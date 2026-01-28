Ajker Patrika
যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা

ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার সময় ইলহান ওমরের ওপর হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার সময় ইলহান ওমরের ওপর হামলা
ইলহান ওমরের ওপর হামলাকারীকে জাপটে ধরে আইনশৃঙ্খলাবাহিনীর সদস্যরা। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যের মিনিয়াপোলিসের এক টাউন হল সভায় মার্কিন অভিবাসন পুলিশ ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইসিই) বিলুপ্ত করার আহ্বান জানান মিনেসোটার কংগ্রেস প্রতিনিধি ইলহান ওমর। এ সময় এক হামলাকারী অজ্ঞাত তরল পদার্থ দিয়ে ইলহান ওমরের গায়ে স্প্রে করেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার এই হামলার ঘটনা ঘটলেও ইলহান ওমর আহত হননি। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের তথ্য অনুযায়ী, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে—হামলাকারী ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে থার্ড-ডিগ্রি লাঞ্ছনার বা শারীরিক হামলার অভিযোগ আনা হয়েছে। তবে ওমরের ওপর কী ধরনের তরল স্প্রে করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা বিস্তারিত কিছু জানায়নি।

সি-স্প্যানের ভিডিওতে এই সংক্ষিপ্ত হামলার দৃশ্য ধরা পড়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, ওমর যখন আইসিই বিলুপ্ত করার এবং মার্কিন স্বরাষ্ট্র বিভাগ ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটির (ডিএইচএস) সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমের পদত্যাগ দাবি করছিলেন, তখন এক ব্যক্তি দৌড়ে তাঁর পোডিয়ামের দিকে এগিয়ে যান।

হামলার কয়েক সেকেন্ড আগে ওমর বলেন, ‘আইসিই সংস্কার করা সম্ভব নয়। একে সংশোধন করা যাবে না, আমাদের চিরতরে আইসিই বিলুপ্ত করতে হবে এবং ডিএইচএস সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোমকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে, না হলে তাঁকে অভিশংসনের মুখোমুখি হতে হবে।’

হামলাকারী একটি সিরিঞ্জ দিয়ে এ সময় ইলহান ওমরের ওপর কালচে রঙের তরল স্প্রে করেন। এ সময় হামলাকারীকে বলতে শোনা যায়, ‘আপনাকে অবশ্যই পদত্যাগ করতে হবে।’ নিরাপত্তা কর্মকর্তারা দ্রুত তাঁকে জাপটে ধরে মাটিতে ফেলে দেন এবং উপস্থিত দর্শকেরা উল্লাস প্রকাশ করেন। ওমরের চারপাশে থাকা লোকজনকে হতবাক হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখা যায় এবং একজন দর্শককে বলতে শোনা যায়, ‘হায় খোদা, সে তাঁর গায়ে কিছু একটা স্প্রে করেছে।’

ইলহান ওমর সমর্থকদের জানান, তিনি ‘ভালো’ আছেন। যদিও সেখানে উপস্থিত লোকজন প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, স্প্রে করা তরল থেকে ‘ভয়াবহ’ দুর্গন্ধ আসছিল এবং তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা উচিত।

হামলার পর পোডিয়ামে ফিরে পুনরায় নোমের পদত্যাগের দাবি তুলে তিনি দর্শকদের উল্লাসের মধ্যে বলেন, ‘বাস্তবতা হলো এই কুৎসিত লোকটির মতো মানুষেরা বোঝে না যে—আমরা মিনেসোটাবাসী শক্তিশালী এবং আমাদের দিকে তারা যা-ই ছুড়ে মারুক না কেন, আমরা অবিচল থাকব।’

ডেমোক্রেটিক কংগ্রেসওম্যান ওমর অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরপরই এক্সে লেখেন, ‘আমি ঠিক আছি। আমি একজন সারভাইভার, তাই এই সামান্য আন্দোলনকারী আমাকে আমার কাজ করা থেকে ভয় দেখাতে পারবে না। আমি গুন্ডাদের জিততে দিই না। আমার অসাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতি কৃতজ্ঞ যারা আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। মিনেসোটা অনেক শক্তিশালী।’

সোমালি বংশোদ্ভূত আমেরিকান ইলহান ওমর গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার যুদ্ধের বিরোধিতা এবং অভিবাসন সংস্কারের মতো বিষয়ে প্রগতিশীল অবস্থানের কারণে অতীতে মার্কিন রক্ষণশীলদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন। তিনি ‘অপারেশন মেট্রো সার্জের’ সোচ্চার বিরোধী। গত ডিসেম্বরে মিনিয়াপোলিস শহরে নথিভুক্তহীন অভিবাসীদের গ্রেপ্তার করার জন্য আইসিইর পক্ষ থেকে শুরু করা হয় এই অভিযান। এ মাসে মিনিয়াপোলিসের বাসিন্দাদের সঙ্গে আইসিই এবং কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার পেট্রোল এজেন্টদের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুই মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৭ বছর বয়সী আইসিইউ নার্স অ্যালেক্স প্রেটি গত শনিবার নিহত হন।

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও ওমরকে প্রচণ্ড অপছন্দ করেন। গত মাসে তিনি তাঁকে ‘আবর্জনা’ বলে অভিহিত করেছিলেন এবং সোমালি-আমেরিকান সম্প্রদায়ের সদস্যদের সঙ্গে জড়িত একটি কথিত দুর্নীতি কেলেঙ্কারির পরিপ্রেক্ষিতে তার আর্থিক বিষয়গুলো তদন্ত করার কথা বলেছিলেন। ওমর ২০১৮ সালে প্রথম দুই মুসলিম নারীর একজন হিসেবে মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত হয়ে ইতিহাস গড়েন। ২০২৪ সালে তিনি তৃতীয় মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি মিনেসোটার ৫ম নির্বাচনী এলাকার প্রতিনিধিত্ব করছেন, যার মধ্যে মিনিয়াপোলিস এবং এর আশপাশের জেলাগুলো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিষয়:

অভিবাসনপুলিশযুক্তরাষ্ট্রহামলাকংগ্রেস
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

আজকের রাশিফল: প্রাক্তনের বিয়েতে গিফট বা ‘মিস ইউ’ মেসেজ পাঠাবেন না, দরজায় বিপদ

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

বগুড়ায় বিদেশি পিস্তলসহ সন্ত্রাসী সাজ্জাদ ও তাঁর স্ত্রী আটক

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

দেয়ালের ভাষা নিউজফিডে, পোস্টার থেকে পেজে

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: গ্রেডিং করে ধাপে ধাপে হবে এমপিওভুক্তি

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

৬ আর্থিক প্রতিষ্ঠান বন্ধের সিদ্ধান্ত, ৩টি পাচ্ছে বাড়তি সময়

সম্পর্কিত

ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার সময় ইলহান ওমরের ওপর হামলা

ট্রাম্পের নীতির বিরুদ্ধে কথা বলার সময় ইলহান ওমরের ওপর হামলা

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী উড়োজাহাজটি আগেও ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল

অজিত পাওয়ারকে বহনকারী উড়োজাহাজটি আগেও ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিল

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

ভারতীয় পার্লামেন্টের দুই কক্ষেই খালেদা জিয়ার স্মরণে শোকপ্রস্তাব

বিমান বিধ্বস্ত: ভারতে উপমুখ্যমন্ত্রীসহ নিহত ৫

বিমান বিধ্বস্ত: ভারতে উপমুখ্যমন্ত্রীসহ নিহত ৫