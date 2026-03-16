মোজতবা খামেনি জীবিত কি না জানা নেই: ট্রাম্প

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা মোজতবা খামেনি জীবিত আছেন কি না সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত নয়। সাম্প্রতিক সময়ে তাঁকে জনসমক্ষে দেখা না যাওয়ায় নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে বলে জানান তিনি।
হোয়াইট হাউসের ইস্ট রুমে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প বলেন, ‘অনেকেই বলছেন, তিনি গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। কেউ বলছেন, তিনি একটি পা হারিয়েছেন। কেউ বলছেন, তিনি খুব খারাপভাবে আঘাত পেয়েছেন। আবার কেউ বলছেন, তিনি মারা গেছেন। কেউই বলছে না যে তিনি শতভাগ সুস্থ।’
ট্রাম্প আরও বলেন, ‘খামেনিকে নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে ঘোষণার পরও তাকে জনসমক্ষে দেখা যায়নি, যা অস্বাভাবিক। আমরা জানি না তিনি মৃত কি না।’
এদিকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত একটি সূত্র সিএনএনকে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা শুরুর প্রথম দিনে খামেনি পায়ে ফ্র্যাকচারসহ কয়েকটি সামান্য আঘাত পান। সূত্রটির দাবি, তার বাম চোখের পাশে আঘাতের চিহ্ন এবং মুখে হালকা কাটা ছিল।
তবে কয়েক দিন ধরে তাকে জনসমক্ষে না দেখা যাওয়ায় তার শারীরিক অবস্থা নিয়ে জল্পনা বাড়ছে। এদিকে দ্য নিউ ইয়র্ক পোস্ট সোমবার এক প্রতিবেদনে দাবি করেছে, খামেনির ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও নানা তথ্য নিয়ে মার্কিন প্রশাসনকে অবহিত করা হয়েছে। পরে হোয়াইট হাউসের যোগাযোগ পরিচালক স্টিভেন চেউং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে সেই প্রতিবেদনটি শেয়ার করে মন্তব্য করেন, তেহরান থেকে কিছু আকর্ষণীয় প্রতিবেদন আসছে।
মধ্যপ্রাচ্যে উত্তেজনা আরও তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইসরায়েল জানিয়েছে, তারা লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে ‘সীমিত ও লক্ষ্যভিত্তিক’ স্থল অভিযান শুরু করেছে। ইসরায়েলের দাবি, এই অভিযান মূলত ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি লক্ষ্য করে পরিচালিত হচ্ছে।২ ঘণ্টা আগে
চলমান এই বিতর্কের মাঝে নিজের বেঁচে থাকার প্রমাণ দিতে গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি ভিডিও শেয়ার করেছিলেন নেতানিয়াহু। কিন্তু ওই ভিডিও প্রকাশের পর আবার নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে যে, এই ভিডিও এআই দিয়ে তৈরি।২ ঘণ্টা আগে
বিখ্যাত ব্রিটিশ-ভারতীয় ঔপন্যাসিক সালমান রুশদি বলেছেন, তিনি চান মানুষ তাঁকে মূলত তাঁর বইয়ের জন্য মনে রাখুক—শুধু মতপ্রকাশের স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে নয়। মজা করে তিনি বলেন—মতপ্রকাশের প্রতীক হিসেবে তাঁকে দেখাটা তাঁর কাছে কিছুটা হতাশাজনক।২ ঘণ্টা আগে
কেবল আটক ট্যাংকারই নয়, নির্দিষ্ট কিছু ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহেরও দাবি জানিয়েছে। এই বিষয়ে আলোচনার জন্য আজ নয়াদিল্লিতে নিযুক্ত ইরানি রাষ্ট্রদূত ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বলেও জানা গেছে।৩ ঘণ্টা আগে