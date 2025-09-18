Ajker Patrika
> চাকরি
> ব্যাংক

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 
বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং পদে একাধিক জনবল নিয়োগ দেবে। গত ১৬ সেপ্টেম্বর থেকে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং (এসএভিপি-ইভিপি)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এমবিএ/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।

অন্যান্য যোগ্যতা: সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৬ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: ৫২ বছর।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১০ অক্টোবর ২০২৫।

বিষয়:

নিয়োগনিয়োগ বিজ্ঞপ্তিচাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

যুক্তরাষ্ট্রের মিডিয়ায় শীর্ষে ইউটিউব, কনটেন্ট তৈরিতে প্রাধান্য পাচ্ছে এআই প্রযুক্তি

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

এমপিদের নতুন গাড়ি ও বাড়তি সুবিধার প্রতিবাদে বিক্ষোভে উত্তাল পূর্ব তিমুর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

আক্রান্ত হলে পরস্পরকে রক্ষা করবে সৌদি আরব–পাকিস্তান, যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

জনবিক্ষোভে নতুন নেপাল

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সংকটের মধ্যেও বসে আছে নতুন কেনা নয়টি ইঞ্জিন

সম্পর্কিত

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

বেঙ্গল কমার্শিয়াল ব্যাংকে চাকরি, ৫২ বছরেও আবেদনের সুযোগ

সিটি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ বগুড়ায়

সিটি ব্যাংকে ম্যানেজার পদে চাকরির সুযোগ, নিয়োগ বগুড়ায়

২২ হাজার টাকা বেতনে ৬০০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, আবেদন শুরু

২২ হাজার টাকা বেতনে ৬০০ কর্মী নেবে আবুল খায়ের, আবেদন শুরু

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি: পরীক্ষার হলে করণীয়

৪৭তম বিসিএস প্রিলিমিনারি: পরীক্ষার হলে করণীয়