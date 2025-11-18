Ajker Patrika
ব্যাংক

অগ্রণী ব্যাংক চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক 
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে উপমহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার একটি পদে একজনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার, (উপমহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদায়)।

পদ সংখ্যা: ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।

বয়সসীমা: ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৫৫ বছরে মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের জন্য এসএসসি/সমতুল্য পরীক্ষায় মূল সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (সাময়িক সার্টিফিকেট, এডমিট কার্ড, টেষ্টিমোনিয়াল বা এফিডেভিট এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না)।

চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (২ বছর)।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠানোর পাশাপাশি ই-মেইলেও আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদ; অভিজ্ঞতাসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘মহাব্যবস্থাপক, এইচআর প্ল্যানিং, ডিপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড অপারেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৯/ডি, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা’। ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠানোর পর সঙ্গে সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র স্ক্যান করে সফট কপি ঠিকানায় ই-মেইলে অবশ্যই পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

বিষয়:

চাকরির খবরচাকরিব্যাংক চাকরি
