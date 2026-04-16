চুক্তিতে রাজি না হলে আমরা আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত: হেগসেথ

চুক্তিতে রাজি না হলে আমরা আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত: হেগসেথ
পেন্টাগনে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। ছবি: এএফপি

ইরান যদি প্রস্তাবিত চুক্তিতে রাজি না হয়, তবে মার্কিন বাহিনী আবারও দেশটিতে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। আজ পেন্টাগনে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

হেগসেথ জানিয়েছেন, ইরানকে চুক্তিতে বাধ্য করতে হরমুজ প্রণালিসহ সমুদ্রপথে মার্কিন নৌ-অবরোধ অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, ‘যত দিন প্রয়োজন হবে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর এই নৌ-অবরোধ বজায় রাখবে।’ মূলত ইরানের অর্থনৈতিক ও সামরিক সরবরাহ পথ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখাই ওয়াশিংটনের বর্তমান লক্ষ্য।

ইরানের অভ্যন্তরীণ সামরিক গতিবিধির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় নজরদারি রয়েছে দাবি করে হেগসেথ বলেন, ইরান বর্তমানে তাদের কোন কোন সামরিক সরঞ্জাম ও সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে বা সরিয়ে ফেলছে, তার সব তথ্যই ওয়াশিংটনের কাছে রয়েছে। তেহরানের উদ্দেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করছি।’

হরমুজ প্রণালিতে নৌ-যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে হেগসেথ একটি চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। তাঁর মতে, ইরান এখন আর কোনো কার্যকর নৌ-বাহিনীর মালিক নয়, যার ফলে ওই অঞ্চলের সমুদ্রপথ এখন সম্পূর্ণভাবে মার্কিন নৌ-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি দাবি করেন, ইরানের নৌ-শক্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এখন পুরো ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে যুক্তরাষ্ট্র।

ধারণা করা হচ্ছে, হেগসেথের এই বক্তব্য ইরানের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করার একটি কৌশল। একদিকে আলোচনার টেবিল খোলা রাখা, অন্যদিকে সামরিক ও নৌ-অবরোধের মাধ্যমে ইরানকে কোণঠাসা করাই এখন পেন্টাগনের মূল রণকৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পাঠকের আগ্রহ

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

স্থানীয় নির্বাচন: বড় দলের ‘বঞ্চিতদের’ ভেড়াতে চায় এনসিপি

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

মিরপুরের ১০ নারীকে যাত্রাবাড়ী এনে ধর্ষণ-ব্ল্যাকমেল করেন রাব্বি, বিয়েও করেন একই কায়দায়

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

সিঙ্গাপুর থেকে মালয়েশিয়ায় নেওয়া হলো মির্জা আব্বাসকে

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীর ছদ্মবেশে যুক্তরাজ্যে মিথ্যা আশ্রয় প্রার্থনার বাজার উন্মোচন বিবিসির

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

শাপলা চত্বর-কাণ্ডে আসামি হচ্ছেন চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন

চুক্তিতে রাজি না হলে আমরা আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত: হেগসেথ

চুক্তিতে রাজি না হলে আমরা আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত: হেগসেথ

কোনো সরকার পছন্দ না হলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত প্রথমে আলোচনায় বসা: রাশিয়া

কোনো সরকার পছন্দ না হলে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত প্রথমে আলোচনায় বসা: রাশিয়া

নেতানিয়াহু-লেবাননের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপ আজ, বৈরুত জানে না কিছুই

নেতানিয়াহু-লেবাননের প্রেসিডেন্টের ফোনালাপ আজ, বৈরুত জানে না কিছুই

‘কিমোনো’ ফেরত দিতে দেরি, জাপানে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ভারতীয় পরিবার

‘কিমোনো’ ফেরত দিতে দেরি, জাপানে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখে ভারতীয় পরিবার