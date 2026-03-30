কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

কর্মী নেবে ইস্টার্ন ব্যাংক, থাকছে না বয়সসীমা

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকটির ডাটা অ্যানালাইটিকস অ্যান্ড এআই বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২৯ মার্চ এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: হেড অব ডাটাবেজ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, (ডাটা অ্যানালাইটিকস অ্যান্ড এআই)।

পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর (সিএস/ডাটা সায়েন্স/সমমান)।

অন্যান্য যোগ্যতা: ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ডেটা সায়েন্স, ডেটা অ্যানালিটিক্স, মেশিন লার্নিংয়ে দক্ষতা।

অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১০ বছর।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে।

প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।

কর্মস্থল: ঢাকা।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।

সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৬ এপ্রিল, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

