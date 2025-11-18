অগ্রণী ব্যাংক চাকরির সুযোগ, ৫৫ বছরেও করা যাবে আবেদন

চাকরি ডেস্ক
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে উপমহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদার একটি পদে একজনকে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা ডাকযোগের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ সিকিউরিটি অফিসার, (উপমহাব্যবস্থাপক পদমর্যাদায়)।
পদ সংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সেনা বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর অথবা সমপদমর্যাদা সম্পন্ন সশস্ত্র বাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
বয়সসীমা: ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে বয়সসীমা সর্বোচ্চ ৫৫ বছরে মধ্যে হতে হবে। বয়স প্রমাণের জন্য এসএসসি/সমতুল্য পরীক্ষায় মূল সার্টিফিকেটের সত্যায়িত কপি (সাময়িক সার্টিফিকেট, এডমিট কার্ড, টেষ্টিমোনিয়াল বা এফিডেভিট এ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হবে না)।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক (২ বছর)।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে নির্ধারণ করা হবে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীদের সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠানোর পাশাপাশি ই-মেইলেও আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। আবেদনপত্রের সঙ্গে সব শিক্ষাগত যোগ্যতার সত্যায়িত সনদ; অভিজ্ঞতাসংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র ও সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট আকারের সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে।
আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা: ‘মহাব্যবস্থাপক, এইচআর প্ল্যানিং, ডিপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড অপারেশনস ডিভিশন, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, প্রধান কার্যালয়, ৯/ডি, দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা’। ডাকযোগে আবেদনপত্র পাঠানোর পর সঙ্গে সংযুক্ত আনুষঙ্গিক কাগজপত্র স্ক্যান করে সফট কপি ঠিকানায় ই-মেইলে অবশ্যই পাঠাতে হবে।
আবেদনের শেষ সময়: ৪ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। প্রতিষ্ঠানটিতে চুক্তিভিত্তিক প্রজেক্ট অফিসার পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৬ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: প্রজেক্ট অফিসার।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি/ স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: কম্পিউটারে এমএস অফিসে দক্ষতা (ওয়ার্ড, এক্সেল, পাওয়ারপয়েন্ট)।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ২ থেকে ৩ বছর।
চাকরির ধরন: চুক্তিভিত্তিক।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয় ধরনের প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: উল্লেখ নেই।
কর্মস্থল: বাগেরহাট, খুলনা।
বেতন: ৫০,০০০ টাকা (মাসিক) ।
সুযোগ–সুবিধা: প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুসারে বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৭ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠান মিনিস্টার হাই-টেক পার্ক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: এক্সিকিউটিভ/সিনিয়র এক্সিকিউটিভ।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: যেএমবিএ।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট কাজে সর্বনিম্ন ২ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী প্রভিডেন্ট ফান্ড, দুপুরের খাবার সুবিধা, প্রতি বছর ইনক্রিমেন্ট, ২টি উৎসব বোনাসের ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটিতে ‘হেড অব ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন’ পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ১৩ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: হেড অব ইনভেস্টমেন্ট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক/সমমান অথবা স্নাতকোত্তর।
অভিজ্ঞতা: সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
চাকরির ধরন: ফুল টাইম।
প্রার্থীর ধরন: আগ্রহী নারী ও পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
বয়সসীমা: উল্লেখ করা হয়নি।
কর্মস্থল: ঢাকা।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।
বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের রাজস্ব খাতভুক্ত ও অস্থায়ীভাবে রাজস্ব খাতে সৃজনকৃত বিভিন্ন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ২৯ প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন।
রোববার (১৬ নভেম্বর) মহাপরিচালক ড. মো. আব্দুল্লাহ ইউছুফ আখন্দ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো: সিস্টেম অ্যানালিস্ট, প্রোগ্রামার, অ্যাসিস্ট্যান্ট মেইনটেনেন্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রটোকল কর্মকর্তা এবং সহকারী এডিটর। এসব পদে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
গত ১৫ নভেম্বর সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে বিকাল ৩-৪টা পর্যন্ত এসব পদে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। নির্বাচিত প্রার্থীদের ব্যবহারিক/মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের ওয়েবসাইট এবং প্রার্থীর মোবাইলে এসএমএসের মাধ্যমে যথাসময়ে জানানো হবে।
