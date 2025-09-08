Ajker Patrika
> ইসলাম

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীচর্চার প্রয়োজনীয়তা

ইসলাম ডেস্ক 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীচর্চার প্রয়োজনীয়তা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তাআলা রাসুল (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, ‘নিশ্চয়ই আপনি সুমহান চরিত্রের ওপর প্রতিষ্ঠিত।’ (সুরা কলম: ৪)। অন্য আয়াতে রাসুল (সা.)-এর আদর্শই সবার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ অভিহিত করে বলেন, ‘আল্লাহর রাসুলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ।’ (সুরা আহজাব: ২১)

অর্থাৎ, মানুষের জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক সব বিষয়ে মহান আল্লাহর নির্দেশনা কী, রাসুল (সা.) নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে তা দেখিয়ে দিয়েছেন। মানুষ কীভাবে আল্লাহর ইবাদত করবে এবং পরিবারের সদস্য, আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশী, সহকর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে তার নৈতিক আচরণ কেমন হবে, তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা অহির ভিত্তিতে একটি ন্যায়পূর্ণ ও বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের মানুষের সামনে এক উন্নত সমাজব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরেছেন।

একটি সুসংহত বাহিনীর মাধ্যমে পৃথিবীতে অরাজকতা সৃষ্টিকারী অত্যাচারী গোষ্ঠীগুলোকে দমন করার বুদ্ধিবৃত্তিক ও শান্তিপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। জীবনের হাজারো দুঃখ-যাতনা, বাধা-প্রতিবন্ধকতা ও জুলুম-নির্যাতন জয় করে কীভাবে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, সত্যের ওপর অবিচল থাকতে হয়—নিজের ৬৩ বছরের সংগ্রামী জীবনে তা হাতে-কলমে শিখিয়ে গেছেন। তাই তো পবিত্র কোরআনে তাঁকে বলা হয়েছে ‘গোটা বিশ্ববাসীর জন্য রহমত।’ (সুরা আম্বিয়া: ১০৭)

তাই মানুষ তাঁর জীবনের সব ক্ষেত্রে শুদ্ধতা ও নৈতিকতা অনুশীলন করতে চাইলে, নিজেকে মহান আল্লাহর নির্দেশনা অনুসারে সাজাতে চাইলে রাসুল (সা.)-এর জীবনাদর্শ অনুসরণ করার বিকল্প নেই। এখানেই মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সিরাত তথা জীবনবৃত্তান্ত চর্চা করার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

মুসলমানদের জন্য আরেকটি দৃষ্টিকোণ থেকেও রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীচর্চা গুরুত্বপূর্ণ। তা হচ্ছে, মহানবী (সা.)-এর প্রতি ভালোবাসা ছাড়া ইমান পরিপূর্ণতা পায় না। (সহিহ্ বুখারি ও সহিহ্ মুসলিম)। যদি কেউ রাসুলের জীবনবৃত্তান্ত না পড়ে, তাহলে তার অন্তরে তাঁর প্রতি প্রকৃত ভালোবাসা আসবে কীভাবে? ফলে পৃথিবীর অসংখ্য ভাষায় তাঁর জীবনীগ্রন্থ রচিত হয়েছে। অসংখ্য মানুষ তাঁর জীবনীচর্চার মাধ্যমে নিজের জীবনের আলো ফিরিয়ে আনছে। আমরা যদি জীবন আলোকিত করতে চাই—সিরাতুন্নবী (সা.) চর্চার বিকল্প নেই।

বিষয়:

ইসলামপবিত্র কোরআনছাপা সংস্করণনৈতিকতা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

বেতন চাইলে গৃহকর্মীদের পিস্তল দেখান সাবেক অতিরিক্ত আইজিপি শামসুদ্দোহা, ৯৯৯-এ কল পেয়ে গ্রেপ্তার

চন্দ্রগ্রহণ চলছে, ব্লাড মুন দেখা যাবে রাত সাড়ে ১১টায়

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

‘বিএনপি একটা ফ্যাসিস্ট দল’, পরে দুঃখ প্রকাশ জেলা বিএনপি নেতার

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

আহমেদ শরীফ বললেন, দেশে থাকলে ভিক্ষা করে খেতে হতো

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

ভারতে শেখ হাসিনার পরিণতি নিয়ে ট্রাইব্যুনালের প্রসিকিউশনের তদন্ত সংস্থাকে যা বলেছেন বদরুদ্দীন উমর

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

শেখ হাসিনার শত্রু ছিলাম, তাঁকে বের করেছি, তাঁর ভাগনির চাকরি খেয়েছি: ববি হাজ্জাজ

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

তৃতীয় টার্মিনালের গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং: বিমানের সঙ্গে থাকবে বিদেশি কোম্পানি

সম্পর্কিত

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীচর্চার প্রয়োজনীয়তা

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর জীবনীচর্চার প্রয়োজনীয়তা

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

চন্দ্রগ্রহণের সময় মুমিনের করণীয় আমল

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫

আজকের নামাজের সময়সূচি: ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫