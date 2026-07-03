খেলাধুলায় ইসলামের উৎসাহ ও নীতিমালা

ইসলাম মানুষের জীবনের প্রতিটি অনুষঙ্গের বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা দেয়। এখানে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার প্রতিও সমান গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। খেলাধুলাকে শরীরচর্চা, সুস্থ মনন ও প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতির এক গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ হিসেবে বিবেচনা করে ইসলাম। জীবনের মহৎ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলাম নির্দিষ্ট কিছু শর্তসাপেক্ষে খেলাধুলার অনুমতি দিয়েছে।
খেলাধুলা মানুষের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য অপরিহার্য। ইসলামের দৃষ্টিতে এর প্রধান উদ্দেশ্য ও সুফলগুলো হলো:
১. শারীরিক সুস্থতা অর্জন: একজন মুমিনের সুস্থ ও সবল দেহ থাকা বাঞ্ছনীয়। কারণ, দুর্বল দেহের চেয়ে শক্তিশালী ও সুস্থ দেহ আল্লাহর কাছে অধিক প্রিয়। খেলাধুলা শরীরকে কর্মক্ষম রাখে এবং রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়।
২. রণ-কৌশলের প্রশিক্ষণ: ইসলামের প্রাথমিক যুগে তির নিক্ষেপ, ঘোড়দৌড় ও বর্শা চালনার মতো খেলাগুলো ছিল যুদ্ধের পরোক্ষ প্রস্তুতি। এর মাধ্যমে মুসলিমরা প্রতিরক্ষার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতেন। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, ‘আর তোমরা তাদের (শত্রুদের) মোকাবিলার জন্য সাধ্যমতো শক্তি ও অশ্ব প্রস্তুত করো।’ (সুরা আনফাল: ৬০)
৩. প্রফুল্লতা ও সজীবতা: সুস্থ বিনোদন মানুষের মনকে আনন্দিত ও সতেজ করে তোলে। এতে কর্মস্পৃহা বৃদ্ধি পায় এবং মানসিক অবসাদ দূর হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ‘তোমরা মাঝে মাঝে হৃদয়কে বিশ্রাম ও আরাম দাও।’ (সুনানে আবু দাউদ)
এই মূলনীতিগুলো কেবল খেলার ক্ষেত্রেই নয়, বরং খেলা দেখা বা কোনো দলকে সমর্থন করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। যেখানে অশ্লীলতা, সময়ের অপচয়, ফরজ ইবাদতে অবহেলা এবং অর্থের অপচয় জড়িত থাকে, তা দেখা বা সমর্থন করা থেকে একজন সচেতন মুমিনের বিরত থাকা আবশ্যক।
ইসলামের আমলসমূহ প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত—আল্লাহর হক ও বান্দার হক। ইসলামের ফরজ ও হারাম বিষয়গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, অল্প কিছু আমল কেবল আল্লাহর হকের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; আর সিংহভাগ বিষয়ই মানুষের অধিকার বা হকের সঙ্গে জড়িত। ইসলাম মানুষের সামগ্রিক মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিত করতে...৩৩ মিনিট আগে
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