Ajker Patrika
> ইসলাম

জীবনের পথপ্রদর্শক পবিত্র কোরআন

কাউসার লাবীব
জীবনের পথপ্রদর্শক পবিত্র কোরআন

পবিত্র কোরআন—যে গ্রন্থের আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে মুমিন হৃদয়। দিশেহারা মানুষ পায় সঠিক পথের দিশা। এ গ্রন্থে রয়েছে উপদেশ গ্রহণে আগ্রহীদের জন্য অনন্য উপদেশ। আর যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় কোরআন থেকে, তাদের জন্য এতে বর্ণিত হয়েছে সতর্কবার্তা।

মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখানোর জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীদের কাছে কিতাব পাঠিয়েছেন। সেই ধারাবাহিকতায় ১৪০০ বছর আগে আরবের মরু প্রান্তরে মক্কার হেরা গুহায় প্রথম নেমে আসে কোরআনের ওহি। আল্লাহর বাণী নিয়ে আসেন হজরত জিবরাইল (আ.)। মহানবী (সা.)-এর বয়স তখন ৪০। তিনি ধ্যানে মগ্ন হেরা গুহার অন্ধকারে। ধ্যান ভাঙে ফেরেশতা জিবরাইল (আ.)-এর কথার আওয়াজে—‘ইকরা’ শব্দে। নাজিল হয় সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত।

এরপর দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজন অনুযায়ী অল্প অল্প করে প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয় এই মহাগ্রন্থ। এর মধ্যে নবুওয়াতের পর মহানবী (সা.) মক্কায় অবস্থানকালের ১৩ বছরে অবতীর্ণ হওয়া সুরাগুলো মাক্কি এবং মদিনায় অবস্থানকালের ১০ বছরে অবতীর্ণ সুরাগুলো মাদানি সুরা নামে পরিচিত। মাক্কি সুরাগুলোতে তাওহিদ, রিসালাত, পরকাল ও মৌলিক ইমানের আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে। আর মাদানি সুরাগুলোতে প্রাধান্য পেয়েছে রাষ্ট্র ও সমাজ পরিচালনার জন্য আইন ও বিধানের বর্ণনা।

পবিত্র কোরআনে রয়েছে মোট ১১৪টি সুরা—৯২টি মাক্কি ও ২২টি মাদানি। এ ছাড়া রয়েছে ৩০টি পারা এবং সাতটি মানজিল। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, পবিত্র কোরআন শুধু ভাব বা অর্থগত দিক থেকে নয়; বরং ভাষা ও শব্দগত দিক থেকেও আল্লাহর বাণী।

কোরআনুল কারিম নাজিলের মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার দিকে পথ দেখানো, যাতে তারা পৃথিবীতে কল্যাণময় জীবন লাভ করে এবং পরকালের চিরস্থায়ী শান্তির খোঁজ পায়। কোরআন আল্লাহ তাআলার দেওয়া চিরন্তন জীবনবিধান, যা প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদের হিদায়াতের পথ দেখায়।

বিষয়:

ইসলামপবিত্র কোরআনছাপা সংস্করণনৈতিকতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ফাইল বাসায় নিয়ে গায়েব করেন উপদেষ্টা— আসিফ মাহমুদের বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মেয়রের অভিযোগ

চীনা যুদ্ধবিমান থেকে এলএস-৬ বোমা ফেলে কেন নিজ দেশে ‘হত্যাযজ্ঞ’ চালাল পাকিস্তান

ফিলিস্তিনকে আজই রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দেবে আরও ৬ দেশ, বিরোধিতা ইসরায়েল–যুক্তরাষ্ট্রের

ধর্ষণের শিকার শিশুর স্বজনকে মারতে উদ্যত হওয়া সেই চিকিৎসক বরখাস্ত

ভবদহের দুঃখ ঘোচাতে আসছে সেনাবাহিনী, খনন করবে ৫ নদ-নদীর ৮১.৫ কিমি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

গাইবান্ধায় কারাবন্দী সাবেক চেয়ারম্যানের মৃত্যু

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

ভারতীয় দর্শকদের বিমান ধসের ইঙ্গিত দিয়ে পাকিস্তানি ক্রিকেটারের নতুন বিতর্ক

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

তৌকীর-বিপাশা বিদেশে স্থায়ী হয়েছেন যে কারণে

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

রাষ্ট্রদূত হলেন দুই সেনা কর্মকর্তা

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

ভারতের আসল শত্রু কে, জানিয়ে দিলেন মোদি

সম্পর্কিত

জীবনের পথপ্রদর্শক পবিত্র কোরআন

জীবনের পথপ্রদর্শক পবিত্র কোরআন

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫

যেভাবে সমাজে বৈষম্যহীন বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করেন রাসুল (সা.)

যেভাবে সমাজে বৈষম্যহীন বিচারব্যবস্থা নিশ্চিত করেন রাসুল (সা.)

মুমিনের মুখের ভাষা শান্তির প্রতিচ্ছবি

মুমিনের মুখের ভাষা শান্তির প্রতিচ্ছবি