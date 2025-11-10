Ajker Patrika
ইসলাম

কোরআনের আলোকে মুমিনের ১০ গুণাবলি

মুহাম্মদ হেদায়ত উল্লাহ
পবিত্র কোরআন। ছবি: সংগৃহীত
পবিত্র কোরআন। ছবি: সংগৃহীত

ইসলাম এমন একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা, যা মানুষকে ন্যায়, সত্য, শান্তি ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে ইমান—আল্লাহ, তাঁর রাসুল (সা.), কোরআন ও পরকাল সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাস। যে ব্যক্তি ইমানকে অন্তরে ধারণ করে, মুখে প্রকাশ করে এবং কর্মে প্রতিফলিত করে, তিনিই প্রকৃত মুমিন।

কোরআনুল কারিমে মুমিনদের গুণাবলি এমনভাবে বর্ণিত হয়েছে, যা মানবজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও আত্মশুদ্ধির দিশা দেয়। এর মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে সুরা মুমিনুনে, যেখানে সফল মুমিনদের সাতটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরা মুমিনুনে সফল মুমিনের ছয়টি বৈশিষ্ট্য

আল্লাহ তাআলা সুরা মুমিনুনে বলেন‚ ‘নিশ্চয়ই সফলকাম হয়েছে মুমিনগণ...’ (সুরা মুমিনুন: ১)। এরপর তিনি তাদের ছয়টি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন—

  • ১. নামাজে বিনয়ী হওয়া: ‘যারা বিনয়-নম্র নিজেদের নামাজে।’ (আয়াত: ২)
  • ২. অনর্থক কাজ থেকে দূরে থাকা: ‘যারা অসার ক্রিয়াকলাপ হতে বিরত থাকে।’ (আয়াত: ৩)
  • ৩. জাকাত আদায় করা: ‘যারা জাকাতদানে সক্রিয়।’ (আয়াত: ৪)
  • ৪. লজ্জাস্থানের হেফাজত করা: ‘যারা নিজেদের যৌন অঙ্গকে সংযত রাখে।’ (আয়াত: ৫)
  • ৫. আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা: ‘এবং যারা নিজেদের আমানত ও অঙ্গীকার রক্ষা করে।’ (আয়াত: ৮)
  • ৬. নামাজের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া: ‘যারা নিজেদের নামাজের প্রতি যত্নবান।’ (আয়াত: ৯)

এই ছয়টি বৈশিষ্ট্য অর্জনকারী মুমিনদের সম্পর্কে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, ‘তারাই উত্তরাধিকারী, যারা উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফিরদাউসের; তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।’ (সুরা মুমিনুন: ১০ ও ১১)

এগুলোই হলো সেই পথ, যা মুমিনকে আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান করে এবং জান্নাতের উত্তরাধিকারী বানায়।

মুমিনের আরও কিছু মৌলিক গুণাবলি কোরআনের আলোকে

কোরআনে আরও বহু স্থানে মুমিনদের গুণাবলি বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমন—

  • ১. আল্লাহর প্রতি নির্ভেজাল বিশ্বাস ও তাওয়াক্কুল: ‘মুমিন তো তারাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহকে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের ইমান বৃদ্ধি করে আর তারা তাদের প্রতিপালকের ওপরই নির্ভর করে।’ (আল আনফাল: ২)
  • ২. দানশীলতা: ‘তারা আল্লাহর ভালোবাসায় অভাবগ্রস্ত, এতিম ও বন্দীদের খাদ্য দান করে।’ (সুরা দাহর: ৮)। মুমিন সমাজে দয়া, সহমর্মিতা ও ন্যায়ের আলোক ছড়িয়ে দেয়।
  • ৩. ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা: ‘ধৈর্যশীলদের প্রতিদান সীমাহীনভাবে প্রদান করা হবে।’ (সুরা জুমার: ১০)। বিপদে ধৈর্য, প্রাপ্তিতে কৃতজ্ঞতা—এটাই মুমিনের চরিত্রের সৌন্দর্য।
  • ৪. নম্রতা ও নৈতিকতা: ‘রহমানের বান্দা তারা, যারা ভূমিতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং অজ্ঞ লোক যখন তাদের লক্ষ্য করে (অজ্ঞতাসুলভ) কথা বলে, তখন তারা শান্তিপূর্ণ কথা বলে।’ (সুরা ফুরকান: ৬৩)। অহংকার, গর্ব ও উদ্ধততা মুমিনের চরিত্রে নেই; বরং তার আচরণে প্রকাশ পায় বিনয় ও মমতা।

কোরআনের আলোকে মুমিনের গুণাবলি কেবল আধ্যাত্মিক দিকনির্দেশনা নয়; এটি এক সম্পূর্ণ জীবনপথের নির্দেশিকা। মুমিনের ইমান, নামাজ, তাকওয়া, দানশীলতা ও নৈতিকতা একত্রে গড়ে তোলে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ।

যারা কোরআনের বর্ণিত এই গুণাবলি অর্জনে সচেষ্ট হয়, তারাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, সমাজের শান্তির দূত এবং আখিরাতে জান্নাতুল ফিরদাউসের উত্তরাধিকারী।

‘নিশ্চয়ই সফল হয়েছে সেই মুমিনরা...।’ এই আয়াত শুধু ঘোষণা নয়—এটি প্রতিটি বিশ্বাসীর জন্য প্রেরণার উৎস, যা আমাদের আহ্বান জানায় এক উত্তম, ন্যায়নিষ্ঠ ও আলোকিত জীবনের পথে।

লেখক: প্রভাষক, ইসলামিক স্টাডিজ, দশমিনা ইসলামিয়া কামিল এম এ মাদ্রাসা, পটুয়াখালী

বিষয়:

মুসলিমইসলামপবিত্র কোরআন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

রাজধানীতে গুলিতে নিহত মামুন শীর্ষ সন্ত্রাসী ইমনের প্রধান সহযোগী

আসিফ ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি ফুটবলারদের

দিনদুপুরে রাজধানীতে হাসপাতালের সামনে এক ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা

উপদেষ্টা ফরিদা আখতারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ

আজকের রাশিফল: প্রপোজের জন্য বিপজ্জনক দিন, গ্রহরা একগুঁয়েমিটা ছাড়তে বলছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আসিফ ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি ফুটবলারদের

আসিফ ক্ষমা না চাইলে অ্যাকশনে যাওয়ার হুমকি ফুটবলারদের

দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে তুলতে বাধা, নিজের ঘরেই আগুন দিলেন যুবক

দ্বিতীয় স্ত্রীকে ঘরে তুলতে বাধা, নিজের ঘরেই আগুন দিলেন যুবক

কম্পিউটার চালু হতে যে সময় লাগে তার বেতন দাবি করে কয়েক শ কর্মীর মামলা

কম্পিউটার চালু হতে যে সময় লাগে তার বেতন দাবি করে কয়েক শ কর্মীর মামলা

প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়ে রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্যে প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা

প্রধান উপদেষ্টাকে নিয়ে রাজনাথ সিংয়ের মন্তব্যে প্রতিবাদ জানিয়েছে ঢাকা

ভোরে রাজধানীর বাড্ডা ও শাহজাদপুরে দুটি বাসে আগুন

ভোরে রাজধানীর বাড্ডা ও শাহজাদপুরে দুটি বাসে আগুন