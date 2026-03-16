মোজতবা খামেনি জীবিত কি না জানা নেই: ট্রাম্প

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
মোজতবা খামেনি জীবিত কি না জানা নেই: ট্রাম্প
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি জীবিত আছেন কি না সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত নয়। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁকে জনসমক্ষে দেখা না যাওয়ায় নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে বলে জানান তিনি।

হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘অনেকেই বলছেন, তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। কেউ বলছেন, তিনি একটি পা হারিয়েছেন। কেউ বলছেন, তিনি খুব খারাপভাবে আঘাত পেয়েছেন। আবার কেউ বলছেন, তিনি মারা গেছেন। কেউই বলছে না যে তিনি শতভাগ সুস্থ।’

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘খামেনিকে নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণার পরও তাকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি, যা অস্বাভাবিক। আমরা জানি না তিনি মৃত কি না।’

এদিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা শুরুর প্রথম দিনে খামেনি পায়ে ফ্র্যাকচারসহ কয়েকটি সামান্য আঘাত পান। সূত্রটির দাবি, তার বাম চোখের পাশে আঘাতের চিহ্ন এবং মুখে হালকা কাটা ছিল।

তবে কয়েক দিন ধরে তাকে জনসমক্ষে না দেখা যাওয়ায় তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। এদিকে দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট সোমবার এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, খামেনির ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নানা তথ্য নিয়ে মার্কিন প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে। পরে হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ পরিচালক স্টিভেন চেউং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সেই প্রতিবেদনটি শেয়ার করে মন্তব্য করেন, তেহরান থেকে কিছু আকর্ষণীয় প্রতিবেদন আসছে।

এনসিপি নেতারা গণভোট নিয়ে অর্ধেক বুঝেছেন: আইনমন্ত্রী

ইসরায়েলে শব্দের ১২ গুণ গতির ‘ড্যান্সিং মিসাইল’ নিক্ষেপ ইরানের, বৈশিষ্ট্য কী

র‍্যাবের নতুন ডিজি আহসান হাবীব, এসবি প্রধান নুরুল আমিন, সিআইডি প্রধান মোসলেহ উদ্দিন

সাত বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপাচার্য, ইউজিসিতে নতুন চেয়ারম্যান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ভিসি অধ্যাপক ওবায়দুল ইসলাম

এলাকার খবর
Loading...

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

সিঙ্গাপুর ম্যাচের পরও হামজাদের কোচ থাকতে চান কাবরেরা

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

ইউএনওর আপত্তিকর ভিডিও ভাইরাল, এআই দিয়ে তৈরির দাবি

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

হরমুজ প্রণালি দিয়ে যেসব দেশকে যাতায়াতের অনুমতি দিয়েছে ইরান

সফরের আগে চীনকে হরমুজ প্রণালির শর্ত দিলেন ট্রাম্প

সফরের আগে চীনকে হরমুজ প্রণালির শর্ত দিলেন ট্রাম্প

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

পাশে থাকায় পাকিস্তানের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন আরাঘচি

মোজতবা খামেনি জীবিত কি না জানা নেই: ট্রাম্প

মোজতবা খামেনি জীবিত কি না জানা নেই: ট্রাম্প

লেবাননে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলের স্থল সেনা

লেবাননে ঢুকে পড়েছে ইসরায়েলের স্থল সেনা

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

কফি পানের ভিডিওটিও এআই দিয়ে তৈরি, নেতানিয়াহু কি তবে মারা গেছেন

মতপ্রকাশের প্রতীক নয়, লেখক হিসেবে অমরত্ব চান সালমান রুশদি

মতপ্রকাশের প্রতীক নয়, লেখক হিসেবে অমরত্ব চান সালমান রুশদি