আমলে সালেহ—ইহকাল ও পরকালের সফলতার সূত্র

ইসলাম ডেস্ক
‘আমলে সালেহ’ একটি বহুল ব্যবহৃত ইসলামি পরিভাষা, যার আভিধানিক অর্থ হলো উত্তম কাজ বা সৎকর্ম। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমলে সালেহ বলতে সেসব সৎকর্মকে বোঝানো হয়—যা মহান আল্লাহ তাআলার দেখানো পথে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পন্ন করা হয়।
আমলে সালেহ কেবল ইবাদত-বন্দেগির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানবজীবনের প্রতিটি ভালো কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমেই একজন মুমিন তার জীবনে পবিত্রতা আনে এবং পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করে।
পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ‘আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।’ (সুরা মুহাম্মদ: ২)
আমলে সালেহ কী কী?
‘আমলে সালেহ’-এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। নিচে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:
আমলে সালেহের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য
আমলে সালেহের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘আর যারা ইমান আনে আর সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম আমলের প্রতিদান দেব যা তারা করত।’ (সুরা আনকাবুত: ৭)
সুতরাং, আমলকে সালেহ বা উত্তম করতে হলে ইবাদতের পাশাপাশি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কারণ, এই সৎকর্মই আখিরাতে আমাদের মুক্তির একমাত্র পুঁজি।
লেখক: আলমগীর কবির, প্রাবন্ধিক।
‘আমলে সালেহ’ একটি বহুল ব্যবহৃত ইসলামি পরিভাষা, যার আভিধানিক অর্থ হলো উত্তম কাজ বা সৎকর্ম। ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে, আমলে সালেহ বলতে সেসব সৎকর্মকে বোঝানো হয়—যা মহান আল্লাহ তাআলার দেখানো পথে, তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এবং বিশুদ্ধ নিয়তে সম্পন্ন করা হয়।
আমলে সালেহ কেবল ইবাদত-বন্দেগির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি মানবজীবনের প্রতিটি ভালো কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে। এর মাধ্যমেই একজন মুমিন তার জীবনে পবিত্রতা আনে এবং পরকালীন মুক্তির পথ সুগম করে।
পবিত্র কোরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা ঘোষণা করেন, ‘আর যারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে মুহাম্মদের প্রতি অবতীর্ণ সত্যে বিশ্বাস করে, আল্লাহ তাদের মন্দ কর্মসমূহ মার্জনা করেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করে দেন।’ (সুরা মুহাম্মদ: ২)
আমলে সালেহ কী কী?
‘আমলে সালেহ’-এর পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। নিচে এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরা হলো:
আমলে সালেহের গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য
আমলে সালেহের গুরুত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, ‘আর যারা ইমান আনে আর সৎকর্ম করে, অবশ্যই আমি তাদের থেকে তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব এবং আমি অবশ্যই তাদের সেই উত্তম আমলের প্রতিদান দেব যা তারা করত।’ (সুরা আনকাবুত: ৭)
সুতরাং, আমলকে সালেহ বা উত্তম করতে হলে ইবাদতের পাশাপাশি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মানবিক মূল্যবোধের প্রতিফলন ঘটাতে হবে। কারণ, এই সৎকর্মই আখিরাতে আমাদের মুক্তির একমাত্র পুঁজি।
লেখক: আলমগীর কবির, প্রাবন্ধিক।
মানবজীবনে আত্মীয়তার সম্পর্ক এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক বন্ধন। পরিবার ও আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সদ্ব্যবহার সমাজের ভিত্তি দৃঢ় করে এবং মানবতার সর্বোচ্চ সৌন্দর্য প্রকাশ করে। বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত হজরত মুহাম্মদ (সা.) ছিলেন আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষায় এক সর্বোত্তম আদর্শ।৪ ঘণ্টা আগে
প্রতিবছর ১৩ অক্টোবর পালিত হয় আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস, যার মূল লক্ষ্য হলো দুর্যোগের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং বিপদ মোকাবিলায় প্রস্তুতি নিতে মানুষকে উৎসাহিত করা। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় বা ভূমিকম্পের মতো যেকোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় মানবজীবনে গুরুতর প্রভাব ফেলে।১২ ঘণ্টা আগে
নামাজ আমাদের জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি যেমন আমাদের দৈহিক পবিত্রতা নিশ্চিত করে, তেমনই আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। আজকের এই নামাজের সময়সূচি আমাদের মনে করিয়ে দেয়—জীবনের ব্যস্ততা যতই থাকুক না কেন, আল্লাহর জন্য সময় বের করা আমাদের প্রধান দায়িত্ব।১৮ ঘণ্টা আগে
কোমলতা ও নম্রতা মানুষের অনন্য গুণ। মুমিনের মাঝে এ গুণ থাকা আবশ্যক ও অপরিহার্য। এ গুণের কারণে মানুষ অন্যের কাছে প্রশংসনীয় হয়। কোমল স্বভাবের মানুষ সবার কাছে প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন।২ দিন আগে