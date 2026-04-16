চুক্তিতে রাজি না হলে আমরা আবার যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত: হেগসেথ

ইরান যদি প্রস্তাবিত চুক্তিতে রাজি না হয়, তবে মার্কিন বাহিনী আবারও দেশটিতে সরাসরি যুদ্ধ শুরু করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। আজ পেন্টাগনে গণমাধ্যমের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।
হেগসেথ জানিয়েছেন, ইরানকে চুক্তিতে বাধ্য করতে হরমুজ প্রণালিসহ সমুদ্রপথে মার্কিন নৌ-অবরোধ অব্যাহত থাকবে। তিনি বলেন, ‘যত দিন প্রয়োজন হবে, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর এই নৌ-অবরোধ বজায় রাখবে।’ মূলত ইরানের অর্থনৈতিক ও সামরিক সরবরাহ পথ পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন রাখাই ওয়াশিংটনের বর্তমান লক্ষ্য।
ইরানের অভ্যন্তরীণ সামরিক গতিবিধির ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিবিড় নজরদারি রয়েছে দাবি করে হেগসেথ বলেন, ইরান বর্তমানে তাদের কোন কোন সামরিক সরঞ্জাম ও সম্পদ সরিয়ে নিচ্ছে বা সরিয়ে ফেলছে, তার সব তথ্যই ওয়াশিংটনের কাছে রয়েছে। তেহরানের উদ্দেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা তোমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ পর্যবেক্ষণ করছি।’
হরমুজ প্রণালিতে নৌ-যান চলাচল নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে হেগসেথ একটি চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন। তাঁর মতে, ইরান এখন আর কোনো কার্যকর নৌ-বাহিনীর মালিক নয়, যার ফলে ওই অঞ্চলের সমুদ্রপথ এখন সম্পূর্ণভাবে মার্কিন নৌ-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি দাবি করেন, ইরানের নৌ-শক্তি ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এখন পুরো ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করছে যুক্তরাষ্ট্র।
ধারণা করা হচ্ছে, হেগসেথের এই বক্তব্য ইরানের ওপর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করার একটি কৌশল। একদিকে আলোচনার টেবিল খোলা রাখা, অন্যদিকে সামরিক ও নৌ-অবরোধের মাধ্যমে ইরানকে কোণঠাসা করাই এখন পেন্টাগনের মূল রণকৌশল হয়ে দাঁড়িয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো দেশের সরকারকে ‘অপছন্দ’ করে, তবে শুরুতেই তাদের সঙ্গে ‘সংলাপে বসা’ উচিত বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ। ওয়াশিংটনের একপক্ষীয় নীতির সমালোচনা করে তিনি এই পরামর্শ দেন।৪১ মিনিট আগে
দীর্ঘ কয়েক দশকের বিচ্ছিন্নতার পর ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু আজ লেবাননের প্রেসিডেন্ট জোসেফ আউনের সঙ্গে কথা বলবেন বলে দাবি করেছে ইসরায়েল। তবে লেবানিজ কর্তৃপক্ষের দাবি, তারা এ ধরনের কোনো আলোচনার বিষয়ে জানে না।১ ঘণ্টা আগে
পরিবার নিয়ে জাপানে ঘুরতে গিয়েছিলেন ভারতের মুম্বাইয়ের কনটেন্ট ক্রিয়েটর আশিকা জৈন। সেখানে গিয়ে পরেছিলেন জাপানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক কিমোনো। পোশাক ভাড়া নিয়ে ঘুরে-ছবি তুলে ফেরত দিতে দেরি। আর তাতেই বিপাকে পড়তে হলো আশিকাকে। এমনকি পুলিশের মুখোমুখি হতে হয়েছিল তাঁকে।২ ঘণ্টা আগে
তেহরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার আলোচনায় ‘বড় ধরনের অগ্রগতি’ ঘটেছে বলে আশা প্রকাশ করেছেন পাকিস্তানি কর্মকর্তারা। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্র এই তথ্য জানিয়েছে। কয়েক হাজার মানুষের প্রাণহানি ঘটানো যুদ্ধ বন্ধে ইসলামাবাদ কূটনৈতিক তৎপরতা আরও৩ ঘণ্টা আগে