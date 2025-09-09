কোরআনের ভাষ্যমতে যারা প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত

আবরার নাঈম
দুটি জিনিসের কারণে মানুষ আল্লাহবিমুখ হয়। ভুলে যায় তার স্রষ্টাকে এবং তাঁর দেওয়া দৈনন্দিন পালনীয় আদেশ-নিষেধ। এক. ধনসম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্য। দুই. নিজ সন্তান। মূলত এ দুটি জিনিসই মানুষের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।’ (সুরা তাগাবুন: ১৫)
ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি নিঃসন্দেহে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত। কিন্তু যদি এ নিয়ামত মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল রাখে, আল্লাহর নির্দেশিত বিধিমালা পালনে বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে সেটা নিয়ামত নয় বরং তার ক্ষতি ও পরকাল ধ্বংসের মাধ্যমমাত্র। এখন প্রশ্ন জাগে, নিয়ামত আবার পরকাল ধ্বংসের মাধ্যম হয় কীভাবে?
প্রথমত, ধনসম্পদ উপার্জনের পেছনে এমনভাবে লেগে যাওয়া—দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে ধীরস্থিরভাবে আদায়েরও সময় মেলে না। নফল ইবাদত; যেমন মাসনুন দোয়া, তাসবিহ-তাহলিল, কিংবা কোরআন তিলাওয়াত তো দূরের কথা!
দ্বিতীয়ত, সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। তবে তাদের পড়াশোনা, পোশাক-পরিচ্ছদ আর খানাপিনার নানা শখ-আহ্লাদ পূরণ করতে গিয়ে দ্বীন পালনে উদাসীনতা বা গাফিলতি কখনোই কাম্য নয়। বরং তা সব সময় অগ্রাহ্য ও বর্জনীয়। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ইমানদারগণ, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না করে। যারা তা করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সুরা মুনাফিকুন: ৯)
অর্থাৎ যারা সার্বক্ষণিক দুনিয়া অর্জনের চেষ্টায় রত। সন্তানের সঙ্গে খেলাধুলা আর তার সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সদা পেরেশান। নিজের পরকালীন জীবন নিয়ে যাদের নেই বিন্দুমাত্র ভাবনা, তারাই তো প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।
দুটি জিনিসের কারণে মানুষ আল্লাহবিমুখ হয়। ভুলে যায় তার স্রষ্টাকে এবং তাঁর দেওয়া দৈনন্দিন পালনীয় আদেশ-নিষেধ। এক. ধনসম্পদের আধিক্য ও প্রাচুর্য। দুই. নিজ সন্তান। মূলত এ দুটি জিনিসই মানুষের জন্য পরীক্ষার বস্তু। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন, ‘তোমাদের ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।’ (সুরা তাগাবুন: ১৫)
ধনসম্পদ এবং সন্তানসন্ততি নিঃসন্দেহে আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামত। কিন্তু যদি এ নিয়ামত মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল রাখে, আল্লাহর নির্দেশিত বিধিমালা পালনে বিঘ্ন ঘটায়, তাহলে সেটা নিয়ামত নয় বরং তার ক্ষতি ও পরকাল ধ্বংসের মাধ্যমমাত্র। এখন প্রশ্ন জাগে, নিয়ামত আবার পরকাল ধ্বংসের মাধ্যম হয় কীভাবে?
প্রথমত, ধনসম্পদ উপার্জনের পেছনে এমনভাবে লেগে যাওয়া—দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ যথাসময়ে ধীরস্থিরভাবে আদায়েরও সময় মেলে না। নফল ইবাদত; যেমন মাসনুন দোয়া, তাসবিহ-তাহলিল, কিংবা কোরআন তিলাওয়াত তো দূরের কথা!
দ্বিতীয়ত, সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়া পিতামাতার কর্তব্য। তবে তাদের পড়াশোনা, পোশাক-পরিচ্ছদ আর খানাপিনার নানা শখ-আহ্লাদ পূরণ করতে গিয়ে দ্বীন পালনে উদাসীনতা বা গাফিলতি কখনোই কাম্য নয়। বরং তা সব সময় অগ্রাহ্য ও বর্জনীয়। এ কথা স্মরণ করিয়ে দিতেই আল্লাহ তাআলা বলেন, ‘হে ইমানদারগণ, তোমাদের সম্পদ এবং সন্তান যেন তোমাদের আল্লাহর স্মরণ থেকে বিরত না করে। যারা তা করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত।’ (সুরা মুনাফিকুন: ৯)
অর্থাৎ যারা সার্বক্ষণিক দুনিয়া অর্জনের চেষ্টায় রত। সন্তানের সঙ্গে খেলাধুলা আর তার সুন্দর ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সদা পেরেশান। নিজের পরকালীন জীবন নিয়ে যাদের নেই বিন্দুমাত্র ভাবনা, তারাই তো প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত।
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১৫ ঘণ্টা আগে
মানবজীবনে সুখ-দুঃখ, প্রাচুর্য ও অভাব—সবই আল্লাহর পরীক্ষা। কখনো আল্লাহ তাআলা ধনসম্পদ ও নিয়ামতের প্রাচুর্য দান করেন, আবার কখনো অভাব-অনটন ও সংকটে মানুষকে পরীক্ষা করেন। দুর্বল ইমানদার মানুষ বিপদে ধৈর্যহারা হয়ে পড়ে, কিন্তু মুমিনেরা প্রতিটি অবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা করে এবং তাঁরই কাছে মুক্তি প্রার্থনা করে।১৮ ঘণ্টা আগে
গায়ের রং ছিল উজ্জ্বল, চমৎকার ও ঝকঝকে। যেন গোলাপি ও বাদামের রং মিশ্রিত। শরীরের ঘাম যেন স্বচ্ছ স্ফটিক। তা থেকে মেশকের ন্যায় সুঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ত। বুক হতে নাভি পর্যন্ত পশমের একটা সরু রেখা প্রলম্বিত। পায়ের গোড়ালি স্বল্প মাংসল। হাঁটলে মনে হতো কোনো উঁচু স্থান হতে নিচে অবতরণ করছেন।২০ ঘণ্টা আগে
পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা রাসুল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।’ (সুরা কলম: ৪)। অন্য আয়াতে রাসুল (সা.)-এর আদর্শই সবার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ অভিহিত করে বলেন, ‘আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।’১ দিন আগে