Ajker Patrika
> ইসলাম

সমুদ্র ও নৌশিল্পে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস

নাঈমুল হাসান তানযীম 
ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি
ছবি: কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তৈরি

জাহাজ নির্মাণ শিল্পে আরব মুসলিমরা পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করেছিল। জাহাজ নির্মাণ কারখানাকে তারা ‘দারুস সানাআ’ বলত। আরবদের বদৌলতেই আজ বিশ্ববাসী নৌশিল্পে এত উৎকর্ষ সাধন করতে সক্ষম হয়েছে।

আধুনিক রণপোত শিল্প আরবরাই পত্তন করেছিল। ইউরোপের অধিবাসীরা স্পেন, সিসিলি এবং আফ্রিকায় আরবদের কাছ থেকে এই বিদ্যা শিখেছিল।

আরবরাই সর্বপ্রথম নৌ দপ্তর প্রতিষ্ঠা করে। এই দপ্তরের নাম ছিলে ‘দিওয়ানুল উসতুল’। এই দপ্তরের অধীনে অনেক বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। তাঁরা রণতরির নতুন নতুন মডেল ও নকশা তৈরি করতেন।

মুসলমানরা তাদের সর্বপ্রথম ‘দারুস সানাআ’ প্রতিষ্ঠা করে হিজরি প্রথম শতাব্দীতে মিসরের ফুসতাত নামক স্থানে। আহমদ ইবনে তুলুন এই কারখানার উন্নতি বিধানে প্রাণান্ত চেষ্টা করেন। আখশেদি বংশের শাসকেরাও এর সবিশেষ উন্নতি সাধন করে। ফাতিমি শাসকেরা এটি ফুসতাত থেকে মাকাসে স্থানান্তর করে আরও শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তৃতি প্রদান করেন।

নদ-নদী ও সাগর-মহাসাগরেই ছিল তাঁদের প্রকৃত রাজস্ব। তাঁদের রণতরি যেমন দেশের প্রতিরক্ষাকাজে নিযুক্ত থাকত, তেমনি তাঁদের বাণিজ্যতরিগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের পণ্যসম্ভার বহন করে পাশ্চাত্য দেশসমূহে পৌঁছে দিত।

ফাতিমি আমলে দুই ধরনের জাহাজ নির্মিত হতো—

এক. যুদ্ধ জাহাজ: এগুলোকে উসতুল বলা হতো। এগুলো শুধু যুদ্ধের কাজেই ব্যবহৃত হতো।

ওজনে কম দিয়ে ধ্বংস হয়েছিল যে জাতিওজনে কম দিয়ে ধ্বংস হয়েছিল যে জাতি

দুই. তিজারতি জাহাজ: এগুলো দ্বারা শুধু এক দেশ থেকে আরেক দেশে পণ্যসামগ্রী আনা-নেওয়া করা হতো। এগুলোকে বলা হতো নিলি জাহাজ। নিলি জাহাজগুলো উসতুল থেকে আকারে ছোট হতো। এগুলো ছোট নদ-নদীতেও যাতায়াত করতে পারত।

দারুস সানাআতে ছোট-বড় অনেক রকম যুদ্ধজাহাজ তৈরি হতো। নামও ছিল বিভিন্ন। আকার-আকৃতি ও গঠন-প্রকৃতিও ছিল নানা রূপ। এগুলোর সমষ্টিকে উসতুল বলা হতো। এগুলোর নাম ছিল, শুনা, হারবাকা, তারবাদা, উশারিয়াত, শালান দিয়াত ও মিসতাহাত। একেকটার ছিল একেক রকম বৈশিষ্ট্য। আরবি জাহাজের আকার-আকৃতি গ্রিক ও রোমান জঙ্গি জাহাজের অনুরূপ ছিল। কারণ, আরবরা এই বিদ্যা গ্রিক ও রোমকদের কাছ থেকেই শিখেছিল।

ক্ষুধার্তের মুখে আহার দেওয়া অতি উত্তম কাজক্ষুধার্তের মুখে আহার দেওয়া অতি উত্তম কাজ

আরবদের যুদ্ধজাহাজে সাধারণত এসব রণসম্ভার মজুত থাকত—মিরাহ (লৌহবর্ম), খোদ (শিরস্ত্রাণ), ঢাল, নেজা, কামান, লৌহ জিঞ্জির ও মিনজানিক। মিনজানিক দ্বারা শত্রু জাহাজের ওপর প্রস্তর নিক্ষেপ করা হতো। এ ছাড়া জাহাজে থাকত যুদ্ধের প্রয়োজনীয় সব সরঞ্জামাদি। থাকত অধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা।

মুসলমানরা জাহাজ নির্মাণের নতুন নতুন কৌশল আবিষ্কার করেন। এসব কৌশল গ্রিক ও রোমানদের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। ইউরোপের লোকেরা মুসলমানদের কাছ থেকে এগুলো লুফে নেয়। পরে তারা এর আরও উন্নতি সাধন করে।

সূত্র: সোনালি যুগের মুসলিম নৌশক্তি (ই.ফা.বা.)

বিষয়:

ইতিহাসঐতিহ্যবাহীইসলামঐতিহ্য
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ফ্লোটিলা থেকে আটক ২২৩ জনকে ইউরোপে পাঠাবে ইসরায়েল, জাহাজগুলোর ভাগ্য অনিশ্চিত

গাজার জলসীমায় পৌঁছে গেছে ফ্লোটিলার এক জাহাজ, পথে আরও ২৩টি

বাংলাদেশ–নেপালে সহিংস আন্দোলন হলেও পরিবর্তন আসেনি, বিদেশি হস্তক্ষেপের সুযোগ তৈরি হয়েছে: আরএসএস প্রধান

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ৩৯ নৌযান আটক করেছে ইসরায়েল

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

২০২৫ সালে বসবাসের জন্য সেরা ৫ দেশ

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

ট্রাম্পের পরিকল্পনা: গাজায় কি শান্তি আসবে

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

খুলনার ৬ আসন: বিএনপির মনোনয়ন-দৌড়ে যাঁরা

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

কুয়েতে সশস্ত্র বাহিনীর অস্ত্র মেরামত করতেন, সেই পরিচয়পত্র দেখিয়ে উত্তরায় চাঁদাবাজি

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

পদ্মা অয়েল কোম্পানি: সিবিএ নেতার তিন কোটির গাড়ি-বাড়ি ও ব্যবসা

সম্পর্কিত

সমুদ্র ও নৌশিল্পে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস

সমুদ্র ও নৌশিল্পে মুসলমানদের গৌরবময় ইতিহাস

নবীজি (সা.)-এর চরিত্রে বিনয় ও মানবিকতার চার দৃষ্টান্ত

নবীজি (সা.)-এর চরিত্রে বিনয় ও মানবিকতার চার দৃষ্টান্ত

ক্ষুধার্তের মুখে আহার দেওয়া অতি উত্তম কাজ

ক্ষুধার্তের মুখে আহার দেওয়া অতি উত্তম কাজ

স্বামী-স্ত্রী: জান্নাতের পথে সহযাত্রী

স্বামী-স্ত্রী: জান্নাতের পথে সহযাত্রী