপান্তর করা যায়।
অনেক প্রার্থীরা মনে করেন, শুধু যোগ্যতা থাকলেই চাকরি পাওয়া যায়। কিন্তু বাস্তবে প্রস্তুতি ও উপস্থাপনের দক্ষতা সমান গুরুত্বপূর্ণ। একজন প্রার্থী যদি জানেন কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করতে হয়, তাহলে ইন্টারভিউয়ারদের কাছে তিনি অন্যদের চেয়ে আলাদা হয়ে উঠবেন। আজ থাকছে ইন্টারভিউ প্রস্তুতির কিছু কৌশল নিয়ে আলোচনা। এগুলো অনুসরণ করলে আপনার সাফল্যের সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যাবে।
বিজ্ঞপ্তি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন
পদের জন্য কী কী দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা চাওয়া হয়েছে, সেগুলো ভালোভাবে বুঝে নিন। কোন বিষয়ে আপনার দখল বেশি, আর কোথায় আরও প্রস্তুতি প্রয়োজন, নিজের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সেগুলো মিলিয়ে নিন। ধরুন, বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ আছে—‘টিমওয়ার্ক ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট দক্ষতা’ থাকতে হবে। তাহলে ইন্টারভিউতে অবশ্যই আপনার আগের অভিজ্ঞতা থেকে টিমওয়ার্কের সফল উদাহরণ দিন।
কেন এই চাকরি চান, তা স্পষ্ট করুন
আপনি কেন এ পদে আবেদন করেছেন এবং কেন আপনিই যোগ্য। ইন্টারভিউয়ের আগে এসব প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত রাখুন। শুধু ‘চাকরি দরকার’ বললেই হবে না। আপনার দক্ষতা ও লক্ষ্য এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কীভাবে মিলে যায়, তা তুলে ধরুন।
প্রতিষ্ঠান ও পদ সম্পর্কে গভীর গবেষণা করুন
সাধারণ প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুত করুন
প্রতিটি উত্তরে আপনার দক্ষতা, অর্জন ও বাস্তব উদাহরণ যুক্ত করুন।
কণ্ঠস্বর ও বডি ল্যাঙ্গুয়েজ অনুশীলন
ইতিবাচক বডি ল্যাঙ্গুয়েজ (হাসি, চোখের যোগাযোগ, খোলা হাতের ভঙ্গি) ও আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠস্বর ইন্টারভিউয়ারের কাছে ভালো প্রভাব ফেলে। আয়নার সামনে বা ভিডিও রেকর্ড করে অনুশীলন করুন।
ইন্টারভিউয়ারের জন্য প্রশ্ন তৈরি করুন
ইন্টারভিউ শুধু নিয়োগদাতার জন্য নয়, আপনার জন্যও। তাই প্রশ্ন করুন—
মক ইন্টারভিউ দিন
বন্ধু বা পরিবারের সঙ্গে বা একা দাঁড়িয়ে অনুশীলন করুন। জোরে জোরে উত্তর বললে বুঝতে পারবেন কোন অংশ দুর্বল বা অস্পষ্ট।
রিজ্যুমের প্রিন্ট কপি সঙ্গে রাখুন
প্রতিটি ইন্টারভিউয়ারের জন্য আলাদা কপি রাখুন। নিজের রিজ্যুমে পড়ে দেখুন। কারণ, রিজ্যুম থেকে প্রশ্ন করতে পারে, তার উত্তর আগে থেকে প্রস্তুত রাখুন।
যাতায়াতের পরিকল্পনা করুন
ইন্টারভিউয়ের জায়গা আগে দেখে আসুন, ট্রাফিক ও পার্কিং পরিস্থিতি জেনে নিন। নির্ধারিত সময়ের অন্তত ১৫-২০ মিনিট আগে পৌঁছান।
নিজেকে উপস্থাপন করুন
নিজেকে উপস্থাপন করতে সংকোচ করবেন না। আপনার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও সাফল্য সংক্ষেপে তুলে ধরুন। প্রয়োজনে সংখ্যার মাধ্যমে আপনার অর্জন দেখাতে পারেন, যেমন বিক্রি বা উৎপাদন বাড়ানো। প্রশ্ন বুঝে ‘একটু ভাবতে দিন’ বলেও সময় নিতে পারেন।
ইন্টারভিউ শেষে ফলোআপ করুন
ইন্টারভিউ শেষে নিয়োগকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে ই-মেইল পাঠান। একটি সংক্ষিপ্ত ফলোআপ মেইল লিখে পদের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করুন। যদি কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা থেকে বাদ পড়ে থাকে, তা তুলে ধরুন।
ইন্টারভিউতে জয়ের জন্য শুধু দক্ষতা নয়, বরং প্রস্তুতি, আত্মবিশ্বাস ও সঠিক উপস্থাপন সমান জরুরি। তাই সুযোগের অপেক্ষায় না থেকে এখনই এই ১১ ধাপ অনুশীলন শুরু করুন। আপনার স্বপ্নের চাকরিটি হয়তো আপনার দরজায় কড়া নাড়ছে!
সূত্র: ইনডিড
